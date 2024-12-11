Украина предоставляла сирийским повстанцам дроны и операторов, - WP

Сирийские повстанцы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", которые 8 декабря свергли режим диктатора Башара Асада, получали дроны и другую помощь от украинской разведки.

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

По данным источников журналистов, около 4-5 недель назад разведка Украины направила в штаб повстанцев в сирийском Идлибе около 20 опытных операторов дронов и около 150 "птичек" с режимом управления от первого лица.

WP отмечает, что помощь украинских военных сыграла "скромную" роль в свержении режима Асада.

Однако, это может быть важным элементом более широкой стратегии Украины с целью скрытых ударов по российским операциям в разных частях мира: на Ближнем Востоке, в Африке и на территории РФ.

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События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

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