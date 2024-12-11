РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9422 посетителя онлайн
Новости Война в Сирии Война
14 881 45

Украина предоставляла сирийским повстанцам дроны и операторов, - WP

Україна надавала сирійським повстанцям дрони

Сирийские повстанцы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", которые 8 декабря свергли режим диктатора Башара Асада, получали дроны и другую помощь от украинской разведки.

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

По данным источников журналистов, около 4-5 недель назад разведка Украины направила в штаб повстанцев в сирийском Идлибе около 20 опытных операторов дронов и около 150 "птичек" с режимом управления от первого лица.

WP отмечает, что помощь украинских военных сыграла "скромную" роль в свержении режима Асада.

Однако, это может быть важным элементом более широкой стратегии Украины с целью скрытых ударов по российским операциям в разных частях мира: на Ближнем Востоке, в Африке и на территории РФ.

Читайте также: Израильская армия заявила об уничтожении "большинства стратегических запасов оружия в Сирии"

События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

Читайте: Путин будет пытаться отомстить за падение Асада, поэтому Украина нуждается в помощи, - Зеленский

Автор: 

Сирия (3144) дроны (3887)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+21
а які такі ваші доказухі?
показать весь комментарий
11.12.2024 14:50
+20
Кокаінум

показать весь комментарий
11.12.2024 14:57
+17
Интересно получается откуда и во всех подробностях ети журнашлюхи все знают про Украину даже того чего мы сами не знаем про себя? Зато вплоть до февраля 2022 года ети самые журнашлюхи в упор не видели розийской армии в Украине вместе с танками, градами и пушками и расказывали всем что ето шахтеры и ополченцы накопали в копанках. Давайте тоже в ету игру играть и распространять что из достоверных источников известно что WP сотрудничает с ИГИЛ, Алькаидой, кремлевским режимом и другими террористическими организациями.
показать весь комментарий
11.12.2024 14:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а які такі ваші доказухі?
показать весь комментарий
11.12.2024 14:50 Ответить
Кокаінум

показать весь комментарий
11.12.2024 14:57 Ответить
ваші доказухі нам не доказухі!
показать весь комментарий
11.12.2024 15:03 Ответить
ну не то шоб 20, а жодного, і не те тешо б операторі дронів,
а так собі окружні за казлов заміж вийшли....
показать весь комментарий
11.12.2024 15:08 Ответить
ві не панімаєте - Україна она повсюду патамушта расея єта страна со всех сторон окруженная Україной
показать весь комментарий
11.12.2024 19:49 Ответить
а Україна Фінляндієй!
показать весь комментарий
11.12.2024 20:08 Ответить
20 досвідчених операторів дронів та близько 150 fpv-шок? Це по 7,5 на кожного?
показать весь комментарий
11.12.2024 14:52 Ответить
Интересно получается откуда и во всех подробностях ети журнашлюхи все знают про Украину даже того чего мы сами не знаем про себя? Зато вплоть до февраля 2022 года ети самые журнашлюхи в упор не видели розийской армии в Украине вместе с танками, градами и пушками и расказывали всем что ето шахтеры и ополченцы накопали в копанках. Давайте тоже в ету игру играть и распространять что из достоверных источников известно что WP сотрудничает с ИГИЛ, Алькаидой, кремлевским режимом и другими террористическими организациями.
показать весь комментарий
11.12.2024 14:53 Ответить
до февраля 2022 года ети самые журнашлюхи в упор не видели розийской армии в Украине вместе с танками, градами и пушками и расказывали всем что ето шахтеры и ополченцы накопали в копанках.

і шо, можеш зацитувати Вашингтон Пост про таку маячню, яку ти написав ?

чи тока папіз..ть ?
показать весь комментарий
11.12.2024 15:03 Ответить
Скоріше за все.
показать весь комментарий
11.12.2024 15:27 Ответить
зато такі ж дебіли налайкали!
показать весь комментарий
11.12.2024 18:49 Ответить
показать весь комментарий
11.12.2024 19:00 Ответить
Та там хтось інший замість танків і гармат бачив шашлики… А з західних джерел якраз ішли попередження.
показать весь комментарий
11.12.2024 15:32 Ответить
не распинайся,не прокатит у них пресса свободная и не знают как хорошо живёться в пузыре под названием ,,единый марахвон" или как вариант,,єдині новини"
показать весь комментарий
11.12.2024 19:28 Ответить
Где свободная пресса? В США??? Зайди на любой ихний сайт и что то там напиши вразрез интересам политики Трампа. Увидишь как ета свободная пресса с кучей ботов тебя обвинит во всех грехах еще и заблокируют. Я уже пару раз так попадал и убедился. Вся свобода в США заканчивается на улице где ты можешь кричать что угодно. Но на большие екраны тебя никто не пустит так как все там куплено большими корпорациями которые решают на кого можно батон крошить а кого нельзя трогать даже если он ест детей.
показать весь комментарий
11.12.2024 19:56 Ответить
ти в США живеш ?
показать весь комментарий
12.12.2024 10:57 Ответить
А тысячи узкожопоглазых три недели назад как появились в курск обл и тысячи причём? Подарок от пуздра?! Тоже не заметили? Проститутки вокзальные против журналюг да ангелы!
показать весь комментарий
11.12.2024 20:29 Ответить
Навіщо кількість називати?!!!
Так би Умеров з Будановим могли би кілька тисяч дронів списати...
показать весь комментарий
11.12.2024 14:57 Ответить
Тоб то, ім нема чого було робити під Кураховим?
показать весь комментарий
11.12.2024 14:57 Ответить
а джерела washington post це постпред @уйлостану в радбезі оон небензя, який на засіданні радбезу ще 02.12.24 цю муйню задвигав, посилаючись на дані гру мо @уйлостану?
так, серйозне джерело, млять...
показать весь комментарий
11.12.2024 15:01 Ответить
Типу виглядає так :

вітання : "Слава України !"

відповідь "Аллах Акбар !"
показать весь комментарий
11.12.2024 15:03 Ответить
Думаю, що це маячня. Яким би не був режим асада, тим більше він валився і без допомоги двадцяти операторів, джихадистам наша розвідка допомогати не стала б.
показать весь комментарий
11.12.2024 15:06 Ответить
нам нема користі з того, якщо надавали то для чого? не зрозуміло
показать весь комментарий
11.12.2024 15:11 Ответить
Буде користь коли труба через Сирію з Катару в Європу запрацює.
показать весь комментарий
11.12.2024 15:50 Ответить
Ну і шо? Українці завжди гарним людям допомагають.
показать весь комментарий
11.12.2024 15:12 Ответить
У самих забагато, вот і надавали. А то Сирії нема було більше кому допомогати. Да і військових зараз відправили в Україну.
показать весь комментарий
11.12.2024 15:24 Ответить
Хтось бачив? НІ! Значить WP іде нах.
показать весь комментарий
11.12.2024 15:26 Ответить
ОБС
показать весь комментарий
11.12.2024 15:31 Ответить
KRH
показать весь комментарий
11.12.2024 15:51 Ответить
ГДЕЕ ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА....................МИ Ж НЕ ВЧЕМ НЕВЕНАВАТИ.........................
показать весь комментарий
11.12.2024 15:37 Ответить
можете подзвонити в ООН там оператор викличе велику занепокоєність.
показать весь комментарий
11.12.2024 15:37 Ответить
Там узбеки і таджики пачками мочать людей.
показать весь комментарий
11.12.2024 15:39 Ответить
ну добре що ЦАХАЛ їх не зачепив, коли знищував артилерійські склади в Сирії

які, до речі, пригодились би й Україні . . .
показать весь комментарий
11.12.2024 15:43 Ответить
Смішно. Хто б дав Україні ці снаряди? Аллахакбари?
показать весь комментарий
11.12.2024 15:48 Ответить
не дав би, а продав би

Сирія зруйнована, і кожен клан виживав би як міг : в когось для продажу є нафта, в когось снаряди
показать весь комментарий
11.12.2024 16:04 Ответить
А ви, миколи, воюйте лопатами.
показать весь комментарий
11.12.2024 16:19 Ответить
Малюків не дали?
Бо там корита навантажені зброєю
показать весь комментарий
11.12.2024 16:36 Ответить
1. ихтамнет
2. дроны 100% китайские
3. авдокажите
4. они точно знали откуда начнется... ой это про другое.
показать весь комментарий
11.12.2024 16:39 Ответить
Взагалі то, диму без вогню не буває. Навіть стало спокійніше. Це означає,що у нас ситуація різко покращується і дрони більше не ************.Так що можна поділитися залишком з мільйона, який обіцяв президент.)
показать весь комментарий
11.12.2024 16:41 Ответить
"какие ваши доказательства?" (с)
показать весь комментарий
11.12.2024 18:03 Ответить
когда утонет какая-то кацапская лодка в том районе - тогда можно поверить.
показать весь комментарий
11.12.2024 18:12 Ответить
Після кави в Криму така новина від Буданова вже не дивує своєю тупістью.
показать весь комментарий
11.12.2024 18:43 Ответить
Нас там ньєт, єто ньє мі. Єті дроні можна купіть в любом воєнторгє.
показать весь комментарий
11.12.2024 19:21 Ответить
тепер за сирійцями нам боржок. Хай відробляють
показать весь комментарий
11.12.2024 23:57 Ответить
Десь приблизно отак і в 1638 з'явились історії про козаків Сірка під Дюнкерком, і козаків- лісовчиків під Віднем
показать весь комментарий
12.12.2024 03:27 Ответить
 
 