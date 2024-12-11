Украина предоставляла сирийским повстанцам дроны и операторов, - WP
Сирийские повстанцы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", которые 8 декабря свергли режим диктатора Башара Асада, получали дроны и другую помощь от украинской разведки.
Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
По данным источников журналистов, около 4-5 недель назад разведка Украины направила в штаб повстанцев в сирийском Идлибе около 20 опытных операторов дронов и около 150 "птичек" с режимом управления от первого лица.
WP отмечает, что помощь украинских военных сыграла "скромную" роль в свержении режима Асада.
Однако, это может быть важным элементом более широкой стратегии Украины с целью скрытых ударов по российским операциям в разных частях мира: на Ближнем Востоке, в Африке и на территории РФ.
События в Сирии
Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.
"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.
29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.
30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.
По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.
Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.
8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.
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а так собі окружні за казлов заміж вийшли....
і шо, можеш зацитувати Вашингтон Пост про таку маячню, яку ти написав ?
чи тока папіз..ть ?
Так би Умеров з Будановим могли би кілька тисяч дронів списати...
так, серйозне джерело, млять...
вітання : "Слава України !"
відповідь "Аллах Акбар !"
які, до речі, пригодились би й Україні . . .
Сирія зруйнована, і кожен клан виживав би як міг : в когось для продажу є нафта, в когось снаряди
Бо там корита навантажені зброєю
2. дроны 100% китайские
3. авдокажите
4. они точно знали откуда начнется... ой это про другое.