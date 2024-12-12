РФ хочет установить контроль над парламентом Молдовы в 2025 году, - директор спецслужбы Мустяца

Во время выборов Молдовы в 2025 году Россия будет пытаться получить контроль над парламентом страны.

Об этом заявил директор Службы информации и безопасности Молдовы Александру Мустяца на слушаниях в парламенте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал NewsMaker.

Он представил на пленарном заседании парламента Молдовы доклад о вмешательстве России в президентские выборы и конституционный референдум 2024 года.

По его словам, Москва попытается реализовать ту же стратегию в 2025 году, чтобы получить контроль над молдавским парламентом.

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"Эта стратегия базируется на политической и избирательной коррупции, дезинформации и манипуляциях, а также уличных акциях и беспорядках", - заявил Мустяца.

Он уточнил, что Россия использовала для этого преступную сеть, связанную с беглым олигархом Иланом Шором.

Ранее сообщалось, что МИД Молдовы вручил послу России в Кишиневе Олегу Озеровому ноту протеста из-за вмешательства РФ в выборы и двух российских беспилотников, обломки которых обнаружили в Каушанском и Рышканском районах.

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