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РФ хочет установить контроль над парламентом Молдовы в 2025 году, - директор спецслужбы Мустяца

Молдова викликала посла РФ

Во время выборов Молдовы в 2025 году Россия будет пытаться получить контроль над парламентом страны.

Об этом заявил директор Службы информации и безопасности Молдовы Александру Мустяца на слушаниях в парламенте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал NewsMaker.

Он представил на пленарном заседании парламента Молдовы доклад о вмешательстве России в президентские выборы и конституционный референдум 2024 года.

По его словам, Москва попытается реализовать ту же стратегию в 2025 году, чтобы получить контроль над молдавским парламентом.

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"Эта стратегия базируется на политической и избирательной коррупции, дезинформации и манипуляциях, а также уличных акциях и беспорядках", - заявил Мустяца.

Он уточнил, что Россия использовала для этого преступную сеть, связанную с беглым олигархом Иланом Шором.

Ранее сообщалось, что МИД Молдовы вручил послу России в Кишиневе Олегу Озеровому ноту протеста из-за вмешательства РФ в выборы и двух российских беспилотников, обломки которых обнаружили в Каушанском и Рышканском районах.

Смотрите также: Новые обломки беспилотника обнаружили в Молдове. ФОТО

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Нє,нуачьо!? Імєют право!
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12.12.2024 20:54 Ответить
У здичавілих засранців великі амбіції. Одна проблема, кишка тонка.
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12.12.2024 20:58 Ответить
Если где-то видишь кучу говна на этой планете, значит, там уже параша побывала.
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12.12.2024 21:05 Ответить
Придністров'є чекає на братчиків
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12.12.2024 21:27 Ответить
Молд.служби на висоті: вчасно помітили загрозу і відвертають.
Чого не скажеш про наші:профукали руйнівну дію сн,поки той не став над ними.
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12.12.2024 22:10 Ответить
Шатлы! Шашлыки! Асфальт!
А нет.
. Там адекватный Президент
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12.12.2024 23:04 Ответить
Треба дивитись реально на речі. Молдовани по своїй ментальності соціалістичні: Молдавська РСР при Союзі постачалася по вищій категорії і вони того життя ще не забули, особливо в порівнянні з нинішнім жебрацьким станом. Близько 25% населення Молдови етнічні українці. Придністрянщина (Лівобережжя Дністра) - основа економіки і енергетики Молдови і споконвічна українська земля споконвіків заселена українцями і вона майже не підконтрольна Кишиневу. Територія з населенням нинішньої т.з. ПМР свого часу була викроєна від УРСР. Тому нічого дивного, що на Молдову мають такий вплив сторонні чинники. Дивно лише якась боягузливо-сором"язлива мовчанка Києва: ще з часів Кравчука- Кучми- Ющенка на Банкову йшли сигнали з Тирасполя про, скажімо так ... більш тісну інтеграцію Придністрянщини з Україною. Але...
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13.12.2024 08:58 Ответить
 
 