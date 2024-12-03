Новые обломки беспилотника обнаружили в Молдове. ФОТО

Сегодня, 3 декабря, в Оргиевском районе Молдовы обнаружены обломки беспилотника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Молдовы.

Так, в полиции рассказали, что на окраине села Подгорен в Оргиевском районе обнаружены обломки неизвестного беспилотника.

Отмечается, что информация была передана компетентным органам, а в районе падения дрона ограничили доступ граждан.

Сообщается, что на месте падения находятся специализированные службы.

Также читайте: Имеющиеся у Молдовы радары не могут обнаруживать дроны, - министр обороны Носатый





Также смотрите: Дрон нашли в районе торгового центра в Кишиневе. ФОТО

Российские дроны на территории Молдовы

Утром 10 ноября в Каушанском районе Молдовы обнаружили беспилотник. Он упал в окрестностях одного из сел. Оказалось, что это российский "шахед" без взрывчатки.

Впоследствии в этот день на севере Молдовы нашли еще один беспилотник после массированной российской атаки дронов против Украины.

12 ноября на территории Молдовы возле села Кошерница обнаружили третий неизвестный дрон за последние дни.

19 ноября в Молдове обнаружили еще один беспилотник, на этот раз в Кишиневе.