Нові уламки безпілотника виявили в Молдові. ФОТО

Сьогодні, 3 грудня, в Оргіївському районі Молдови виявлено уламки безпілотника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в поліції Молдови.

Так, у поліції розповіли, що на околиці села Подгорень в Оргіївському районі виявлено уламки невідомого безпілотника.

Зазначається, що інформацію було передано компетентним органам, а в районі падіння дрона обмежили доступ громадян.

Повідомляється, що на місці падіння перебувають спеціалізовані служби.

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Російські дрони на території Молдови

Вранці 10 листопада у Каушанському районі Молдови виявили безпілотник. Він впав на околицях одного із сіл. Виявилося, що це російський "шахед" без вибухівки.

Згодом цього дня на півночі Молдови знайшли ще один безпілотник після масованої російської атаки дронів проти України.

12 листопада на території Молдови біля села Кошерниця виявили третій невідомий дрон за останні дні.

19 листопада у Молдові виявили ще один безпілотник, цього разу в Кишиневі.