В 2025 году украинские военные инструкторы пройдут обучение в Литве

Украинские инструкторы по базовой военной подготовке получат возможность учиться в Литве в 2025 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Как отмечается, об этом договорились во время встречи заместителя министра обороны Украины бригадного генерала юстиции Сергея Мельника с международным советником по вопросам профессионального военного образования от Литовской Республики Стасисом Палдунасом.

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Кто поедет на обучение?

В первую группу украинских инструкторов, которые будут учиться в Литве, войдут 30 человек. По возвращении в Украину они смогут внедрять новые подходы в подготовке военнослужащих и делиться знаниями с коллегами в отечественных учебных центрах.

"Совершенствование военного образования и боевой подготовки является одной из ключевых задач для Вооруженных сил Украины. Мы благодарны партнерам за поддержку, которая позволяет интегрировать современные стандарты НАТО в нашу систему подготовки", - подчеркнул Сергей Мельник.

Проект по подготовке инструкторов по курсу стрельб при содействии НАТО

Стороны также обсудили обновление учебных программ по боевой стрельбе. В частности, в следующем году на базе двух учебных заведений Минобороны планируется запустить пилотный проект по подготовке инструкторов по курсу стрельб при содействии НАТО.

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Ранее сообщалось, что Совет Европейского Союза принял решение о продлении мандата Миссии военной помощи ЕС в поддержку Украины (EUMAM Ukraine) еще на два года - до 15 ноября 2026 года.