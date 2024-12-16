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Новости Война
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Эффективность применения FPV и в ВСУ, и у россиян - 20-40%, - Мадяр

Яка ефективність застосування FPV: відповідь Мадяра

Коэффициент полезного действия у FPV-дронов составляет около 20-40%.

Об этом заявил командир отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра" Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Может не сработать электроника, и дрон не взорвется, еще в дороге может сдетонировать, немалый процент враг подавляет разнообразными средствами РЭБ, часть сбивается стрелковым оружием. Поэтому КПД дрона у ВСУ и у россиян - 20-40%", - рассказал он.

По его словам, речь идет именно о случаях, когда дрон долетел до цели, поразил ее, и это зафиксировано. На основе этого составляется статистика полка по собственной методике.

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"У нас есть собственная система учета, ведется на уровне подразделений без каких-либо приказов командования. Мы это делаем для себя. Я за любой месяц могу поднять экипаж и проанализировать эффективность: количественные показатели, качественные показатели применения, какие цели - подвижные или плановые", - рассказал Мадяр.

Командир отметил, что четкий учет позволяет ориентироваться в эффективности беспилотных средств и экипажей, а это важно для целевого использования средств и правильного распределения БПЛА по подразделениям.

"Можем ориентироваться в количествах реально используемых средств, чтобы правильно их распределить. Некоторые закупались с начала войны и потеряли уже эффективность, отстали технологически. А государство и дальше их закупает, пилоты их получают, а перечень пораженных целей от этого не увеличивается", - подытожил он.

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Топ комментарии
+7
Нагадайте кого там поставили на сили БПЛА? ФСБшного адмірала?
Он вам готова людина з методиками і напрацюваннями.
Кадрова політика зелених клоунів це тихий ужос.
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16.12.2024 12:14
+4
Якби журналісти не розкопали то хер би йього хто зняв. Заслужив - https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70
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16.12.2024 12:46
+4
А того, хто його призначав, зняли?
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16.12.2024 13:10
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нагадайте кого там поставили на сили БПЛА? ФСБшного адмірала?
Он вам готова людина з методиками і напрацюваннями.
Кадрова політика зелених клоунів це тихий ужос.
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16.12.2024 12:14 Ответить
Ви запізнились, його вже зняли, фсб методичку не оновили.
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16.12.2024 12:18 Ответить
Якби журналісти не розкопали то хер би йього хто зняв. Заслужив - https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70
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16.12.2024 12:46 Ответить
А того, хто його призначав, зняли?
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16.12.2024 13:10 Ответить
це капець, в нас нас вкрай ефективна система обліку та списання лопат та ведення журнала по обліку журналів, а фіксація ефективності дронів, які закуповуються на державні кошти нікому не потрібна, є дрони, й все..., головне кількість, а ефективні вони чи ні, нікому не цікаво..., як зі 120 мінами, є міни й прекрасно, а те що ними неможливо вистрілити, це вже інше питання...
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16.12.2024 12:42 Ответить
это называется ХХХХХХ да НЕХХХХХЯ !!!хоть теперь сказал ПРАВДУ !!! а раньше делал такие нарезки ,что мы думали ,что чуть - чуть и всех их перебьем !!! как то попалось видео врага , где он ходит по лесополосе и лежат ГОРА наших дронов на земле целые ,но заряженные !!! я тогда понял что бросаю деньги на ветер !!!
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16.12.2024 13:09 Ответить
Ну так ... стандартне зауваження, у таких випадках ...
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16.12.2024 14:00 Ответить
я думаю не 20-40 ,а ТОЧНО 5-7 процентов !!!((( короче автомат калашникова в РАЗЫ эфективней , но ни кто не хочет воевать автоматом !!! бабосы падают , дроны пройоб...ют !!!((( населенные пункты теряем КАЖДЫЙ день !!!(((
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16.12.2024 13:15 Ответить
Угу ... з колошмата легко по дрону втрапити ...
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16.12.2024 13:55 Ответить
не в дрона попасть , а в орка !!!
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16.12.2024 14:24 Ответить
не ображайте орків !!! А що, росіяни, чи корейці на місці сидять, як у тирі ?
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16.12.2024 18:52 Ответить
За його словами, йдеться саме про випадки, коли дрон долетів до цілі, уразив її, і це зафіксовано. На основі цього складається статистика полку за власною методикою.

Якось маніпулятивненько це виглядає. Мадяра поважаю, але 5-10% реальний результат як і широко обговорювалося не так ддавно. Можливо він приваблює "інвестиції" в свій підрозділ, стимудює можливості.
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16.12.2024 13:40 Ответить
вот и все мадьярское БО - ДА - БУМ !!! делали рекламные нарезки , люди донатили , и тут такая жжжжжпа вылезла !!!((( а это КОНТРПРОДУКТИВНО !!! (((
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16.12.2024 13:51 Ответить
Люде ... А хтось має статистику скільки куль на війні попадають у ціль ?
Досвід І і ІІ СВ показують 15-20 %. Якщо не менше.

Пишуть на нинішній війні більше 80 % поранень від вибухів.

Тому не тре на Мадяра наїзджати.
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16.12.2024 13:58 Ответить
 
 