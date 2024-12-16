Эффективность применения FPV и в ВСУ, и у россиян - 20-40%, - Мадяр

Коэффициент полезного действия у FPV-дронов составляет около 20-40%.

Об этом заявил командир отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра" Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Может не сработать электроника, и дрон не взорвется, еще в дороге может сдетонировать, немалый процент враг подавляет разнообразными средствами РЭБ, часть сбивается стрелковым оружием. Поэтому КПД дрона у ВСУ и у россиян - 20-40%", - рассказал он.

По его словам, речь идет именно о случаях, когда дрон долетел до цели, поразил ее, и это зафиксировано. На основе этого составляется статистика полка по собственной методике.

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"У нас есть собственная система учета, ведется на уровне подразделений без каких-либо приказов командования. Мы это делаем для себя. Я за любой месяц могу поднять экипаж и проанализировать эффективность: количественные показатели, качественные показатели применения, какие цели - подвижные или плановые", - рассказал Мадяр.

Командир отметил, что четкий учет позволяет ориентироваться в эффективности беспилотных средств и экипажей, а это важно для целевого использования средств и правильного распределения БПЛА по подразделениям.

"Можем ориентироваться в количествах реально используемых средств, чтобы правильно их распределить. Некоторые закупались с начала войны и потеряли уже эффективность, отстали технологически. А государство и дальше их закупает, пилоты их получают, а перечень пораженных целей от этого не увеличивается", - подытожил он.

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