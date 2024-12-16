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ликвидация (3138) рекорд (239) ГУР (347)

Спецназовец ГУР Лектор ликвидировал оккупанта на расстоянии 2069 метров. ВИДЕО

Снайпер подразделения активных действий ГУР МО Украины с позывным Лектор уничтожил российского оккупанта пулей калибра 338LM на расстоянии 2069 метров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Кому принадлежит рекорд для калибра?

Как отмечается, подтвержденный рекорд для такого калибра принадлежит британскому снайперу, капралу гвардейского королевского полка "Blues and Royals" Крейгу Гаррисону. В ноябре 2009 года во время войны в Афганистане он успешно поразил двух талибов на расстоянии 2475 метров, а также повредил их пулемет.

Гаррисон стрелял лежа, находился на существенно более высокой позиции, чем его цели. Точности, по словам капрала, также способствовала безветренная погода и четкая видимость. Впрочем, перед тем, как попасть, британскому снайперу пришлось сделать девять пристрелочных.

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Как стрелял наш воин?

Снайпер ГУР "Лектор" находился фактически на одном уровне рельефа с российским оккупантом, целился в условиях сурового украинского декабря, стрелял, стоя в окопе, по противнику, который двигался посадкой - и попал с первого выстрела.

В условиях современной войны у тебя нет возможности вылезти из окопа, разлечься в посадке и тому подобное. Вражеские дроны не позволяют стрелять из классических положений", - пояснил разведчик.

Рекордный выстрел Лектора отметил начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

"Мастерская работа, которая точно войдет в историю нашей борьбы за свободу. Попасть в движущуюся цель на таком расстоянии - огромное достижение; свидетельство высокого профессионализма и концентрации, чем славятся снайперы украинской военной разведки. Продолжаем борьбу, чтобы уничтожить еще больше российских оккупантов!" - сказал Буданов.

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Что известно о Лекторе?

В гражданской жизни Лектор работал егерем. В Силы безопасности и обороны Украины пошел вместе с сыном. Сначала служил в разведке одной из бригад ТрО, а с февраля 2023 года - воюет в рядах подразделения активных действий ГУР МО Украины.

Он прошел ряд специализированных военных учений, в частности снайперскую подготовку ГУР и курс "Гнів Пречистий" от фонда компетентной помощи армии "Повернись живим".

За время полномасштабного вторжения на счету Лектора уже более трех десятков уничтоженных целей.

По словам снайпера, под каждую задачу он подбирает отдельный тип винтовки. Исторический точный выстрел на 2069 метров сделал из Sako M10.

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"Но если бы встал выбор: выбрать одну винтовку и один патрон - взял бы Саԁех Kraken и калибр 338LM", - отметил Лектор.
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Топ комментарии
+21
Браво! Бис !
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16.12.2024 13:39
+21
діло своє він добре знає
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16.12.2024 13:43
+7
Она слышала и тоже поверила.
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16.12.2024 16:16
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Браво! Бис !
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16.12.2024 13:39 Ответить
діло своє він добре знає
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16.12.2024 13:43 Ответить
Ганібал красунчик….а вам слабо..?
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16.12.2024 13:46 Ответить
Такому мастеру стрельбы надо сменить позывной
С Лектора на ШАКАЛА!
Красава!!!!!
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16.12.2024 13:46 Ответить
Look who's talking!
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16.12.2024 14:07 Ответить
Терпеть не могу женское кино
Если вы об этом
А День Шакала - это вау!!!!
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16.12.2024 14:21 Ответить
"далекобійник"...
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16.12.2024 14:15 Ответить
Хорошего ,спокойного дня!!!
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16.12.2024 14:18 Ответить
Навзаєм!!!
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16.12.2024 14:27 Ответить
з відкіля ти цю муть приніс , ніде нема , може тікі в рос СМІ
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16.12.2024 14:16 Ответить
Зранку замість кави дивись мапу бойових дій самостійно. Нікого не слухай. Аналізуй. І все будеш знати раніше наших .... Новин.
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19.12.2024 19:56 Ответить
кацап, іди п дупу
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16.12.2024 14:44 Ответить
Ти схожий на того попа з Дванадцять стільців. Який нічого ліпшого не знайшов у відповідь, крім "сам дурак!" Мабуть, ви хотіли почути типу ЗСУ зайшли у Курськ ! Мені б було соромно, якщо чорне білим називають. А вам ?
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19.12.2024 19:55 Ответить
А тебе, говномету, надо насрать всюду, даже на редкую хорошую новость.
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16.12.2024 15:22 Ответить
Мене з дитинства не вчили називати лайно цукеркою. Тому на зауваження сраколиза я не звертатиму увагу й у подальшому.
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19.12.2024 19:52 Ответить
У меня в детстве тоже был такой необъяснимый случай, который всю жизнь остается для меня загадкой. Мне было 6 или 7 лет. Отец мне подарил по тем временам очень красивый и, как я считал, похожий на настоящий револьвер. Я с ним вышел во двор, где меня окружили соседские пацаны, которым я начал доказывать, что мой пистолет настоящий. Причем я это делал с таким вдохновением, что наверное поверил в это сам. Рядом с нами шла стройка и на стреле башенного крана уселась ворона. Я направил на нее дуло своего оружия и нажал на курок. ВОРОНА УПАЛА!!! Немного поискав мы нашли мертвую птицу. Не знаю, может быть это такое уникальное совпадение и ворона одновременно с моим "выстрелом" умерла от инфаркта или от чего-нибудь еще, но объяснить это себе я до сих пор не могу.
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16.12.2024 14:04 Ответить
Она слышала и тоже поверила.
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16.12.2024 16:16 Ответить
Яким калібром стріляє? Орок не виживе?
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16.12.2024 14:11 Ответить
338 Lapua Magnum (8.6×70mm or 8.58×70mm)
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16.12.2024 14:17 Ответить
25,4 х 0.338 = 8,5852 мм
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16.12.2024 19:31 Ответить
Вага пулі - 15,55 г
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16.12.2024 19:35 Ответить
Звучить чудово👍
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18.12.2024 15:23 Ответить
Давно про Буданова нічого не чути. Мабуть наказ з Банкової?
А я вже скучив за черговою "кавою в Криму"...
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16.12.2024 14:23 Ответить
... десь на спецзавданні! Особисто керує, мабуть !
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16.12.2024 14:29 Ответить
Кофе п'ье в Ялті. Під прикриттям. Із бумажного стаканчика. Обіцяв, значить треба виконати.
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16.12.2024 17:56 Ответить
Yurii
Цікаво, яка енергія такої кулі після 2000м польоту? Джоулів 5-10?
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16.12.2024 14:35 Ответить
кацап вже не розкаже
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16.12.2024 14:40 Ответить
Достаточная чтоб оплатить билет на концерт к Давыдычу.
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16.12.2024 15:24 Ответить
Це ви про Кобздоха? Яке воно давидич? Тварин по батькові не називають.
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16.12.2024 17:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=JQpSrVIoNOo
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16.12.2024 16:34 Ответить
Біля 900 джоулів.
Для порівняння: енергія кулі "Макарова" на зрізі ствола - біля 300 джоулів.
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16.12.2024 19:46 Ответить
Задачка не проста, кацап аж приліг, щоб джоулі точніше порахувати! 🤣
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17.12.2024 01:28 Ответить
Sako, або Finnish Defense Armament and Machine Shop Co., Ltd., була заснована в Гельсінкі 1 квітня 1921 року. Для молодої незалежної Фінляндії було важливим те, що існувала організація Фінських сил оборони, діяльність якої включала зброю та тренування та змагання зі стрільби. Це зберегло майстерність стрільби, яка мала і має важливу роль в обороні країни.
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16.12.2024 16:31 Ответить
Тих снайперів треба стільки,як фінських у радянсько-фінський.
Фіни спромоглись і перемогли,зато тепер живуть в достатку і безпеці:тут зермак замість Маннергейма і цим все сказано.
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16.12.2024 16:33 Ответить
У фінів всі снайпери, з дитинства. У нас не тільки снайперів готували майже 0, а і взагалі нікого не готували. Так що Лектору повага і величезна вдячність.
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16.12.2024 19:57 Ответить
Воно то поржать куди легше...
Як і відстріляти гуру з 2км,замість, щоб займатись розвідкою для армії, або здійснювати р-д операції в глибокому тилу ворогу,для чого власне і є гур.
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17.12.2024 11:16 Ответить
куля летіла десь 20 секунд, імовірно

технічно дуже майстерний, надскладний постріл
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16.12.2024 19:57 Ответить
100 метрів в секунду?... Гадаю більше. Треба глянути ТТХ.
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16.12.2024 19:59 Ответить
швидкість кулі від 2800 до 3000 футів на секунду
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16.12.2024 20:03 Ответить
Вікіпедія каже що 1000 метрів швидкість пулі близько 450 метрів/секунда.
Я не спец, але так думаю, що 2000 метрів мабуть десь 200 метрів є.
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16.12.2024 20:12 Ответить
Так колись і путлер з бункера вилізе прогулятись і отримає вітаннячко!🤠
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17.12.2024 01:26 Ответить
 
 