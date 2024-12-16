Спецназовец ГУР Лектор ликвидировал оккупанта на расстоянии 2069 метров. ВИДЕО

Снайпер подразделения активных действий ГУР МО Украины с позывным Лектор уничтожил российского оккупанта пулей калибра 338LM на расстоянии 2069 метров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Кому принадлежит рекорд для калибра?

Как отмечается, подтвержденный рекорд для такого калибра принадлежит британскому снайперу, капралу гвардейского королевского полка "Blues and Royals" Крейгу Гаррисону. В ноябре 2009 года во время войны в Афганистане он успешно поразил двух талибов на расстоянии 2475 метров, а также повредил их пулемет.

Гаррисон стрелял лежа, находился на существенно более высокой позиции, чем его цели. Точности, по словам капрала, также способствовала безветренная погода и четкая видимость. Впрочем, перед тем, как попасть, британскому снайперу пришлось сделать девять пристрелочных.

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Как стрелял наш воин?

Снайпер ГУР "Лектор" находился фактически на одном уровне рельефа с российским оккупантом, целился в условиях сурового украинского декабря, стрелял, стоя в окопе, по противнику, который двигался посадкой - и попал с первого выстрела.

В условиях современной войны у тебя нет возможности вылезти из окопа, разлечься в посадке и тому подобное. Вражеские дроны не позволяют стрелять из классических положений", - пояснил разведчик.

Рекордный выстрел Лектора отметил начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

"Мастерская работа, которая точно войдет в историю нашей борьбы за свободу. Попасть в движущуюся цель на таком расстоянии - огромное достижение; свидетельство высокого профессионализма и концентрации, чем славятся снайперы украинской военной разведки. Продолжаем борьбу, чтобы уничтожить еще больше российских оккупантов!" - сказал Буданов.

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Что известно о Лекторе?

В гражданской жизни Лектор работал егерем. В Силы безопасности и обороны Украины пошел вместе с сыном. Сначала служил в разведке одной из бригад ТрО, а с февраля 2023 года - воюет в рядах подразделения активных действий ГУР МО Украины.



Он прошел ряд специализированных военных учений, в частности снайперскую подготовку ГУР и курс "Гнів Пречистий" от фонда компетентной помощи армии "Повернись живим".



За время полномасштабного вторжения на счету Лектора уже более трех десятков уничтоженных целей.

По словам снайпера, под каждую задачу он подбирает отдельный тип винтовки. Исторический точный выстрел на 2069 метров сделал из Sako M10.

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"Но если бы встал выбор: выбрать одну винтовку и один патрон - взял бы Саԁех Kraken и калибр 338LM", - отметил Лектор.