Два магистральных тепловоза, которые обеспечивали потребности армии РФ, сгорели в Брянске, - ГУР
5 декабря 2024 года в железнодорожном депо города Брянск (РФ) вспыхнул пожар - сгорели два магистральных тепловоза, которые обеспечивали логистические потребности российской оккупационной армии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
Как отмечается, процесс загадочного уничтожения или вывода из строя объектов, которые используются государством-агрессором в геноцидной войне против Украины, не прекращается.
ГУР МО Украины напоминает, что за каждое военное преступление будет справедливое возмездие. Больше деталей на эту минуту не сообщается.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 11 декабря в российском Таганроге гремели взрывы: местные власти говорят о ракетной атаке и повреждении промпредприятия. Также сообщалось, в Брянской области пожар после серии взрывов, власти сообщили о сбитии 10 беспилотников.
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Маневрові менші і менш потужні.
Решта-магістральні.Хоча в раші їх десятки,а може і сотні тисяч.