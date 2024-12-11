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Два магистральных тепловоза, которые обеспечивали потребности армии РФ, сгорели в Брянске, - ГУР

згоріли тепловози у Брянську

5 декабря 2024 года в железнодорожном депо города Брянск (РФ) вспыхнул пожар - сгорели два магистральных тепловоза, которые обеспечивали логистические потребности российской оккупационной армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, процесс загадочного уничтожения или вывода из строя объектов, которые используются государством-агрессором в геноцидной войне против Украины, не прекращается.

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ГУР МО Украины напоминает, что за каждое военное преступление будет справедливое возмездие. Больше деталей на эту минуту не сообщается.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 11 декабря в российском Таганроге гремели взрывы: местные власти говорят о ракетной атаке и повреждении промпредприятия. Также сообщалось, в Брянской области пожар после серии взрывов, власти сообщили о сбитии 10 беспилотников.

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Брянск (115) пожар (5938) россия (95467) ГУР (422)


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супер !!! як файно горить, наче ватра !!!
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11.12.2024 09:05 Ответить
Магістральні це які? Надто великі чи як? І скільки вони їх можуть виробляти за рік кто знає
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11.12.2024 09:16 Ответить
Єсть магістральні і маневрові.
Маневрові менші і менш потужні.
Решта-магістральні.Хоча в раші їх десятки,а може і сотні тисяч.
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11.12.2024 10:27 Ответить
Так написали що начебто останні тепловози знищили...на параші ціх тепловозів як гімна в свинарнику... Треба кожен день знищувати ЖД розв'язки, полотна, підстанції живлення, залізничні ешелони а не раз в півроку, для показухи кудись випадково влучили...
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11.12.2024 10:04 Ответить
теж хотіла написати..., звісно ми не в кінозалі, щоб вимагати продовження, але дієвий результат це тоді, коли ніхто нічого не встигає відновити..., а так, це звичайно дуже круто, але це зупинить постачання максимально на 1 день, а далі нові підженуть...
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11.12.2024 10:20 Ответить
Чудовий результат! Магістральний тепловоз річ недешева і якшо його не потушити вчасно то сгоряє так що відновлювати буде нічого. Хоч у кацапів їх багато, але це не просто так взяти тепловоз і перекинути на іншу ділянку бо на кожен існує графік і план роботи.
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11.12.2024 13:00 Ответить
 
 