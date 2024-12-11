Два магистральных тепловоза, которые обеспечивали потребности армии РФ, сгорели в Брянске, - ГУР

5 декабря 2024 года в железнодорожном депо города Брянск (РФ) вспыхнул пожар - сгорели два магистральных тепловоза, которые обеспечивали логистические потребности российской оккупационной армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, процесс загадочного уничтожения или вывода из строя объектов, которые используются государством-агрессором в геноцидной войне против Украины, не прекращается.

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ГУР МО Украины напоминает, что за каждое военное преступление будет справедливое возмездие. Больше деталей на эту минуту не сообщается.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 11 декабря в российском Таганроге гремели взрывы: местные власти говорят о ракетной атаке и повреждении промпредприятия. Также сообщалось, в Брянской области пожар после серии взрывов, власти сообщили о сбитии 10 беспилотников.