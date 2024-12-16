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ЕС призывает европейские компании как можно скорее уйти с российского рынка

Європейські компанії мають піти з російського ринку

Евросоюз, приняв 15-й пакет санкций против РФ, предусмотрел ряд мер для защиты европейских компаний и призвал их наконец уйти с российского рынка.

Об этом сообщается на сайте Европейского совета, информирует Цензор.НЕТ.

В сообщении указано, что ЕС продлил сроки действия для некоторых правовых исключений, которые являются необходимыми для выхода европейских компаний из России.

"Из-за рисков ведения бизнеса в России операторы из ЕС должны рассмотреть вопрос о сворачивании бизнеса в России и/или не открывать там новый бизнес. Такое продолжение исключений в процессе отчуждения необходимо для того, чтобы операторы ЕС могли как можно быстрее выйти с российского рынка. Расширенные исключения предоставляются государствами-членами в каждом конкретном случае и направлены на обеспечение упорядоченного процесса выхода (из России), который был бы невозможен без продления этих сроков", - пояснили в ЕС.

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Кроме того, как отмечается, 15-й пакет санкций ЕС предусматривает освобождение европейских компаний от обязанности платить штрафы, которые могут применяться российскими властями против таких европейских компаний вследствие их выхода с российского рынка.

Как сообщалось, 16 декабря 2024 года ЕС ввел 15-й пакет санкций против РФ.

Напомним, ранее Сибига призвал партнеров перейти к конфискации замороженных российских активов.
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Господа, перестаньте смешить народ, разве мухи могут прекратить садиться на навоз, в надеже его покушать на халяву?

Вы можете очнуться только тогда, когда вас не просто петух клюнет в одно место, а когда носорог клюнет вас рогом в седалище!
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16.12.2024 14:04 Ответить
В России зарубежных активов больше, чем арестовано в бельгийском евроколеар (одна из причин почему так туго с конфискацией этих денег в пользу Украины). Прибыли бьют ключём, а призывают по факту три бедные балтийские страны, да Финляндия, у которой первой отжали всё под чистую. Беда ещё в том, что это не деньги, а большие технологичные производства и торговля.
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16.12.2024 14:32 Ответить
Никто не уйдёт. Бизнес есть бизнес. Форд во 2 мировой работал в
Германии и клепал технику. Французские фирмы сейчас поставляют
электронику через третьи страны. Принцип один -- " Кого е...ет чужое
горе." Далеко не надо-- смотри как живёт ООН.
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16.12.2024 15:04 Ответить
 
 