ЕС призывает европейские компании как можно скорее уйти с российского рынка

Евросоюз, приняв 15-й пакет санкций против РФ, предусмотрел ряд мер для защиты европейских компаний и призвал их наконец уйти с российского рынка.

Об этом сообщается на сайте Европейского совета, информирует Цензор.НЕТ.

В сообщении указано, что ЕС продлил сроки действия для некоторых правовых исключений, которые являются необходимыми для выхода европейских компаний из России.

"Из-за рисков ведения бизнеса в России операторы из ЕС должны рассмотреть вопрос о сворачивании бизнеса в России и/или не открывать там новый бизнес. Такое продолжение исключений в процессе отчуждения необходимо для того, чтобы операторы ЕС могли как можно быстрее выйти с российского рынка. Расширенные исключения предоставляются государствами-членами в каждом конкретном случае и направлены на обеспечение упорядоченного процесса выхода (из России), который был бы невозможен без продления этих сроков", - пояснили в ЕС.

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Кроме того, как отмечается, 15-й пакет санкций ЕС предусматривает освобождение европейских компаний от обязанности платить штрафы, которые могут применяться российскими властями против таких европейских компаний вследствие их выхода с российского рынка.

Как сообщалось, 16 декабря 2024 года ЕС ввел 15-й пакет санкций против РФ.

Напомним, ранее Сибига призвал партнеров перейти к конфискации замороженных российских активов.