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Путин: "Запад доводит Россию до красной черты"

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Запад якобы доводит РФ до "красной черты", и на это Москва "не может не отвечать".

Об этом он заявил на коллегии Минобороны РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По словам главы Кремля, "Москва не бряцает ядерным оружием, на Западе пугают свое население мифическими заявлениями, что Россия якобы планирует нападать на кого-то".

Путин также утверждает, что Кремль будет поддерживать потенциал и "сбалансированное развитие ядерных сил" РФ.

Смотрите также: В этом году более тысячи россиян ежедневно подписывали контракты с Минобороны РФ, - Путин

Диктатор РФ цинично заявил, что "Россия сохраняет политику ядерного сдерживания, а не бряцания ядерным оружием".

"Запад доводит Россию до красной черты, на это Москва не может не отвечать", - утверждает он.

Кроме того, он говорит, что на Западе якобы считают себя "представителями Господа на Земле, хотя сами в Господа не верят".

Путин добавил, что серийный выпуск комплексов "Орешник" якобы будет обеспечен в ближайшее время, и это - "новейшее мощное оружие" России.

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Путін вкотре погрожує Заходу і каже про червоні межі
Путін вкотре погрожує Заходу і каже про червоні межі

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.
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Топ комментарии
+30
Да здохни вже чорт !
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16.12.2024 15:03
+18
Та ні , він просто *****
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16.12.2024 15:13
+17
Кацапи не планують-кацапи вже напали, і де вони зупиняться залежить від ''заходу''. А *уйло сам себе доводить до межі влаштувавши війну! А винен їм хтось. Геть як і зелені.
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16.12.2024 15:07
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Да здохни вже чорт !
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16.12.2024 15:03 Ответить
Их там штук 5.
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16.12.2024 15:56 Ответить
Тобто років на 28 їх ще вистачить ?
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16.12.2024 16:12 Ответить
Почему на 28? Они вечно править могут...
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16.12.2024 16:29 Ответить
Він що Росія?
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16.12.2024 15:04 Ответить
Квінтесенція людоїдії (московії).
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16.12.2024 15:06 Ответить
А скільки там у нього червоних ліній? Я вже замахався рахувати!
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16.12.2024 15:05 Ответить
Останнім часом тільки коричневі , з чемодана ...
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16.12.2024 15:07 Ответить
із 16 по 21 грудня закрили повітряний простір біля Капустіного Яру! Знову орєшнік спробують запустити...
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16.12.2024 15:06 Ответить
Кацапи не планують-кацапи вже напали, і де вони зупиняться залежить від ''заходу''. А *уйло сам себе доводить до межі влаштувавши війну! А винен їм хтось. Геть як і зелені.
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16.12.2024 15:07 Ответить
Сиділи б ссуки на своїх болотах і не квакали. Кому ви нахер потрібні були? Не суньте свої обісране, вонюче рило до інших.
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16.12.2024 15:08 Ответить
А що має на увазі ***** коли каже "господ"? ГОСударство ПОД? Під чим? Під наркотою?
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16.12.2024 15:10 Ответить
не 3,14зди )(уйло !!! усі твої "красниє лінії" вже стали, постійно стають кольору вмісту твого "паходного чемаданчіка" !!!!

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16.12.2024 15:11 Ответить
Путин это бог лицемерия!
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16.12.2024 15:11 Ответить
Та ні , він просто *****
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16.12.2024 15:13 Ответить
Путіну це підказує якийсь голос, коли він думає, думає, думає.....
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16.12.2024 15:12 Ответить
Шиза косить політичну "еліту" кацапстані, а хy&лов на останній стадії хвороби. Пандемія однако.
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16.12.2024 15:23 Ответить
У ***** истерика и ето хорошо. Значит даже оно уже поняло что что-то идиот у него не па плану
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16.12.2024 15:12 Ответить
плюньте чортові у рило….. і чирва стане хрестом….
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16.12.2024 15:13 Ответить
Очередная коричневая линия. ВонЯЯЯЯет.
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16.12.2024 15:20 Ответить
Воно по Заходу "відповідає"? Я щось не помітив.
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16.12.2024 15:21 Ответить
думаю рашка скоро ***********
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16.12.2024 15:25 Ответить
І чого такого вона ще НЕ зробила, щоб не отримати добрячої 3,14здюліни?
От лише ЯО не застосувала, а так -- все можливе.
imxo.
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16.12.2024 16:02 Ответить
Очередной пакет санкций, очередные коричневые линии!
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16.12.2024 15:29 Ответить
Рашку лікувати треба за межею, тобто за забором, краще якось іприном
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16.12.2024 15:52 Ответить
Й навіщо нам знати що каже шизонутий нелюдь вовка *****? Він марить постійно.....
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16.12.2024 15:53 Ответить
А що сьогодні за свято, що ***** так багато?
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16.12.2024 15:58 Ответить
Дєржітє мєня сємєро!
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16.12.2024 16:00 Ответить
Путя, уіпі бояришніка!
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16.12.2024 16:06 Ответить
Що,путлер каже,що зійшов з розуму? Довели,кляті, був ***..ло,став дурачком.
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16.12.2024 16:07 Ответить
БЕЛОЧНИК ПЕСЕНКИ ПОЁТ ДА ОРЕШНИК ВСЁ ГРЫЗЁТ...!)
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16.12.2024 16:08 Ответить
Ка Бака зівяла до червоної межі на пів Шостого.клятий орєшнік !
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16.12.2024 16:17 Ответить
Яка цинічна і огидна рашиська мерзота ,ти і твій режим головне зло на Землі ,тому здохни ****.
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16.12.2024 16:23 Ответить
І дійсно, Росія ні на кого не нападала, нікому не погрожувала ядерною зброєю, сидять дома тихенько, важко працюють і зовсім не пʼють. Всіх закликають до миру, голуби білі і пухнасті. А весь світ хоче їх захопити і поселитись в їх говені, погуляти в лаптях по помийках, поїсти щі …..
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16.12.2024 16:46 Ответить
не цитуйте цього чмошника, не друкуйте його фото, на відео з ним модулюйте звук тобто прискорюйте або сповільнюйте, бульше карикатур.
Інформаційна санітарія є важливою складовою захисту від ворожого впливу.
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16.12.2024 17:06 Ответить
Путляра, йди на хрін!
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16.12.2024 17:07 Ответить
как Шольц не заверяет путина ,что не даст ракеты , а росия люлей отвешает Германии !!! дальше Польша , следующие порядке живой очереди !!!!)))) росию надо было ГАСИТЬ сразу после крыма !!!
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16.12.2024 19:13 Ответить
Агов, *****, - ти вже її переступив: - "в джунглі Амазонки=червоношкірі=червона нитка вишиванки=ДНК=ТЮРЯГА ВБИВЦЬ та їх приспішників", тепер мова лише про "Каїнову шкуру" - персонально від БОГА одежа, тому має назву "шуба з БАРСКОГО ПЛЕЧА": - БАРИН УЖЕ ЕДЕТ. Трамп? Трамп СТІНУ буде будувати - СТОВІДСОТКОВО!!! Не сци *****: - ***** дикарки гріхи спише("...сильніше жінка..."), але перемогу одержує ІСТИНА:=невиконання жодної з ДЕСЯТИ ЗАПОВІДЕЙ". Тож - БОГА нема там, де ЙОГО ніколи й не було: - в диких джунглях, і ніхто не чув, щоб ВІН говорив зі звіром, в тому числі й в людській подобі. Нема БОГА, то нема й жрачки, виховання та навчання: - куди вітер понесе, туди й покотишся. Росія "кремліівськими лопухами" тисячоліттями сраку підтирати буде.
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16.12.2024 19:41 Ответить
красного чєрта довєлі до красной чєрты
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16.12.2024 20:11 Ответить
 
 