Путин: "Запад доводит Россию до красной черты"

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Запад якобы доводит РФ до "красной черты", и на это Москва "не может не отвечать".

Об этом он заявил на коллегии Минобороны РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По словам главы Кремля, "Москва не бряцает ядерным оружием, на Западе пугают свое население мифическими заявлениями, что Россия якобы планирует нападать на кого-то".

Путин также утверждает, что Кремль будет поддерживать потенциал и "сбалансированное развитие ядерных сил" РФ.

Смотрите также: В этом году более тысячи россиян ежедневно подписывали контракты с Минобороны РФ, - Путин

Диктатор РФ цинично заявил, что "Россия сохраняет политику ядерного сдерживания, а не бряцания ядерным оружием".

"Запад доводит Россию до красной черты, на это Москва не может не отвечать", - утверждает он.

Кроме того, он говорит, что на Западе якобы считают себя "представителями Господа на Земле, хотя сами в Господа не верят".

Путин добавил, что серийный выпуск комплексов "Орешник" якобы будет обеспечен в ближайшее время, и это - "новейшее мощное оружие" России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЮАР заявили, что не могут пригласить Путина на саммит G20 из-за ордера МКС





Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.