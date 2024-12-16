В этом году более тысячи россиян ежедневно подписывали контракты с Минобороны РФ, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что в 2024 году контракт с Минобороны РФ якобы подписывали более 1 тыс. человек ежедневно.

Об этом он заявил на коллегии Минобороны РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"В этом году ежедневно в среднем более тысячи человек приходят на военную службу по контракту", - сказал глава Кремля.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов, в то же время, отметил, что в 2024 году в ВС России было набрано более 427 тысяч военнослужащих.

"В среднем ежедневно заключают контракт более тысячи двести человек", - добавил он.

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

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