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армия РФ (18042) путин (30484) Белоусов Андрей (19)

В этом году более тысячи россиян ежедневно подписывали контракты с Минобороны РФ, - Путин

Путін розповів, скільки охочих підписати контракти з армією окупантів

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что в 2024 году контракт с Минобороны РФ якобы подписывали более 1 тыс. человек ежедневно.

Об этом он заявил на коллегии Минобороны РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"В этом году ежедневно в среднем более тысячи человек приходят на военную службу по контракту", - сказал глава Кремля.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов, в то же время, отметил, что в 2024 году в ВС России было набрано более 427 тысяч военнослужащих.

"В среднем ежедневно заключают контракт более тысячи двести человек", - добавил он.

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

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Топ комментарии
+13
так і більше тисячі у день і утилізовується
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16.12.2024 13:59
+12
Зато как на Западе любят расказывать что разейский нарот не хочет вайны, ево абманули
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16.12.2024 14:06
+10
І шо? Він хоче сказати, що це робить його ефективним ****** замість простого?
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16.12.2024 13:43
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І шо? Він хоче сказати, що це робить його ефективним ****** замість простого?
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16.12.2024 13:43 Ответить
Ні, це робить рашку (неизчерпаемым источником) дов....бів іпотечників ,які не цінять ні своє
ні чуже життя.Як що платити за контракт по 20 т зеленими то вони не закінчаться ніколи.
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16.12.2024 13:55 Ответить
так і більше тисячі у день і утилізовується
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16.12.2024 13:59 Ответить
І трохи більше по контракту ішли в пекло
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16.12.2024 13:46 Ответить
І у багатьох з тих, хто підписав контракт, він виявився розірваним достроково, з-за "форс-мажорних обставин"...
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16.12.2024 13:53 Ответить
Яр,оце все що ляпало х@йло,можна помножить на нуль як казав гепа,а от те що цапорилі підписують контракт,що як буцімто їм спишуть долги,оце все херня,банки ще ніколи нікому не прощали таке,а в цапорилії й потому.Це вони своїй рідні підписують приговор,тому що він буде числитись як пропав безвісти,от і все малята,як казав Дід Панас на добраніч.
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16.12.2024 14:13 Ответить
Я про "кредити" і їх "списання", нічого не говорив... Сказав те - що сказав... Не треба мені приписувать мною не сказаного...
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16.12.2024 14:21 Ответить
Яр,тобі ніхто ні чого не приписує,це я дописав свою думку,з того що казало х@йло.
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16.12.2024 15:05 Ответить
Так треба більш чітко висловлюваться... А то у мене склалося враження, наче це ти МЕНІ заперечуєш...
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16.12.2024 15:55 Ответить
Оце лафа у ***** стільки дибілів , можна кидати їх на штурми по 1500 душ в день ...
казка і задоволення
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16.12.2024 13:47 Ответить
И оно ему помогло?
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16.12.2024 13:48 Ответить
куздун ще той … беззаперечний … діліть навпіл….
коли багато добровольців такі заяви, впринципі не робляться…
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16.12.2024 13:51 Ответить
Мабуть замало.
Саме тому ***** й виміняло на їжу та технології в Чучхе десяток тисяч рабів.
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16.12.2024 13:52 Ответить
Та мы ж так и подумали. А корейцев завёз так, для экзотики
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16.12.2024 13:55 Ответить
Азиатов у них и до корейцев хватало. Я думаю,корейцы это биологическое оружие для борьбы
с расплодившимися бродячими собаками на (освобожденных) территориях.
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16.12.2024 17:48 Ответить
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16.12.2024 13:57 Ответить
На жаль він тут правий. Спочатку окраїни рашки довели до зубожіння а тепер за бабки вони поїдуть вбивать куди завгодно. А бабки йому дає Захід + Індія та Китай. Ось так організований круговоріт бабла та крові. бабки Путіну (з Заходу. Китаю, Індії) щоб набрати м,яса -- кров на Україні (наша та російська)-- зброю з Заходу Україні щоб більше було крові--- природні ресурси з росії на Захід- бабки за ці ресурси путіну щоб він набраи більше м,яса. Перший вигодополучатель в цій війні це Захід, оскільки він грає вашим і нашим і заробляє самощечі бабки, а потім вже путін, бо він захоплює нові землі а головне пояснив своєму бидлу , що всі російські проблеми це не його вина а війни. Так, скажіт чому Захід чи путін будуть зупиняти цю війну?
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16.12.2024 13:57 Ответить
Запад не выгодополучатель, ему нафиг не упало башлять миллиарды долларов в Украину, проще было отдать ее на растерзание пуйлу и потом с ним торговать. Вместо этого Запад диверсифицирует закупку нефти и газа, западные компании уходят из мордора, терпя миллиардные убытки, и даже против третьих стран, торгующих с мордором и оказывающих ему банковские услуги, вводятся санкции. Так что твоя теория о первычных бенифициарах этой войны не выдерживает критики. Не было бы рядом с нами настолько отбитых на всю голову имперских соседей с многовековыми радициями захватов террит орий и кровавых войн, не быо бы и этой войны.
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16.12.2024 15:39 Ответить
Нехай скаже скільки щодня дохне за його інтереси
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16.12.2024 13:59 Ответить
1000 то трошки менше ніж наші їх мінусують щодня .
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16.12.2024 14:01 Ответить
И это ежедневно, ежедневно заканчивают службу по контракту...
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16.12.2024 14:04 Ответить
не, тут він не збрехав. подивимось скільки лохів залишилось у мордорі наступного року, якщо потвора не капітулює.
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16.12.2024 14:02 Ответить
І півтори штуки в день знищується
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16.12.2024 14:03 Ответить
Зато как на Западе любят расказывать что разейский нарот не хочет вайны, ево абманули
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16.12.2024 14:06 Ответить
Що це означає - скоро доведеться замовляти 365 000 пластикових пакетів. Чорний колір бажаний, але не обов'язковий.
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16.12.2024 14:20 Ответить
За 1млн грн, на річний контракт тут також тисяч 100 підписувало, правда тоді не залишиться грошей прокурорам і на тротуарну плитку
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16.12.2024 14:31 Ответить
Як раз для мільйона дронів нелоха. Звісно якщо нелох не збрехав.
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16.12.2024 14:41 Ответить
17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест
В. Путина , а Запад толкает Украину сесть с ним за переговоры.
Какие могут быть переговоры между убийцей и жертвой?
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16.12.2024 15:10 Ответить
і де вони? слава ЗСУ!
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16.12.2024 15:21 Ответить
Ну да, ну да: - чим більше наші закобзонили, тим більш бабла в руках *****, - вельми цікавий дебіт-кредіт. Недарма ж зображення пророка говорить, що він пожиратель тупорилої рашки, яка сама лізе до нього в пащу за "*** пососать".
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16.12.2024 18:29 Ответить
 
 