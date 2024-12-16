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В 2025 году РФ планирует добиться победы в войне в Украине и достижения целей "СВО", - Белоусов

Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что в 2025 году российское Минобороны обещает достичь всех целей, поставленных российским диктатором Владимиром Путиным, включая захват четырех областей Украины.

Его заявление цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

По словам Белоусова, Россия поставила себе цель на 2025 год захватить всю территорию четырех украинских областей - Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.

В 2025 году Москва планирует достичь победы в войне в Украине и достижения целей, озвученных Путиным в июне", - заявляет глава российского оборонного ведомства.

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Также Белоусов заявил, что Министерство обороны России должно быть готово к конфликту с НАТО в Европе в ближайшие 10 лет.

"ВС РФ в текущем году решали поставленные верховным главнокомандующим задачи в рамках жесткого противостояния с коллективным Западом, которое продолжает усиливаться и нарастать. В таких условиях деятельность Минобороны строится с учетом таких ключевых факторов", - сказал он.

По его словам, среди таких "факторов", в частности, "обеспечение полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшие десятилетия".

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Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.
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Топ комментарии
+23
белоусов має бажання розділити камеру у Гаазі зі своїм гавнокомандуючим
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16.12.2024 15:27
+19
Відсосете ви з проглотом у 2025 році,смердючі 3,14-д@ри.
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16.12.2024 15:26
+18
І зразу "на Бірлін, защіщать руцкій ізиг"
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16.12.2024 15:26
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Своїх цілей цей режим ніколи не досягне, вони тільки своїм тупорилим виборцям можуть брехати що чогось досягли.
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16.12.2024 15:26 Ответить
І зразу "на Бірлін, защіщать руцкій ізиг"
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16.12.2024 15:26 Ответить
На фото - декорація з українського фільму.
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16.12.2024 15:36 Ответить
Ну, з танком вони перегнули, може решта інформації вірна?
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16.12.2024 16:26 Ответить
Це не танк, це МТЛБ.
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16.12.2024 17:30 Ответить
Если всех торчков не отправим в штурмовики для освобождения нашей земли, то будет как Белоусов говорит!
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16.12.2024 17:12 Ответить
Відсосете ви з проглотом у 2025 році,смердючі 3,14-д@ри.
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16.12.2024 15:26 Ответить
"...скоро...ско...ко...ко...ко...."
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16.12.2024 17:43 Ответить
учіться на радом? Як у Бахмуті та в Авдіївці "учатся" зараз ?
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16.12.2024 17:56 Ответить
До речі,свіженький путлобот,сьогоднішній,залишилось не довго тобі кукарікати.
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16.12.2024 17:57 Ответить
белоусов має бажання розділити камеру у Гаазі зі своїм гавнокомандуючим
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16.12.2024 15:27 Ответить
Ага, якщо Трампон почне нагинати Україну то цілком вірогідно..
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16.12.2024 15:27 Ответить
Трамп самолюбив , його влаштує тікі Перемога України
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16.12.2024 15:32 Ответить
???
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16.12.2024 15:37 Ответить
Ризикну припустити, що логіка така: трампакс усе ж таки трампакс а ***** - *****, різні світи, ви десь бачили, щоб тампакси у прутень пхали? Я - ні.
Логіка та ж сама.
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16.12.2024 15:42 Ответить
буде тобі враже так як Трамп скаже
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16.12.2024 15:28 Ответить
А що йому ще розповідати на цьому збіговиську шизофреніків.
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16.12.2024 15:28 Ответить
Трамп та зеля на підтанцовках
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16.12.2024 15:29 Ответить
Видно,методичка від одного й того ж автора:
Завершення війни у 2025 році: Президент представив План перемоги в Раді.
«Сьогодні я хочу публічно вперше представити цей План. Терміновість Плану перемоги саме зараз. Це пункти, більшість яких розраховані детально в часі. Якщо почати рухатися цим конкретним планом саме зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше, ніж наступного року», - зазначив Президент.
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16.12.2024 15:30 Ответить
бо воно планує здати кацапам ці 4 області і оголосити це перемогою. А рибки-гуппі73, це не лише схавають, а навіть будуть казати "какой маладєц наш прізЄдент, астанавіл вайну"
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16.12.2024 15:51 Ответить
Бєлоусов! А ху-ху не хо-хо??? На все лице
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16.12.2024 15:32 Ответить
фак на рило
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16.12.2024 15:35 Ответить
Відсмокчуть підари!!!
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16.12.2024 15:34 Ответить
Їх цілі в будь-який момент можуть бути досягнуті, бо в них нема ніяких цілей
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16.12.2024 15:35 Ответить
"Кієв за трі дня" М'яса не вистачить. Навіть корейського.
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16.12.2024 15:36 Ответить
Якщо Українці будуть і далі мовчати,терпіти цю ригозелену мразоту при владі,то у кацапів є 99% зробити задумане,думайТЕ.
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16.12.2024 15:36 Ответить
*** вам
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16.12.2024 15:39 Ответить
Рашизм приречений на поразку,тому що несумістний з людством. У рф немає перспектив для свого розвитку в найближчі 200 років,незважаючі на природні богатства поки на її території.
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16.12.2024 15:43 Ответить
за 3 (три!) дні, у х. з. якому році
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16.12.2024 15:47 Ответить
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16.12.2024 15:58 Ответить
щось ця вша там поплутала схоже, вони Київ за три дні вже брали я чув... дивно якось звучить яку перемогу воно там собі уявляє? шойгу першим повісять а його другим чи що він там думає вийграти
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16.12.2024 16:02 Ответить
Дивним чином це співпадає з планами ЗЄ закінчити війну і провести вибори.
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16.12.2024 16:13 Ответить
невже тільки українці мають віддуватися за те, що Захід викормив ту їб@нуту росію
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16.12.2024 16:16 Ответить
Також Бєлоусов заявив, що Міністерство оборони Росії має бути готове до конфлікту з НАТО в Європі в найближчі 10 років.

 А шо там озабоченці на цей рахунок думають? Досихпір не хочуть завершити війну руками українців? (поки ще хоч трохи осталося, бо скоро вже буде ніким навіть при наявності дохуілярда озброєння). Хочуть через 10 років прийняти участь самолічно? Ну, удачі їм, дурачкам.
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16.12.2024 16:21 Ответить
10 років путін не проживе. Зуб даю
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17.12.2024 00:05 Ответить
Я чомусь більше вірю словам цього кацапа,а не патяканню одного престарілого ,,рудого аферюги та словам маленького,картавого,чорнявого афериста про перемогу та мир.....
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16.12.2024 17:01 Ответить
Ще один кремлівський дурачок розбагатів дивною думкою. Хрен тобі а не Україна.
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16.12.2024 17:29 Ответить
Если человечество не проснётся и не остановит быдлостан, то оно просто погибнет, не выходя из комы.
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16.12.2024 19:11 Ответить
Как минимум одной из целей Соссия таки догтигнет, а именно: полной демилитаризации по танкам ! Слава ВСУ !
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16.12.2024 19:15 Ответить
Кирпич на їбало ***** приготували? Любителі "пещерного воскресіння"? Там Марго хто-небуть швабру в руки встромить? Вже в червоний колір пофарбувалась, тож пора на болота Амазонки, - допоможіть їй "з вікна", ато "штешняється".
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16.12.2024 19:19 Ответить
То Киев за три дня то уже донецкую область захватить. Цели сво гибкие как подкова, гнутся туда куда плешивый прикажет😂
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16.12.2024 22:08 Ответить
 
 