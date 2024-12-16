В 2025 году РФ планирует добиться победы в войне в Украине и достижения целей "СВО", - Белоусов

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что в 2025 году российское Минобороны обещает достичь всех целей, поставленных российским диктатором Владимиром Путиным, включая захват четырех областей Украины.

Его заявление цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

По словам Белоусова, Россия поставила себе цель на 2025 год захватить всю территорию четырех украинских областей - Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.

В 2025 году Москва планирует достичь победы в войне в Украине и достижения целей, озвученных Путиным в июне", - заявляет глава российского оборонного ведомства.

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Также Белоусов заявил, что Министерство обороны России должно быть готово к конфликту с НАТО в Европе в ближайшие 10 лет.

"ВС РФ в текущем году решали поставленные верховным главнокомандующим задачи в рамках жесткого противостояния с коллективным Западом, которое продолжает усиливаться и нарастать. В таких условиях деятельность Минобороны строится с учетом таких ключевых факторов", - сказал он.

По его словам, среди таких "факторов", в частности, "обеспечение полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшие десятилетия".

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Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.