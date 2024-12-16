Пограничники уничтожили танк, 10 минометов, орудие, 5 единиц военного транспорта, 2 склада БК Донецкой области.. ВИДЕО
Бойцы РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" в Донецкой области на Краматорском направлении нанесли сокрушительные потери российским захватчикам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео работы наших пограничников опубликовано в телеграмм-канале ГПСУ.
Занеделю было уничтожено:
- танк;
- 10 минометов, орудие и 5 единиц военного транспорта;
- 2 склада боеприпасов;
- пункт управления вражеских беспилотников и позиции оккупантов вместе с вражеской пехотой.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий16.12.2024 18:07 Ответить Мне нравится 2
Bad Robot
показать весь комментарий16.12.2024 18:08 Ответить Мне нравится 2
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