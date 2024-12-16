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армия РФ (18042) Госпогранслужба (6138) танк (2198) уничтожение (6249) склад БК (57)

Пограничники уничтожили танк, 10 минометов, орудие, 5 единиц военного транспорта, 2 склада БК Донецкой области.. ВИДЕО

Бойцы РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" в Донецкой области на Краматорском направлении нанесли сокрушительные потери российским захватчикам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео работы наших пограничников опубликовано в телеграмм-канале ГПСУ.

Занеделю было уничтожено:

  • танк;
  • 10 минометов, орудие и 5 единиц военного транспорта;
  • 2 склада боеприпасов;
  • пункт управления вражеских беспилотников и позиции оккупантов вместе с вражеской пехотой.

Также смотрите: Разведчики Президентской бригады взорвали многоэтажку с оккупантами в Донецкой области. ВИДЕО
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Шо музон, шо пригранці.... Помста, Фенікс - подяка!!!
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16.12.2024 18:07 Ответить
👍👍👍👍👍👍👍👍
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16.12.2024 18:08 Ответить
 
 