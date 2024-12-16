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КНДР (1098) Курск (845)

Спецназовцы КНДР в объективе ударных дронов 1-го батальона 22-й механизированной бригады. ФОТО

1-й батальон 22-й механизированной бригады опубликовал фото-доказательство присутствия спецназовцев КНДР в Курской области. Также украинские защитники обратились с просьбой о финансовой помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликовали на канале БУТУСОВ ПЛЮС.

"Спецназовцы Корейской Народной армии в объективе ударных дронов 1-го батальона 22-й механизированной бригады ВС Украины в Курской области РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фото сделано сегодня, 16.12.2024, недалеко от точки эвакуации трупов, которые вчера выложили пилоты полка "Мадьяр".

Также читайте: Подразделения армии КНДР потеряли убитыми и ранеными по меньшей мере 30 солдат на Курщине, - ГУР МО

"Корейцы пытаются эвакуировать тела убитых и раненых специальными эвакуационными группами, которые проверяют маршруты движения своих групп после боя", - добавили бойцы.

Північнокорейські війська на Курщині

Мы - взвод Беспилотных авиационных комплексов 1-го механизированного батальона 22-й отдельной механизированной бригады

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Смотрите: Северная Корея атаковала украинцев на Курщине | Юрий Бутусов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+23
Що мені не подобається це те що багато наших диваних воїнів вже почали сміятися з корейців, часто це супорводжується расизмом до азіатів. Пам"ятаєте як сміялися з чмобіків? Не має слабкого ворога. Це найкращі корейські війська, які дуже швидко зрозуміють як воювати, також багато з них з відмитими мізками, і є десятки тисяч які можуть прийти на їхнє місце. Кожних таких 2-5 корейців, це полеглий воїн ЗСУ. Я не думаю в багатьох можуть витримати нерви, коли 20 чоловік сидить в окопі і на тебе по полю біжать 100 чоловік, ти знаєш що покладеш 50, але інші 50 до тебе добіжать, і можливо вб"ють, бо зблизька буде 50 проти 20. Ще одне це расизм, яким плюються багато наших коментаторів, типа "мавпи-азіати" . По-перше, відсотків 70% Азїі вже мають кращу освіту, статки і т.д. ніж в Україні. По-друге, багато наших людей не дивляться що робиться на Азіатських новинних ресурсах. А там просто засилля кацапських ботів і попаганди. В Європі і США ще так сяк тримаємо війну за пропаганду, в Азії просто *******.Потім ці расистські коментарі кацапські боти перепостять на Азіатських ресурсах, і прупишуть "українці расисти-фашисти, так як каже Путін", і ось вам доказ. В Індонезїі, наприклад Кадиров чуть не національний герой. Зеленський витрачає кошти на Телемарафон, за 30% бюджету марафону можна було б розвинути в Азії свою контрпропаганду, але це нікому не потрібно, мізків на це не хватає. Про вибори думають.
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16.12.2024 18:33
+16
Сподіваюся, що того хто на фото вже теж зажмурили.
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16.12.2024 18:15
+10
З офіційного відео північнокорейського ТБ про смерть Кім Чен Іра.
Завтра 13 річниця його смерті.

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16.12.2024 18:31
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Правила форума Совет форумчан
Сподіваюся, що того хто на фото вже теж зажмурили.
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16.12.2024 18:15 Ответить
Ще цих собакоїдів не вистачало!
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16.12.2024 18:17 Ответить
Гроші потрібніші суддям, поліції і прокурорам.
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16.12.2024 18:31 Ответить
З офіційного відео північнокорейського ТБ про смерть Кім Чен Іра.
Завтра 13 річниця його смерті.

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16.12.2024 18:31 Ответить
Так то вони так радіють?
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16.12.2024 18:50 Ответить
Горе-то какое)) У них есть возможность застрелиться, но нет - лучше поломать комедию на камеру. И не пойму, что один держит в двух руках, гранату?
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17.12.2024 07:34 Ответить
Що мені не подобається це те що багато наших диваних воїнів вже почали сміятися з корейців, часто це супорводжується расизмом до азіатів. Пам"ятаєте як сміялися з чмобіків? Не має слабкого ворога. Це найкращі корейські війська, які дуже швидко зрозуміють як воювати, також багато з них з відмитими мізками, і є десятки тисяч які можуть прийти на їхнє місце. Кожних таких 2-5 корейців, це полеглий воїн ЗСУ. Я не думаю в багатьох можуть витримати нерви, коли 20 чоловік сидить в окопі і на тебе по полю біжать 100 чоловік, ти знаєш що покладеш 50, але інші 50 до тебе добіжать, і можливо вб"ють, бо зблизька буде 50 проти 20. Ще одне це расизм, яким плюються багато наших коментаторів, типа "мавпи-азіати" . По-перше, відсотків 70% Азїі вже мають кращу освіту, статки і т.д. ніж в Україні. По-друге, багато наших людей не дивляться що робиться на Азіатських новинних ресурсах. А там просто засилля кацапських ботів і попаганди. В Європі і США ще так сяк тримаємо війну за пропаганду, в Азії просто *******.Потім ці расистські коментарі кацапські боти перепостять на Азіатських ресурсах, і прупишуть "українці расисти-фашисти, так як каже Путін", і ось вам доказ. В Індонезїі, наприклад Кадиров чуть не національний герой. Зеленський витрачає кошти на Телемарафон, за 30% бюджету марафону можна було б розвинути в Азії свою контрпропаганду, але це нікому не потрібно, мізків на це не хватає. Про вибори думають.
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16.12.2024 18:33 Ответить
Шааа! ШШШАААА! Я тут експерт У Вас клавіатура не поплавиться? Збавте трохи....
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16.12.2024 18:38 Ответить
Я не експерт, але в день передивляюся до 30-40 оригінальних відео. Різних, не відібраних в ручну, багато з них не в рожевих фарбах. Також допомагаю осінтерам таким як Andrew Perpetua. Потрібно бути недалекою людиною, щоб недооцінювати ворога. Також крім "ШАААА" , що конкретно не сподобалося? Яка частина мого допису?
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16.12.2024 19:21 Ответить
а не срамотно буде американцям сидіти по домівках, коли вже корейці воють разом з кацапами проти України, тобто проти Заходу. тому замість того, щоб тут писати свої пасквілі, агітуй американців їхати воювати в Україну проти кацапів. не було би тут корейців, то ніхто і не піднімав би цього питання. а тепер, коли вони вже тут є, то українцям це питання піднімати вже якось невдобно, американці уже самі мають на це реагувати і їхати в Україну... а не захоплюватись на українському форумі тими вояками від пухляша ина....
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16.12.2024 20:40 Ответить
а не срамотно буде американцям сидіти по домівках, коли вже корейці воюють разом з кацапами проти України, тобто проти Заходу.
Ні,не срамотно,тому що керівники майже усіх країн підкеровані глобалістами.Якщо ви це ще не зрозуміли,то пора надолужувати.
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16.12.2024 21:13 Ответить
шапочка з фольги не жме?
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16.12.2024 21:22 Ответить
ну так тим більше має бути срамотно. корейці пухляша вже воюють проти європейців у Європі, а американські солдати і європейські солдати підсцикають прийти українцям на допомогу. чи ви справді щиро вірите у те, що це тільки виключно російсько-українська війна? коли вже на стороні цапів воюють не просто найманці, а урядові війська союзника кацапні... срамотно має бути. як європейцям, так і американцям. пухляшу ину срати на тих всіх глобалістів. так само як і пуйлу на них срати. разом з аятолами, а також і комунякою Сі.
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16.12.2024 21:26 Ответить
Більшість американців так як і багатьом європейсцям ця війна не зрозуміла і далека, так наприклад як нам якась війна в Африці. У нас була війна з 2014 по 2022. Багато українців хвилювалися? Відсотків 20-30 по максимуму. Мене самого шокує що багатьом пох, і вони ж самі в довгій перспективі постраждають. З другої сторони, в мене на кутку біля батьківської хати 20-25 чоловіків мобілізаційного віку, воює....1. Всі хто має хоть якусь копійку сидять по домах. Зеленський повністю провалив мобілізацію. А ви хочете щоб американці за вас воювали.
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17.12.2024 05:11 Ответить
ми хочемо, щоб американці воювали разом з нами. для них ганьбою має бути те, що з кацапами разом пліч-о-пліч воюють корейці пухляша.
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17.12.2024 05:35 Ответить
Rino: а не срамотно буде американцям сидіти по домівках, коли вже корейці воють разом з кацапами проти України,

А тобі, укрїнцеві, не встидно сидіти дома, коли вже корейці воють?
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17.12.2024 22:37 Ответить
а тобі не встидно сидіти за бугром, коли домівка палає? через Тису мабуть брав курс на Штати?
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17.12.2024 22:40 Ответить
Не встидно. Я "за бугром" з 1990-го. Ще України не було, а УРСР.
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17.12.2024 23:52 Ответить
Чого в тебе дупа рветься? що він не так написав?
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16.12.2024 20:10 Ответить
В кацапській пресі часів російсько-японської війни (1904-1905) японців називали "жовтими мавпами" і "мартишками".



«Жёлтые обезьяны, которых в русском народе и за людей настоящих мало кто считает, объявили войну могущественнейшей в мире державе», - с изумлением писал военный корреспондент Ю. Л. Елец, публицист и профессиональный военный, участник подавления восстания ихэтуаней в Китае и убежденный консерватор. (Елец Ю. На театре военных действий / / Русский вестник. 1904. № 7. С. 199)
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16.12.2024 19:20 Ответить
Є дві проблеми.
1. Це було дуже давно.
2. Навіть зараз багато кацапів і навіть декілька мілких кацапоблогерів часто кидають антисемітські та расистські коментарі, але є одна проблема, і я вже про це написав. Коментарі і відеоматеріали тих кацапів, ніхто в Азії не побачить.
В нас на відміну на кацапів вкладаюсть кошти в телемарафон, а не в фабрики троллів. Я тільки бачу фабрики троллів Єрмака і іноді Порошенка. Все.
Ось приклад, зайдіть на цей сайті гляньте на відео і коментарі. Одні кацапські і китайські боти. Ось так бачать Індонезійці війну в Україні, так їі і бачать прості індуси. Там таке саме. Ось вбивство наших солдат в Лисичанську. 21 млн переглядів, зайдіт і почитайте коментарі, особливо перші. Не будьте введені в оману коментарями, "яке горе люди вмирають" , це не співчутливі коментарі. Це частина тактики ботів "надо мір" , така ж тактика пропаганди як і в Європі. Ось такі відео і коментарі хавають індонезійці кожний день. Нашої пропаганди 0. FULL FULL - Pertempuran Sengit Lisichansk, ******* Ukraina Bergelimpangan Diserang jet Tempur dan Mortir
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16.12.2024 19:34 Ответить
Справа не в кацапській пропаганді, всі ці азіати різних кольорів не дуже ******* Захід.
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16.12.2024 19:30 Ответить
А чому не *******? Тому що вже років 10, там працює мультимільярдна (в долларах) пропаганда, а Захід, так як і Україна нічого не робить. Що там говорити про якусь людину з села в Індії чи Індонезії, наприклад часто розмовляю з знайомими американцями. Мене вже двоє людей запитували чи правда що Україна забороняє христ"янство. Кацапська пропаганда працює і дуже добре. Також показував своєму начальнику фото наших полонених і розповів що ООН і всі інші організації мають доступ до російських полонених в Украіні, а Россія не допускає ці ж самі організації моніторити наших полонених. Він був шокований і запитав " А чому про це ніхто не говорить?" А хто буде? Західним медіа не цікаво. Це тільки можна робити через агентів впливу і десятки тисяч троллів і ботів. А в нас їх немає. І зробити їх дуже легко і дешево, але в нас Телемарафон. Також начальник здивувався що Сирський росіянин. Більшість американців сприймають війну як війна Західних україномовних з якимись російськими меншинами. Я до речі не розумію чому наша пропаганда не використовує факт того що Зеленьский і його "талановиті менеджери" є російскомовними, а Сирський це взагалі росіянин. Таким аргументом зразу можна закрити аргумент ***** і його пропаганди , що він "защіщаєт рускоговорйящих"
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16.12.2024 19:49 Ответить
Сирський, хоч і народився в росії, але має білоруське походження. Його дід Прокопій Семенович Сирський народився в селі Кузьмінічі Чауського району Могильовської області Білорусі. В представленні на нагородження 1943 року дід записаний білорусом.
https://charter97.org/ru/news/2024/8/14/606746/ Дед главкома ВСУ Александра Сырского родился в Беларуси

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16.12.2024 20:17 Ответить
Дякую за інформацію, але в мене один дід поляк. Це не робить мене поляком. Я народився в Україні і інші 75% українці.
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16.12.2024 20:27 Ответить
Маєте право на карту поляка.
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16.12.2024 20:35 Ответить
Строк закінчив кремлівське училище. Всі курсанти були ковпаком кгб. І зараз ця потвора головнокомандувач....він навіть розмовляє як азіров
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16.12.2024 21:57 Ответить
Так його ще Порошенко почав призначати на чільні посади. Висуванець Петра Олексійовича.

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16.12.2024 22:17 Ответить
А погонялово чомусь мардовське. 🤣🤣🤣
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16.12.2024 22:52 Ответить
Важно отметить, что фамилия главнокомандующего ВСУ позволяет проследить историю его семьи более глубоко. Можно предположить, что первый ее носитель стал называться Сырским в честь своей родной местности - деревни Сырск Кормянского района Гомельской области (ныне в составе Кормы).
https://charter97.org/ru/news/2024/8/14/606746/
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16.12.2024 23:19 Ответить
Сыре с мардовского - старый.
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17.12.2024 10:23 Ответить
Сирс (syrs) шведською мовою, - "цвіркун".
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17.12.2024 12:00 Ответить
А на китайскам путунхуе вааще гамасек. 🤣🤣🤣 Прычом тута мардва до шведав. 🤣🤣🤣
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19.12.2024 18:16 Ответить
Так мордви взагалі не існує, - це нав'язаний кацапами екзоетнонім для двох народів угро-фінського походження.
Ви, як знавець неіснуючої "мордовської" мови, повинні це знати. )))
Пресловутий Пушкін, до речі, користувався обома "мордовськими" мовами.

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19.12.2024 20:20 Ответить
Зато есть мардовская ар. ПС. Пукшин канкретна мардвин, от пукш от хлопнуть, перднуть. 🤣🤣🤣Мардва - сарматизм: мард - человег, хва - есть; то есть людоеды. 🤣🤣🤣ПС. Мордуваты звидтиля.
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20.12.2024 11:02 Ответить
"Мордувати" - від "Мордор".

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20.12.2024 11:16 Ответить
Это как бандюкович белорус, януковчи с турецкава - вор карманник. 🤣🤣🤣 ПС. Глинка к примеру татарин, к чему бы. 🤣🤣🤣
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19.12.2024 18:21 Ответить
А на Закарпаттв в угорських районах досі переконані, що Янукович насправді угорець, і звати його , - Януш Ковач. Це байку колись пустили там якісь риговські політтехнологи, щоб заохотити угорців голосувати за дваждинєсудімого.
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19.12.2024 20:26 Ответить
Судя по погонялову и роже - татарин.🤣🤣🤣
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20.12.2024 11:04 Ответить
Я до речі не розумію чому наша пропаганда не використовує факт того що Зеленьский і його "талановиті менеджери" є російскомовними, а Сирський це взагалі росіянин.
Що тут незрозумілого?Бо команди не поступало.
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16.12.2024 21:16 Ответить
Постав апостроф на клавіатуру і буде тобі щастя, ĭ6y4uů кацапський бот ))
Поки фпв в голову не прилетить, звичайно.
Кацапів, корейців та ін. хню треба просто вбивати.
Спокійно.
Діловито.
Планово.
З використанням усіх засобів.
Спільно з побрамами.
Тоді настане той світлий день, коли вони просто закінчаться.
Заĩ6ymца баби ражать!
У Мадяра 1 дрон допилюється на конвеєрі за півгодини.
25 млн дронів вистачить на всіх.
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16.12.2024 21:57 Ответить
дивлячись на те що ти написав, ти навіть з людиною яка воює не спілкувався. "Кацапів, корейців та ін. хню треба просто вбивати.
Спокійно.
Діловито.
Планово." Ти розумієш що на кожних 2-3 кацапа, вбитий українець? Мій пост зовсім не проте. А про те що диванна армія вже гиготить і "планово" вбиває "диких" корейців.
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17.12.2024 04:58 Ответить
А що ви пропонуєте? У пончика багато солдатів і північнокорейці нічого, крім вбивати, не вміють. Це зомбі. До чого тут расизм? Тут усі поважають південних корейців з їхніми технологіями та освітою. Факт у тому, що у південнокорейців із появою вбитих з'явиться мотивація помсти. І основний факт в тому, що Україна може вийти з цієї війни переможцем тільки тихо створивши ядерну зброю. Для цього не потрібно багато часу - кілька місяців.
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16.12.2024 22:41 Ответить
Чучхэраст может поставить 100000 максимум, если доедут и моську не захватят по пути. 🤣🤣🤣
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16.12.2024 23:11 Ответить
З шахедів сміялись,що в ірані комікадзе то в Одесі єлі поц,
за телеграмафон в точку.
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17.12.2024 22:26 Ответить
+ на банку. Допоможемо хлопцям
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16.12.2024 18:34 Ответить
А где подтверждение, что это военный КНДР, а не какой-нибудь бурят или чучмек из Кацапстана?
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16.12.2024 18:40 Ответить
А це спеціальний дрон "Протипівнічнокорейський"...
Він коли підлітає, то спочатку гавкає на рУзькопльоночного, якщо той облизнувся - фсьо, кімчепухівський кореєць...
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16.12.2024 19:05 Ответить
Або фоста причепити - хай віляє...
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20.12.2024 01:22 Ответить
Хавальник в цього "корейця" якийсь закруглий , більше схожий на вгодованого башкира .
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16.12.2024 18:53 Ответить
Чесно кажучи друге фото на каналі Бутусова схоже на фотошоп. Може і помиляюся.
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16.12.2024 19:01 Ответить
Хлопчикі, мочить їх усіх, хай вам допомагає Господь
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17.12.2024 14:14 Ответить
Там, на небі, є кому розібратися бурьят воно чи чучхе...
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20.12.2024 01:24 Ответить
 
 