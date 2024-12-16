Спецназовцы КНДР в объективе ударных дронов 1-го батальона 22-й механизированной бригады. ФОТО
1-й батальон 22-й механизированной бригады опубликовал фото-доказательство присутствия спецназовцев КНДР в Курской области. Также украинские защитники обратились с просьбой о финансовой помощи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликовали на канале БУТУСОВ ПЛЮС.
"Спецназовцы Корейской Народной армии в объективе ударных дронов 1-го батальона 22-й механизированной бригады ВС Украины в Курской области РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фото сделано сегодня, 16.12.2024, недалеко от точки эвакуации трупов, которые вчера выложили пилоты полка "Мадьяр".
"Корейцы пытаются эвакуировать тела убитых и раненых специальными эвакуационными группами, которые проверяют маршруты движения своих групп после боя", - добавили бойцы.
Мы - взвод Беспилотных авиационных комплексов 1-го механизированного батальона 22-й отдельной механизированной бригады
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Пожалуйста, подождите...
Завтра 13 річниця його смерті.
Я тут експертУ Вас клавіатура не поплавиться? Збавте трохи....
Ні,не срамотно,тому що керівники майже усіх країн підкеровані глобалістами.Якщо ви це ще не зрозуміли,то пора надолужувати.
А тобі, укрїнцеві, не встидно сидіти дома, коли вже корейці воють?
«Жёлтые обезьяны, которых в русском народе и за людей настоящих мало кто считает, объявили войну могущественнейшей в мире державе», - с изумлением писал военный корреспондент Ю. Л. Елец, публицист и профессиональный военный, участник подавления восстания ихэтуаней в Китае и убежденный консерватор. (Елец Ю. На театре военных действий / / Русский вестник. 1904. № 7. С. 199)
1. Це було дуже давно.
2. Навіть зараз багато кацапів і навіть декілька мілких кацапоблогерів часто кидають антисемітські та расистські коментарі, але є одна проблема, і я вже про це написав. Коментарі і відеоматеріали тих кацапів, ніхто в Азії не побачить.
В нас на відміну на кацапів вкладаюсть кошти в телемарафон, а не в фабрики троллів. Я тільки бачу фабрики троллів Єрмака і іноді Порошенка. Все.
Ось приклад, зайдіть на цей сайті гляньте на відео і коментарі. Одні кацапські і китайські боти. Ось так бачать Індонезійці війну в Україні, так їі і бачать прості індуси. Там таке саме. Ось вбивство наших солдат в Лисичанську. 21 млн переглядів, зайдіт і почитайте коментарі, особливо перші. Не будьте введені в оману коментарями, "яке горе люди вмирають" , це не співчутливі коментарі. Це частина тактики ботів "надо мір" , така ж тактика пропаганди як і в Європі. Ось такі відео і коментарі хавають індонезійці кожний день. Нашої пропаганди 0. FULL FULL - Pertempuran Sengit Lisichansk, ******* Ukraina Bergelimpangan Diserang jet Tempur dan Mortir
https://charter97.org/ru/news/2024/8/14/606746/ Дед главкома ВСУ Александра Сырского родился в Беларуси
https://charter97.org/ru/news/2024/8/14/606746/
Ви, як знавець неіснуючої "мордовської" мови, повинні це знати. )))
Пресловутий Пушкін, до речі, користувався обома "мордовськими" мовами.
Що тут незрозумілого?Бо команди не поступало.
Поки фпв в голову не прилетить, звичайно.
Кацапів, корейців та ін. хню треба просто вбивати.
Спокійно.
Діловито.
Планово.
З використанням усіх засобів.
Спільно з побрамами.
Тоді настане той світлий день, коли вони просто закінчаться.
Заĩ6ymца баби ражать!
У Мадяра 1 дрон допилюється на конвеєрі за півгодини.
25 млн дронів вистачить на всіх.
Спокійно.
Діловито.
Планово." Ти розумієш що на кожних 2-3 кацапа, вбитий українець? Мій пост зовсім не проте. А про те що диванна армія вже гиготить і "планово" вбиває "диких" корейців.
за телеграмафон в точку.
Він коли підлітає, то спочатку гавкає на рУзькопльоночного, якщо той облизнувся - фсьо, кімчепухівський кореєць...