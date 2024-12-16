Спецназовцы КНДР в объективе ударных дронов 1-го батальона 22-й механизированной бригады. ФОТО

1-й батальон 22-й механизированной бригады опубликовал фото-доказательство присутствия спецназовцев КНДР в Курской области. Также украинские защитники обратились с просьбой о финансовой помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликовали на канале БУТУСОВ ПЛЮС.

"Спецназовцы Корейской Народной армии в объективе ударных дронов 1-го батальона 22-й механизированной бригады ВС Украины в Курской области РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фото сделано сегодня, 16.12.2024, недалеко от точки эвакуации трупов, которые вчера выложили пилоты полка "Мадьяр".

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"Корейцы пытаются эвакуировать тела убитых и раненых специальными эвакуационными группами, которые проверяют маршруты движения своих групп после боя", - добавили бойцы.

Мы - взвод Беспилотных авиационных комплексов 1-го механизированного батальона 22-й отдельной механизированной бригады

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