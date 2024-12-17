Президент Финляндии Стубб о миротворцах в Украине: Не стоит забегать вперед
Президент Финляндии Александр Стуб прокомментировал вероятное размещение миротворцев в Украине после завершения войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.
"Стубб предостерегает от забегания наперед, когда европейские лидеры обсуждают возможную миротворческую операцию в Украине после достижения мира", - пишет издание.
В то же время финский лидер не занимает конкретной позиции относительно самой возможной операции.
По словам Стубба, для операции понадобится разрешение ООН. Кроме того, сейчас нет мира, и он считает, что Украине в первую очередь нужно оружие.
На вопрос о послании Стубба к России, он ответил одним словом: "Отступайте".
Миротворческие силы в Украине
Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.
Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.
Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.
В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".
Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.
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Краще зробити , ніж в пусту язиком теліпати .
Во время войны говорить о миротворцах рано.
Война и миротворцы. Смешно. А после войны, и заключения мира говорить л миротворцах уже поздно.