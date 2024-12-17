За неделю НАТО семь раз перехватывало российские самолеты над Балтией, - Минобороны Литвы.

На прошлой неделе истребители НАТО, выполняющие миссию воздушного патрулирования в Балтийском регионе, семь раз вылетали для идентификации и сопровождения российских самолетов, которые нарушали правила полетов.

Об этом сообщает Минобороны Литвы, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 11 декабря самолеты НАТО поднялись в воздух для идентификации двух российских самолетов-разведчиков Ил-20 и еще одного самолета, вероятно, той же модели. Самолеты двигались в международном воздушном пространстве из Калининградской области без плана полета, включенных транспондеров и без радиосвязи с региональными диспетчерскими центрами.

12 декабря истребители НАТО перехватили Ил-20, Ту-214ПУ и пассажирский Ил-18, которые снова нарушили правила, направляясь из Калининградской области в материковую часть России.

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На следующий день, 13 декабря, для идентификации был зафиксирован военный самолет Ил-76 и два пассажирских Ту-214, летевших по аналогичному маршруту, также без плана полета.

15 декабря миссия НАТО перехватила грузовой Ан-72, летевший в Калининград без активированного транспондера.

Миссия воздушной полиции НАТО в Балтийском регионе выполняется из Литвы и временно из Латвии из-за ремонтных работ на эстонской авиабазе.

Напомним, что в августе 2024 года истребители НАТО трижды поднимались для перехвата российских самолетов, которые также нарушали правила полетов.

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