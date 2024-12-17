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Новости НАТО
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НАТО (8643) Балтия (323) россия (93025) самолет (3551) перехват (338)

За неделю НАТО семь раз перехватывало российские самолеты над Балтией, - Минобороны Литвы.

НАТО сім разів перехоплювало російські літаки в Балтійському регіоні

На прошлой неделе истребители НАТО, выполняющие миссию воздушного патрулирования в Балтийском регионе, семь раз вылетали для идентификации и сопровождения российских самолетов, которые нарушали правила полетов.

Об этом сообщает Минобороны Литвы, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 11 декабря самолеты НАТО поднялись в воздух для идентификации двух российских самолетов-разведчиков Ил-20 и еще одного самолета, вероятно, той же модели. Самолеты двигались в международном воздушном пространстве из Калининградской области без плана полета, включенных транспондеров и без радиосвязи с региональными диспетчерскими центрами.

12 декабря истребители НАТО перехватили Ил-20, Ту-214ПУ и пассажирский Ил-18, которые снова нарушили правила, направляясь из Калининградской области в материковую часть России.

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На следующий день, 13 декабря, для идентификации был зафиксирован военный самолет Ил-76 и два пассажирских Ту-214, летевших по аналогичному маршруту, также без плана полета.

15 декабря миссия НАТО перехватила грузовой Ан-72, летевший в Калининград без активированного транспондера.

Миссия воздушной полиции НАТО в Балтийском регионе выполняется из Литвы и временно из Латвии из-за ремонтных работ на эстонской авиабазе.

Напомним, что в августе 2024 года истребители НАТО трижды поднимались для перехвата российских самолетов, которые также нарушали правила полетов.

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Топ комментарии
+10
Треба збивати, як Турки зробили. Більше порушень не буде. Кацапи розуміють тількі удар по морді.
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17.12.2024 11:21
+5
Краще один раз збити, ніж сім разів супроводжувати.
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17.12.2024 11:25
+2
Навіщо ці перехоплення? Навіщо ця ескалація?
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17.12.2024 11:22
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Треба збивати, як Турки зробили. Більше порушень не буде. Кацапи розуміють тількі удар по морді.
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17.12.2024 11:21 Ответить
Вот только Турция и перехватывает ватолёты, а остальные всё сопли жуют , к сожалению
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17.12.2024 16:39 Ответить
Навіщо ці перехоплення? Навіщо ця ескалація?
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17.12.2024 11:22 Ответить
Краще один раз збити, ніж сім разів супроводжувати.
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17.12.2024 11:25 Ответить
Для початку треба Естонії та Фінляндії скасувати свої закони від 1995 року. По яким їх територіальні води проводяться згідно затверджених координат, а не згідно Морського Права. Тоді ніяких "міжнародних вод" до Кенігсберга не буде. І любий військовий корабель, чи військовий літак, що прямує з крупськограда на Балтику, буде законною військовою цілью.
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17.12.2024 12:09 Ответить
НАТО! "Чужого научайтесь! Й свого не цурайтесь! " (с) ТШ

З настанови по перехопленню:
"Сємь раз отмєрь, а отрєзать дай другому: пусть учітся на твоіх ошібках."
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17.12.2024 12:43 Ответить
Пишуть - перехоплювали 7 раз, а на фото тільки 5 перехоплювачів...
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17.12.2024 11:25 Ответить
Оберігають мабуть.....
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17.12.2024 11:26 Ответить
"...для ідентифікації двох російських літаків-розвідників Іл-20 і ще одного літака, ймовірно, тієї ж моделі". Джерело: https://censor.net/ua/n3525475

Чудова ідентифікація! У натовців фота кацапських літаків немає?
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17.12.2024 11:31 Ответить
то секретна модифікація літака-розвідника Іл-20, тому імовірно такого фото у натівців нема.
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17.12.2024 11:48 Ответить
Мабуть фанерою обшили...
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17.12.2024 11:49 Ответить
та нє, просто обриси літака до невпізнанності спотворюють протидронові мангали.
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17.12.2024 11:52 Ответить
Точно! То не фанера була, а шифер...
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17.12.2024 11:53 Ответить
Мабуть цього разу була не лише ідентифікація, а ще й автентифікація. Перевірка автентичності. Чи насправді то були саме ті літаки, яки ідентифікували себе так, як повідомляється у матеріалі міноборони Литви.
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17.12.2024 11:50 Ответить
ідентифікація й автентифікація не пройшли?
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17.12.2024 11:52 Ответить
Мабуть копітка робота. Розпізнавання динамічного 3D - обʼєкту в складних погодних умовах... Ще розбираються, бо пишуть лише про імовірність ідентичної моделі, але поки не вказують значення величини імовірності.
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17.12.2024 11:58 Ответить
То візуалного контакту не було? Сцикотно близько підлітати?
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17.12.2024 12:01 Ответить
Мабуть Пентагон не дав дозвіл. Для запобігання ескалації автентифікації.
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17.12.2024 12:22 Ответить
не віримо , не треба скальп пілота та уламки літака, достатньо скавчання х..ла і вою на болотах
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17.12.2024 11:45 Ответить
раз на добу - це тєрпімо. От якби два рази на добу, то це вже була би ескалація. А якщо три рази на добу - то це додаткова ескалація.
Поки що шкала ступені ескалації не буде коригуватись на Заході у найближчий історичний період, бо це може призвести до жахливих дезінтеграційних процесів у рф.
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17.12.2024 11:45 Ответить
Якщо "три рази на добу"... де стільки "занепокоєнь" і "засуджень" узяти?
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17.12.2024 11:55 Ответить
Країни НАТО навіть не помітили, як ***** почало гібридну війну з ними.
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17.12.2024 11:48 Ответить
Яка мужність!
Заєдно й апетит нагуляли, молодці!
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17.12.2024 12:05 Ответить
Не 7 раз перехопили, а 7 раз куколдили у повітрі.
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17.12.2024 13:26 Ответить
 
 