За неделю НАТО семь раз перехватывало российские самолеты над Балтией, - Минобороны Литвы.
На прошлой неделе истребители НАТО, выполняющие миссию воздушного патрулирования в Балтийском регионе, семь раз вылетали для идентификации и сопровождения российских самолетов, которые нарушали правила полетов.
Об этом сообщает Минобороны Литвы, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 11 декабря самолеты НАТО поднялись в воздух для идентификации двух российских самолетов-разведчиков Ил-20 и еще одного самолета, вероятно, той же модели. Самолеты двигались в международном воздушном пространстве из Калининградской области без плана полета, включенных транспондеров и без радиосвязи с региональными диспетчерскими центрами.
12 декабря истребители НАТО перехватили Ил-20, Ту-214ПУ и пассажирский Ил-18, которые снова нарушили правила, направляясь из Калининградской области в материковую часть России.
На следующий день, 13 декабря, для идентификации был зафиксирован военный самолет Ил-76 и два пассажирских Ту-214, летевших по аналогичному маршруту, также без плана полета.
15 декабря миссия НАТО перехватила грузовой Ан-72, летевший в Калининград без активированного транспондера.
Миссия воздушной полиции НАТО в Балтийском регионе выполняется из Литвы и временно из Латвии из-за ремонтных работ на эстонской авиабазе.
Напомним, что в августе 2024 года истребители НАТО трижды поднимались для перехвата российских самолетов, которые также нарушали правила полетов.
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З настанови по перехопленню:
"Сємь раз отмєрь, а отрєзать дай другому: пусть учітся на твоіх ошібках."
Чудова ідентифікація! У натовців фота кацапських літаків немає?
Поки що шкала ступені ескалації не буде коригуватись на Заході у найближчий історичний період, бо це може призвести до жахливих дезінтеграційних процесів у рф.
Заєдно й апетит нагуляли, молодці!