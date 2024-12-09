РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4408 посетителей онлайн
Новости Фото
6 099 17

Истребители Нидерландов перехватили над Балтийским морем самолеты РФ. ФОТО

Нидерландские истребители F-35 впервые зафиксировали и осуществили сопровождение трех российских самолетов над Балтийским морем со стороны Эстонии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны Нидерландов.

"Два нидерландских F-35 совершили свои первые перехваты из Эстонии в прошлую пятницу. Нидерландские военные идентифицировали и сопроводили три российских самолета над Балтийским морем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нидерландские F-35 с начала декабря патрулируют воздушное пространство НАТО на восточной границе.

Читайте также: В Нидерландах задержали россиянина за участие в промышленном шпионаже, - NOS

Нідерландські винищувачі перехопили літаки Росії над Балтійським морем

Так называемая система быстрого реагирования (QRA) является частью этой задачи. В случае необходимости два F-35 поднимаются в воздух в течение нескольких минут, чтобы перехватить другой самолет. Это происходит, например, когда самолет приближается к воздушному пространству НАТО без идентификации.

QRA активировали дважды. Во время первого вылета было идентифицировано два самолета: транспортный самолет типа АН-72 и самолет-разведчик Су-24. В следующий раз был самолет-разведчик Ил-20.

Нидерландские F-35 сопровождали самолеты над международными водами до границы зоны ответственности НАТО.

Вот почему наши люди здесь: защищать наше общее воздушное пространство от российских угроз. Как вновь показал случай в пятницу, российские вооруженные силы активно действуют различными способами вблизи воздушного пространства НАТО. Наши союзники в странах Балтии приветствуют наши усилия. Я горжусь нашими людьми, которые смогли сразу продемонстрировать свою ценность для нашей безопасности", - заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Читайте также: Норвегия перехватила у своей границы российский самолет-разведчик

Нідерландські винищувачі перехопили літаки Росії над Балтійським морем
Нідерландські винищувачі перехопили літаки Росії над Балтійським морем

Автор: 

Нидерланды (1581) россия (95502) самолет (3589) перехват (343)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+19
Це не перехопили-це політали разом. Перехопили -це ракетою в бочину і бульки в морі.
показать весь комментарий
09.12.2024 19:35
+13
а могли б хоч один збити за МН-17 ...
показать весь комментарий
09.12.2024 19:29
+8
Пора зачиняти « вікно у Европу» росіянам на Балтиці. Нехай тусуються в холодних болотах
показать весь комментарий
09.12.2024 19:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а могли б хоч один збити за МН-17 ...
показать весь комментарий
09.12.2024 19:29 Ответить
Збили? Ні. То для чого той ''хоровод''?
показать весь комментарий
09.12.2024 19:32 Ответить
Пора зачиняти « вікно у Европу» росіянам на Балтиці. Нехай тусуються в холодних болотах
показать весь комментарий
09.12.2024 19:35 Ответить
Це не перехопили-це політали разом. Перехопили -це ракетою в бочину і бульки в морі.
показать весь комментарий
09.12.2024 19:35 Ответить
рашка-мусоровозы хоть на нормальную технику посмотрели....
показать весь комментарий
09.12.2024 19:39 Ответить
Блін, які наївні..наступного разу ракети полетять..

кацапні доки по рогах не настукаєш - не доходить..

Їх пускати можна тільки у випадку доставки путлєра і Ко до Гааги.
показать весь комментарий
09.12.2024 19:40 Ответить
Я думав що винищувач щоб винищувати, бомбардувальник - бомбардувати, штурмовик - штурмувати !!! Потім уважно прочитав що це Нідергландський ..., все стало зрозуміло !!
показать весь комментарий
09.12.2024 20:08 Ответить
"Наступного" разу "був" літак-розвідник Іл-20 (с) Автор: Валерiя Сушкова - двійка з орфографії!
показать весь комментарий
09.12.2024 20:16 Ответить
Ще охороняють!!!
показать весь комментарий
09.12.2024 20:33 Ответить
Коли вже буде написано : не перехопили, а збили літаки??? Чі може перехопили ракетами літаки??
Може досить соплі в сахарі місити?
показать весь комментарий
09.12.2024 20:34 Ответить
ВОТ ЕСЛИ Б СБИЛИ !?)
показать весь комментарий
09.12.2024 20:37 Ответить
Який же цей ф35 гарний літак
показать весь комментарий
09.12.2024 20:42 Ответить
Так, я теж задивився на перше фото. Естетика.

Але бракує бойової роботи!
показать весь комментарий
09.12.2024 21:18 Ответить
А що це значить «перехопили»? Типу сказали «а ми вас бачим і заберайтеся нахєр» чи як це відбувається
показать весь комментарий
09.12.2024 20:45 Ответить
Скрєпна аналоговнєтна вялічествєнная підоросія літає лякати Європу на українському Ан-72. А де ж поділися срані Іли та Сушки?
показать весь комментарий
09.12.2024 20:50 Ответить
Коли вже Балтійське море буде оголошено внутрішнім морем НАТО?
показать весь комментарий
09.12.2024 21:41 Ответить
Тьху ! Це ж кацапи тікали з Сирії. Що залишилось. А мапи були з часів ВЄлікой атєчєствєной.
показать весь комментарий
09.12.2024 21:54 Ответить
 
 