Истребители Нидерландов перехватили над Балтийским морем самолеты РФ. ФОТО

Нидерландские истребители F-35 впервые зафиксировали и осуществили сопровождение трех российских самолетов над Балтийским морем со стороны Эстонии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны Нидерландов.

"Два нидерландских F-35 совершили свои первые перехваты из Эстонии в прошлую пятницу. Нидерландские военные идентифицировали и сопроводили три российских самолета над Балтийским морем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нидерландские F-35 с начала декабря патрулируют воздушное пространство НАТО на восточной границе.

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Так называемая система быстрого реагирования (QRA) является частью этой задачи. В случае необходимости два F-35 поднимаются в воздух в течение нескольких минут, чтобы перехватить другой самолет. Это происходит, например, когда самолет приближается к воздушному пространству НАТО без идентификации.

QRA активировали дважды. Во время первого вылета было идентифицировано два самолета: транспортный самолет типа АН-72 и самолет-разведчик Су-24. В следующий раз был самолет-разведчик Ил-20.

Нидерландские F-35 сопровождали самолеты над международными водами до границы зоны ответственности НАТО.

Вот почему наши люди здесь: защищать наше общее воздушное пространство от российских угроз. Как вновь показал случай в пятницу, российские вооруженные силы активно действуют различными способами вблизи воздушного пространства НАТО. Наши союзники в странах Балтии приветствуют наши усилия. Я горжусь нашими людьми, которые смогли сразу продемонстрировать свою ценность для нашей безопасности", - заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

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