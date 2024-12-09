Винищувачі Нідерландів перехопили над Балтійським морем літаки РФ. ФОТО

Нідерландські винищувачі F-35 вперше зафіксували та здійснили супровід трьох російських літаків над Балтійським морем з боку Естонії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони Нідерландів.

"Два нідерландські F-35 здійснили свої перші перехоплення з Естонії минулої п'ятниці. Нідерландські військові ідентифікували та супроводили три російські літаки над Балтійським морем", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нідерландські F-35 із початку грудня патрулюють повітряний простір НАТО на східному кордоні.

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Так звана система швидкого реагування (QRA) є частиною цього завдання. У разі потреби два F-35 піднімаються у повітря протягом кількох хвилин, щоб перехопити інший літак. Це відбувається, наприклад, коли літак наближається до повітряного простору НАТО без ідентифікації.

QRA активували двічі. Під час першого вильоту було ідентифіковано два літаки: транспортний літак типу АН-72 та літак-розвідник Су-24. Наступного разу був літак-розвідник Іл-20.

Нідерландські F-35 супроводжували літаки над міжнародними водами до кордону зони відповідальності НАТО.

Ось чому наші люди тут: захищати наш спільний повітряний простір від російських загроз. Як знову показав випадок у п’ятницю, російські збройні сили активно діють різними способами поблизу повітряного простору НАТО. Наші союзники у країнах Балтії вітають наші зусилля. Я пишаюся нашими людьми, які змогли одразу продемонструвати свою цінність для нашої безпеки", - заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

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