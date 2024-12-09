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Винищувачі Нідерландів перехопили над Балтійським морем літаки РФ. ФОТО

Нідерландські винищувачі F-35 вперше зафіксували та  здійснили супровід трьох російських літаків над Балтійським морем з боку Естонії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони Нідерландів.

"Два нідерландські F-35 здійснили свої перші перехоплення з Естонії минулої п'ятниці. Нідерландські військові ідентифікували та супроводили три російські літаки над Балтійським морем", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нідерландські F-35 із початку грудня патрулюють повітряний простір НАТО на східному кордоні.

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Нідерландські винищувачі перехопили літаки Росії над Балтійським морем

Так звана система швидкого реагування (QRA) є частиною цього завдання. У разі потреби два F-35 піднімаються у повітря протягом кількох хвилин, щоб перехопити інший літак. Це відбувається, наприклад, коли літак наближається до повітряного простору НАТО без ідентифікації.

QRA активували двічі. Під час першого вильоту було ідентифіковано два літаки: транспортний літак типу АН-72 та літак-розвідник Су-24. Наступного разу був літак-розвідник Іл-20.

Нідерландські F-35 супроводжували літаки над міжнародними водами до кордону зони відповідальності НАТО.

Ось чому наші люди тут: захищати наш спільний повітряний простір від російських загроз. Як знову показав випадок у п’ятницю, російські збройні сили активно діють різними способами поблизу повітряного простору НАТО. Наші союзники у країнах Балтії вітають наші зусилля. Я пишаюся нашими людьми, які змогли одразу продемонструвати свою цінність для нашої безпеки", - заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

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Нідерландські винищувачі перехопили літаки Росії над Балтійським морем
Нідерландські винищувачі перехопили літаки Росії над Балтійським морем

Автор: 

Нідерланди (1563) росія (65052) літак (2900) перехоплення (351)


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Топ коментарі
+19
Це не перехопили-це політали разом. Перехопили -це ракетою в бочину і бульки в морі.
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09.12.2024 19:35
+13
а могли б хоч один збити за МН-17 ...
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09.12.2024 19:29
+8
Пора зачиняти « вікно у Европу» росіянам на Балтиці. Нехай тусуються в холодних болотах
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09.12.2024 19:35
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а могли б хоч один збити за МН-17 ...
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09.12.2024 19:29 Відповісти
Збили? Ні. То для чого той ''хоровод''?
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09.12.2024 19:32 Відповісти
Пора зачиняти « вікно у Европу» росіянам на Балтиці. Нехай тусуються в холодних болотах
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09.12.2024 19:35 Відповісти
Це не перехопили-це політали разом. Перехопили -це ракетою в бочину і бульки в морі.
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09.12.2024 19:35 Відповісти
рашка-мусоровозы хоть на нормальную технику посмотрели....
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09.12.2024 19:39 Відповісти
Блін, які наївні..наступного разу ракети полетять..

кацапні доки по рогах не настукаєш - не доходить..

Їх пускати можна тільки у випадку доставки путлєра і Ко до Гааги.
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09.12.2024 19:40 Відповісти
Я думав що винищувач щоб винищувати, бомбардувальник - бомбардувати, штурмовик - штурмувати !!! Потім уважно прочитав що це Нідергландський ..., все стало зрозуміло !!
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09.12.2024 20:08 Відповісти
"Наступного" разу "був" літак-розвідник Іл-20 (с) Автор: Валерiя Сушкова - двійка з орфографії!
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09.12.2024 20:16 Відповісти
Ще охороняють!!!
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09.12.2024 20:33 Відповісти
Коли вже буде написано : не перехопили, а збили літаки??? Чі може перехопили ракетами літаки??
Може досить соплі в сахарі місити?
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09.12.2024 20:34 Відповісти
ВОТ ЕСЛИ Б СБИЛИ !?)
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09.12.2024 20:37 Відповісти
Який же цей ф35 гарний літак
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09.12.2024 20:42 Відповісти
Так, я теж задивився на перше фото. Естетика.

Але бракує бойової роботи!
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09.12.2024 21:18 Відповісти
А що це значить «перехопили»? Типу сказали «а ми вас бачим і заберайтеся нахєр» чи як це відбувається
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09.12.2024 20:45 Відповісти
Скрєпна аналоговнєтна вялічествєнная підоросія літає лякати Європу на українському Ан-72. А де ж поділися срані Іли та Сушки?
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09.12.2024 20:50 Відповісти
Коли вже Балтійське море буде оголошено внутрішнім морем НАТО?
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09.12.2024 21:41 Відповісти
Тьху ! Це ж кацапи тікали з Сирії. Що залишилось. А мапи були з часів ВЄлікой атєчєствєной.
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09.12.2024 21:54 Відповісти
 
 