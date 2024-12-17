Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Оса-АКМ" высокоточным ударом

Силы обороны Украины нанесли высокоточный удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "Оса-АКМ", который пытался спрятаться в укрытии.

Соответствующее видео опубликовали в пресс-службе 411 отдельного батальона беспилотных авиационных комплексов "Ястребы", информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, перемещение вражеского ЗРК к тайнику отследили благодаря разведывательному беспилотнику под управлением операторов 1 РСБпАК. Удар по зданию, где находился комплекс ПВО, был нанесен с высокой точностью. Зафиксированные кадры свидетельствуют о применении высокоточного боеприпаса, однако его тип не разглашается.

Результат удара - мощный взрыв, который уничтожил здание, служившее россиянам скрытой позицией для "Осы-АКМ". Украинский дрон в реальном времени следил за местом удара и корректировал огонь.

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Сейчас в 411 отдельном батальоне "Ястребы" формируется новый полк беспилотных систем. Подразделение проводит рекрутинг на широкий спектр должностей: от инженеров и операторов БПЛА до водителей и саперов.

ЗРК "Оса-АКМ"

Россияне активно используют этот советский всепогодный комплекс в прифронтовой зоне для прикрытия своих войск и объектов. Комплекс оснащен шестью зенитными управляемыми ракетами 9М33М3 с дальностью поражения воздушных целей от 1,5 до 10 км и высотой до 5000 м.

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