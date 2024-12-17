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уничтожение (6257) техника (1712) ВСУ (6275) ЗРК (175)

Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Оса-АКМ" высокоточным ударом

Силы обороны Украины нанесли высокоточный удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "Оса-АКМ", который пытался спрятаться в укрытии.

Соответствующее видео опубликовали в пресс-службе 411 отдельного батальона беспилотных авиационных комплексов "Ястребы", информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, перемещение вражеского ЗРК к тайнику отследили благодаря разведывательному беспилотнику под управлением операторов 1 РСБпАК. Удар по зданию, где находился комплекс ПВО, был нанесен с высокой точностью. Зафиксированные кадры свидетельствуют о применении высокоточного боеприпаса, однако его тип не разглашается.

Сили оборони знищили російський ЗРК "Оса-АКМ" високоточним ударом

Результат удара - мощный взрыв, который уничтожил здание, служившее россиянам скрытой позицией для "Осы-АКМ". Украинский дрон в реальном времени следил за местом удара и корректировал огонь.

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Сейчас в 411 отдельном батальоне "Ястребы" формируется новый полк беспилотных систем. Подразделение проводит рекрутинг на широкий спектр должностей: от инженеров и операторов БПЛА до водителей и саперов.

ЗРК "Оса-АКМ"

Россияне активно используют этот советский всепогодный комплекс в прифронтовой зоне для прикрытия своих войск и объектов. Комплекс оснащен шестью зенитными управляемыми ракетами 9М33М3 с дальностью поражения воздушных целей от 1,5 до 10 км и высотой до 5000 м.

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17.12.2024 11:58 Ответить
Цей вибух навіть не Джага-Джага, а повна 3.14зда!
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17.12.2024 12:00 Ответить
Сарайчик жалко.
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17.12.2024 12:05 Ответить
Судячи з усього - "кіно ще серпневе... А надворі зараз - середина грудня...
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17.12.2024 12:12 Ответить
Але сарайчик все одно жалко.
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17.12.2024 12:18 Ответить
Сарайчик так шкода а вот що в сарайчику то весело.
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17.12.2024 12:11 Ответить
втішний приз... дерева ще зелені й багато, це було напевне десь у жовтні..., теж непогано, а зараз кацапи рухаються зі швидкістю 10 населених пунктів на тиждень...
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17.12.2024 12:27 Ответить
Наслідки клоунської реформи Генштабу. Клоун президент-горе для країни,
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17.12.2024 15:40 Ответить
 
 