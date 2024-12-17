С 24 февраля 2022 года россияне 4,8 тысячи раз применили опасные химические вещества по всей линии фронта, - Силы поддержки

Наиболее активно россияне применяют газовые гранаты типа K-51, РГ-ВО, которые обычно используются для подавления массовых беспорядков. Однако использование этих средств в качестве оружия против военных запрещено международным правом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Тelegram-канал Стратком ВСУ, об этом сообщает Командование Сил поддержки ВСУ:

По данным Командования Сил поддержки ВСУ, в сентябре враг применил химические вещества 277 раз. В октябре зафиксировано - 356 случаев, в ноябре - 116.

"Эти средства запрещены к использованию, поэтому Украина, как подписант Конвенции о запрещении химического оружия, и ее Вооруженные силы, которые являются гарантом ее независимости и суверенитета, придерживаются международного права и требований конвенции о запрещении химического оружия в частности", - сказал представитель управления радиационной, химической, биологической защиты Командования Сил поддержки ВСУ Артем Власюк.

Применение опасных химических веществ часто происходит на участках фронта, где противник сосредотачивает больше всего сил. Для сокрытия этого факта российские войска используют плотный артиллерийский и ракетно-бомбовый огонь, что затрудняет отбор доказательств для международных расследований.

Напомним, в образцах снарядов и почвы из зоны боевых действий в Украине был найден запрещенный газ CS. Его наличие запрещено конвенцией об использовании химического оружия.

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