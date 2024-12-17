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Новости Война
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Александр Сырский (482) фортификации (111) война в Украине (1209)

ОВА прилагают усилия для обустройства третьей линии фортификаций, сейчас установлено 760 опорных пунктов, - Сырский

Сирський розповів про облаштування третьої лінії фортифікацій

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что перед областными военными администрациями поставлена задача обустроить 810 опорных пунктов.

Об этом он заявил во время онлайн-выступления на Всеукраинском конгрессе местных и региональных громад, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В выборе места и типа инженерно-фортификационных сооружений специалисты подразделений Сил поддержки прежде всего прислушиваются к рекомендациям командиров, принимающих непосредственное участие в боевых действиях. ОВА прилагают много усилий для обустройства третьей линии фортификаций", - рассказал Сырский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Вопиющих" проблем с фортификационными сооружениями в Украине не было, - Силы поддержки ВСУ

По его словам, всего к выполнению задач по обустройству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений привлечены 21 обладминистрация и подрядные организации.

"Задача - обустроить 810 опорных пунктов. На сегодня в полном объеме обустроены 760 опорных пунктов. На остальных объектах продолжается выполнение работ. Большинство ОВА с пониманием подошли к выполнению задач и уже справились с их выполнением", - добавил главнокомандующий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работы по возведению фортификаций на Харьковщине завершены на 99,9%, - Шмыгаль

Напомним, в начале декабря народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что за два года после освобождения от врага Харьковщины на реке Оскол и на границе с РФ не построены фортификации.

Издание Financial Times сообщило, что линии обороны на границе Днепропетровской области до сих пор остаются недостроенными, а между Великой Новоселкой, Курахово и Покровском есть бреши, которые могут стать критической уязвимостью в случае наступления российских войск.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что российские оккупанты без боя захватили ключевой укрепрайон возле Покровска из-за действий украинского командования.
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Топ комментарии
+7
Перші дві вже здали.
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17.12.2024 16:10
+7
Знову фірма юзіка копає окопи глибиною 60 сантиметрів?
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17.12.2024 16:15
+5
Після відео з переданими оркам укріпленнями - звучить не певно.
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17.12.2024 16:10
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17.12.2024 16:09 Ответить
Перші дві вже здали.
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17.12.2024 16:10 Ответить
Після відео з переданими оркам укріпленнями - звучить не певно.
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17.12.2024 16:10 Ответить
Термін: до Нового року чи до 20 січня?
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17.12.2024 16:12 Ответить
Та ну нах - перед Покровськом теж були фортифікаціі - так наші іх проскочили і зупинилися в болоті
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17.12.2024 16:15 Ответить
Знову фірма юзіка копає окопи глибиною 60 сантиметрів?
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17.12.2024 16:15 Ответить
а хтось перевіряє, чи правильно вони розташовані з військової точки зору, чи має сенс їх зведення саме в цих місцях, а не в інших...., чи це взагалі неважливо, коли йде мова про такі гроші...
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17.12.2024 16:16 Ответить
головне Оп та Сирському карту міних полів не показувати
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17.12.2024 16:17 Ответить
Третя. Перші дві вже здали. А що там з дорогами?
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17.12.2024 16:22 Ответить
Коли народ дозволив нелоху зняти залужного і поставити на його місце монгола , з батьками в козлостані - стало зрозуміло що буде пздець.
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17.12.2024 16:26 Ответить
В 2019 "мудрий нарід" массово голосував за власну смерть. Які питання ?
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17.12.2024 16:30 Ответить
ЗАДАЧА для ****...нів

Петрік з Давідиком та Рустемчиком, за дорученням Андруши та підписом Вальодьі, будували дві смуги фортіфікації за бюджетні кошти під час війни. За результатами цього будівництва Петрик став на 10 мільонів долярів США богатче, Давідик на 15 мільонів а Рустемчик на 20 мільонів. Гроши як кажуть чисті, на руки. При цьому ця тріїця подилилась (відкатила) Вольодьі по 15 відсотків та Андруше по 25 відсотків кожний.

ЗАПИТАННЯ
Як шо третя смуга фортіфікації буде такаж сама як перши дві, то на скільки грошей стане більше у Вальодьі, Андруши, Давідика, Рестемчика та Петрика та скільки солдат ЗСУ вони вбила та ше вбють своїв великим будівництвом фортіфікіції?
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17.12.2024 16:32 Ответить
за гроші Українців ,виконується вказівка куйла,як і у випадку з будівництвом доріг перед початком війни...
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17.12.2024 16:40 Ответить
Судячи з темпів просування кацапів, заплановані плани оборонних рубежів Сирського вже залишилися на окупованих територіях.
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17.12.2024 16:49 Ответить
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17.12.2024 17:31 Ответить
Розкрадання всього і вся в турборежимі. Оманський план клоуни виконують дуже чітко.
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17.12.2024 19:13 Ответить
Придёт время и Залужному придётся ответить, где все те укрепления, которые должны были не позволить врагу захватить такую огромную территорию, за такой короткий период времени.

Не была даже элементарно заминирована линия обороны, на случай отступления.
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17.12.2024 18:31 Ответить
Придет время, и вас будут принудительно лечить от клоунофилии в ментал-клинике. Без принудительного лечения вернуься в людской мир вы уже не сможете.
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17.12.2024 19:10 Ответить
 
 