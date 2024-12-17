ОВА прилагают усилия для обустройства третьей линии фортификаций, сейчас установлено 760 опорных пунктов, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что перед областными военными администрациями поставлена задача обустроить 810 опорных пунктов.
Об этом он заявил во время онлайн-выступления на Всеукраинском конгрессе местных и региональных громад, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В выборе места и типа инженерно-фортификационных сооружений специалисты подразделений Сил поддержки прежде всего прислушиваются к рекомендациям командиров, принимающих непосредственное участие в боевых действиях. ОВА прилагают много усилий для обустройства третьей линии фортификаций", - рассказал Сырский.
По его словам, всего к выполнению задач по обустройству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений привлечены 21 обладминистрация и подрядные организации.
"Задача - обустроить 810 опорных пунктов. На сегодня в полном объеме обустроены 760 опорных пунктов. На остальных объектах продолжается выполнение работ. Большинство ОВА с пониманием подошли к выполнению задач и уже справились с их выполнением", - добавил главнокомандующий.
Напомним, в начале декабря народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что за два года после освобождения от врага Харьковщины на реке Оскол и на границе с РФ не построены фортификации.
Издание Financial Times сообщило, что линии обороны на границе Днепропетровской области до сих пор остаются недостроенными, а между Великой Новоселкой, Курахово и Покровском есть бреши, которые могут стать критической уязвимостью в случае наступления российских войск.
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что российские оккупанты без боя захватили ключевой укрепрайон возле Покровска из-за действий украинского командования.
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Петрік з Давідиком та Рустемчиком, за дорученням Андруши та підписом Вальодьі, будували дві смуги фортіфікації за бюджетні кошти під час війни. За результатами цього будівництва Петрик став на 10 мільонів долярів США богатче, Давідик на 15 мільонів а Рустемчик на 20 мільонів. Гроши як кажуть чисті, на руки. При цьому ця тріїця подилилась (відкатила) Вольодьі по 15 відсотків та Андруше по 25 відсотків кожний.
ЗАПИТАННЯ
Як шо третя смуга фортіфікації буде такаж сама як перши дві, то на скільки грошей стане більше у Вальодьі, Андруши, Давідика, Рестемчика та Петрика та скільки солдат ЗСУ вони вбила та ше вбють своїв великим будівництвом фортіфікіції?
Не была даже элементарно заминирована линия обороны, на случай отступления.