ОВА прилагают усилия для обустройства третьей линии фортификаций, сейчас установлено 760 опорных пунктов, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что перед областными военными администрациями поставлена задача обустроить 810 опорных пунктов.

Об этом он заявил во время онлайн-выступления на Всеукраинском конгрессе местных и региональных громад, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В выборе места и типа инженерно-фортификационных сооружений специалисты подразделений Сил поддержки прежде всего прислушиваются к рекомендациям командиров, принимающих непосредственное участие в боевых действиях. ОВА прилагают много усилий для обустройства третьей линии фортификаций", - рассказал Сырский.

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По его словам, всего к выполнению задач по обустройству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений привлечены 21 обладминистрация и подрядные организации.

"Задача - обустроить 810 опорных пунктов. На сегодня в полном объеме обустроены 760 опорных пунктов. На остальных объектах продолжается выполнение работ. Большинство ОВА с пониманием подошли к выполнению задач и уже справились с их выполнением", - добавил главнокомандующий.

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Напомним, в начале декабря народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что за два года после освобождения от врага Харьковщины на реке Оскол и на границе с РФ не построены фортификации.

Издание Financial Times сообщило, что линии обороны на границе Днепропетровской области до сих пор остаются недостроенными, а между Великой Новоселкой, Курахово и Покровском есть бреши, которые могут стать критической уязвимостью в случае наступления российских войск.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что российские оккупанты без боя захватили ключевой укрепрайон возле Покровска из-за действий украинского командования.