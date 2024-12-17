Туск отправился во Львов на встречу с Зеленским. ФОТО
Премьер Польши Дональд Туск отправился во Львов, где планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом в соцсети X сообщила его канцелярия, передает Цензор.НЕТ.
Там отметили, что польский премьер "отправился во Львов для встречи с украинским президентом".
Ранее сообщалось, что Туск и Зеленский договорились о "визите и ответном визите" в начале 2025 года.
Известно, что 17 декабря президент Владимир Зеленский прибыл с визитом во Львов.
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але ламати відношення з країною через яку йде все постачяння зброї, технічного обладнання, на шоби українці пережили цю зиму у відносному теплі і з відносним світлом? - це треба бути найпотужнішим...
може це якось випрямить сітуацію?
а то в Болгарії напрасно талант фахівниці пропадає...