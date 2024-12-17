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Туск отправился во Львов на встречу с Зеленским. ФОТО

Премьер Польши Дональд Туск отправился во Львов, где планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом в соцсети X сообщила его канцелярия, передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что польский премьер "отправился во Львов для встречи с украинским президентом".

Туск вирушив до Львова: зустрінеться із Зеленським

Ранее сообщалось, что Туск и Зеленский договорились о "визите и ответном визите" в начале 2025 года.

Известно, что 17 декабря президент Владимир Зеленский прибыл с визитом во Львов.

Также читайте: Польша пока не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, - Туск
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Намає навіть ніяких позитивних очікувань від діяльності Бідоносця
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17.12.2024 16:53 Ответить
"Дональд Дак, Дональд Трамп, нє нє то, о, Дональд Туск" - подумав Зеленьський
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17.12.2024 16:58 Ответить
у поляків є своя дурка, тут без сумнівів - як шо не так вони перекривають кордони і чомусь завжди з Україною, не з білокацапією ні з Німетчиною - з Україною.
але ламати відношення з країною через яку йде все постачяння зброї, технічного обладнання, на шоби українці пережили цю зиму у відносному теплі і з відносним світлом? - це треба бути найпотужнішим...
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17.12.2024 17:01 Ответить
навіть не знаю, а як перепрямувати послинчкиню з великим досвідом з Болгарії до Польші?
може це якось випрямить сітуацію?
а то в Болгарії напрасно талант фахівниці пропадає...
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17.12.2024 17:07 Ответить
Фахівчині )))
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17.12.2024 17:35 Ответить
 
 