Туск отправился во Львов на встречу с Зеленским. ФОТО

Премьер Польши Дональд Туск отправился во Львов, где планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом в соцсети X сообщила его канцелярия, передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что польский премьер "отправился во Львов для встречи с украинским президентом".

Ранее сообщалось, что Туск и Зеленский договорились о "визите и ответном визите" в начале 2025 года.

Известно, что 17 декабря президент Владимир Зеленский прибыл с визитом во Львов.

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