США внимательно следят за реформами "Укрэнерго" и "Энергоатома", - замгоссекретаря Паетт

США внимательно следят за реформами энергетики Украины, в частности по защите от политического влияния государственных компаний "Укрэнерго" и "Энергоатом".

Об этом в интервью "Голосу Америки" сказал заместитель госсекретаря США Джеффри Паетт, сообщает Цензор.НЕТ.

Пайетт, который в 2013-2016 годах был послом США в Украине, отметил, что "уже десять лет" работает с вопросом украинских реформ и считает, что в этой сфере есть "реальный прогресс".

В частности, он назвал рост цифр отчетности "Нафтогаза" о добыче полезных ископаемых.

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"Как вы знаете, я работаю над этими реформами уже десять лет. Поэтому я могу оценить достигнутый прогресс, и он реальный. Посмотрите, например, на рост цифр добычи "Нафтогаза" - возможно, это улучшение добычи, а, возможно, лучшее управление. Это может быть потому, что раньше добыча шла на сторону и прозрачно не декларировалась. Однако, в любом случае, это положительно. Надо много еще сделать", - заявил экс-посол.

Также Паетт заявил, что США "очень внимательно следят за избранием руководителя "Укрэнерго"".

"Продолжаются реформы всех государственных предприятий, и здесь особенно важен "Энергоатом". Итак, Рим строился не за один день, и Украина не станет членом Евросоюза за один день. Однако, выполнение стремлений украинского народа во время Революции Достоинства, которая происходила, когда я был послом США в Киеве, является так же важным сегодня, как и всегда", - сказал заместитель госсекретаря.

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Отмечается, что шаги по защите государственных энергетических компаний от политического влияния предусмотрены и во втором меморандуме об энергетическом сотрудничестве между США и Украиной, который подписали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 3 декабря этого года.

Меморандум предусматривает, что США предоставят Украине 825 миллионов долларов на поддержку энергетики. Среди условий - прогресс в реформе "Укрэнерго", "Энергоатома", "Оператора газотранзитной системы", усиление независимости Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг и тому подобное.

Ранее заместитель госсекретаря США, и.о. специального представителя США по вопросам экономического восстановления Украины "Укрэнерго" Ричард Верма на фоне увольнения главы "Укрэнерго" отмечал важность для инвесторов независимости корпоративного управления.

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