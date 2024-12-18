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ликвидация (3141) москва (3044) ФСБ (1908)

ФСБ сообщила о задержании гражданина Узбекистана, якобы причастного к ликвидации генерала Кириллова

Ліквідовано Кирилова

Российская сторона уверяет, что задержала причастного к ликвидации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Им оказался гражданин Узбекистана.

Об этом сообщила ФСБ РФ, информирует Цензор.НЕТ.

ФСБ уверяет, что он якобы был завербован украинскими спецслужбами, которые обещали ему $100 тысяч и выезд в ЕС.

Также отмечается, что подозреваемого задержали в селе Черное Балашихинского района Подмосковья. В настоящее время проводятся следственные действия.

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Напомним, ранее Служба безопасности сообщила о подозрении Кириллову за массовое применение запрещенного химического оружия против Сил обороны на востоке и юге Украины.

Также сообщалось, что генерал армии РФ Кириллов заявлял о подготовке ВСУ "спецоперации" с применением "боевых комаров".

Утром 17 декабря стало известно, что начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник ликвидированы в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве.
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Топ комментарии
+28
Не пощастило рандомному узбеку.
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18.12.2024 09:00
+26
Щось нове. Зазвичай призначають таджиків на цапів відбувайлів.
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18.12.2024 09:07
+24
Реальні виконавці давно в безпеці. А це - театр юного глядача, для бидла. ФСБ не може ж визнати, що обісрались..
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18.12.2024 09:15
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Не пощастило рандомному узбеку.
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18.12.2024 09:00 Ответить
Щось нове. Зазвичай призначають таджиків на цапів відбувайлів.
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18.12.2024 09:07 Ответить
таджики мабуть вже виїхали, залишились узбеки
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18.12.2024 10:36 Ответить
То двірник. Фантазія у кацапів скудна
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18.12.2024 10:43 Ответить
таджики більш нарвані, ніж узбеки, черговий крокус цапам можуть влаштувати. тому тут краще спихнути на узбеків.
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18.12.2024 11:15 Ответить
Хе, козломорді як що, то одразу узбеків хапають
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18.12.2024 09:02 Ответить
І не кажи. Ще б придумали, що вірмен підклав бомбу під ТЦК
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18.12.2024 09:06 Ответить
Пушкін, дивлячись на узбеків, каже, - "здрастуй плємя младоє, нєзнакомоє".
Це не анекдот, - це плакат 1949 року. Кацапи кругом свого Пушкіна пхали.

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18.12.2024 09:48 Ответить
Неможливо не погодитися, що пушкін таки ватанимизнинг!
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18.12.2024 09:54 Ответить
"Ватан" - це "батьківщина" тюркськими мовами.
Переклад з узбецької, - "Пушкін - гордість нашої країни".
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18.12.2024 10:03 Ответить
от скажи, ну яким боком якийсь болотний пюшкін, до узбеків, щоб ще й бути їх гордістю? отак і в Україні, творчу еліту винищили, а різним толстоєвскім з пюшкіндами пам'ятники ставили.
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18.12.2024 10:40 Ответить
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18.12.2024 12:29 Ответить
І узбеки такі: ватанімізніііінг!!!
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18.12.2024 10:28 Ответить
Опять ехал через "брянский коридор"?
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18.12.2024 09:02 Ответить
На бєлом Renault.
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18.12.2024 12:50 Ответить
Уважно перевірте. То не узбек, то - кореєць.
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18.12.2024 09:04 Ответить
Може китаєць?
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18.12.2024 09:08 Ответить
" ...- А у нас сосєд сосєда
Убіл вчєра вєлосіпєдом!
- Вєлосіпєдом? Єрунда!
Самокатом- ето да!..." (с)
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18.12.2024 11:32 Ответить
Узбекській бандеровець та хвашист
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18.12.2024 09:08 Ответить
Навіть якщо це і так. Для таких заходів узбеків ще достатньо на мордорі.
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18.12.2024 09:09 Ответить
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18.12.2024 10:38 Ответить
деревня, а не село!
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18.12.2024 09:10 Ответить
Ймовірно, там є централізоване водопостачання. Тому - село.
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18.12.2024 09:14 Ответить
Різниця між кацапською дєрєвнєй і селом полягала у тому, що в дєрєвнє не було церкви, а в селі була.
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18.12.2024 09:29 Ответить
Поясніть мені сенс оцього дебільного заблюрення кацапськіх стоянок під українське село .Є шанс що вони невинні? Кацап не має ні віри, ні людяності, ні людської культури. І не має прав на назву "село" або "християни"
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18.12.2024 09:33 Ответить
Та - пофіг!
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18.12.2024 09:33 Ответить
Боевой комар завербовал мирного узбека.
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18.12.2024 09:11 Ответить
Узбек был занят пловом и комар принял решение атаковать самостоятельно методом бодания.
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18.12.2024 09:14 Ответить
Атаковал боевой самокат,комар с узбеком хавали плов.
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18.12.2024 10:08 Ответить
Один я не розумію для чого одразу після ліквідації бігти в інтернет навипередки (ГУР і СБУ) і кричати, хто організував ліквідацію і тим самим давати агенту рівно 0 шансів на втечу??? Таке враження, хто крикнув швидше в ефір той і молодець...
У нас відосики вже в крові?
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18.12.2024 09:11 Ответить
Реальні виконавці давно в безпеці. А це - театр юного глядача, для бидла. ФСБ не може ж визнати, що обісрались..
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18.12.2024 09:15 Ответить
Справді? Рівно через годину після вибуху наші інтернет ресурси кричали наввипередки хто організував ліквідацію свинособачого хєнєрала... Година... Не впевнений що за одну годину можливо хоча б з мацкве виїхати... Але добре. Можливо ви краще знаєте.
Добре якщо це все красиве кіно, щоб заплутати свиносруських... І зробити з них дибілів. Але бачучи ситуацію на фронті, я б не говорив, що вони дибіли...
я давно не вірю в теплу ванну... Оскільки вода в ній гріється від багаття знизу...
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18.12.2024 11:15 Ответить
Якби не кричали навипередки з усіх"утюгів" то і не булоб театру юного глядача
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18.12.2024 11:20 Ответить
Хтось ще вірить кацапам і їх службам? Зловити першого потрапившого до рук громадянина іншої країни, вибили покази, щоб запевнити своїх лохів, що ніби все під контролем.
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18.12.2024 09:16 Ответить
Крокус 2.0.
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18.12.2024 09:22 Ответить
Узбекистану, приготовьтесь!
Так начинаются войны против другой страны.
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18.12.2024 09:23 Ответить
узбек
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18.12.2024 09:37 Ответить
Узбек+самокат+вибухівка=вибух в потрібний час? 🤔🐿
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18.12.2024 09:37 Ответить
Узбек+самокат+бойовий комар+вибухівка=вибух в потрібний час
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18.12.2024 10:53 Ответить
ребус якийсь
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18.12.2024 12:53 Ответить
Чурки щось з генералом не поділили, а наші вже на себе одіяло тягнуть-які ми круті перці. А під носом різні ''бойки'' несуть кацапську пропаганду, а наші правопохоронці лише соплі жують!
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18.12.2024 09:37 Ответить
Якщо узбек, то може сирійці передали привіт генералу, який їх там потравив газом не мало.
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18.12.2024 09:47 Ответить
Можна було так говорити, якби Україна не похвалилася так швидко, як завжди.
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18.12.2024 09:55 Ответить
кацапи знайшли чергового цапа-відбувайла !!!
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18.12.2024 09:47 Ответить
тю, а говорили СБУ...
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18.12.2024 09:51 Ответить
Вухо вже відрізали ?
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18.12.2024 09:52 Ответить
Не пощастило узбеку! Кацапи зробили його цапом відбувайлом! Сам винен, що в Засрашку поїхав!
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18.12.2024 10:01 Ответить
Скаже шо украінці намовили
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18.12.2024 10:08 Ответить
Брешуть кацапи , що затримали причетного узбека ,
скоріш за все схопили першого попавшого чоловіка щоби відзвітувати
про свою роботу 🙁
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18.12.2024 10:25 Ответить
На фото самокат корейський а не узбецький .
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18.12.2024 10:31 Ответить
Таджики, узбеки.. Киргизам приготуватися!
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18.12.2024 10:38 Ответить
касаб не розрахувався з равшанами за ремонт
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18.12.2024 10:39 Ответить
жодної доброї справи у кацапів без узбеків не відбувається.
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18.12.2024 11:18 Ответить
та то або зорян, або ж шкіряк після пластики )) їх почерк! ))
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18.12.2024 11:35 Ответить
Интерееесно. Самокат кричал Аллах Ахбар? ))
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18.12.2024 12:05 Ответить
Підтверджую, це Він!
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18.12.2024 12:52 Ответить
каждый сбушник немного узбек.
А арестович и буданга + еще и таджики
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18.12.2024 13:15 Ответить
 
 