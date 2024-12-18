ФСБ сообщила о задержании гражданина Узбекистана, якобы причастного к ликвидации генерала Кириллова

Российская сторона уверяет, что задержала причастного к ликвидации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Им оказался гражданин Узбекистана.

Об этом сообщила ФСБ РФ, информирует Цензор.НЕТ.

ФСБ уверяет, что он якобы был завербован украинскими спецслужбами, которые обещали ему $100 тысяч и выезд в ЕС.

Также отмечается, что подозреваемого задержали в селе Черное Балашихинского района Подмосковья. В настоящее время проводятся следственные действия.

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Напомним, ранее Служба безопасности сообщила о подозрении Кириллову за массовое применение запрещенного химического оружия против Сил обороны на востоке и юге Украины.

Также сообщалось, что генерал армии РФ Кириллов заявлял о подготовке ВСУ "спецоперации" с применением "боевых комаров".

Утром 17 декабря стало известно, что начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник ликвидированы в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве.