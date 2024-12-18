ФСБ сообщила о задержании гражданина Узбекистана, якобы причастного к ликвидации генерала Кириллова
Российская сторона уверяет, что задержала причастного к ликвидации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Им оказался гражданин Узбекистана.
Об этом сообщила ФСБ РФ, информирует Цензор.НЕТ.
ФСБ уверяет, что он якобы был завербован украинскими спецслужбами, которые обещали ему $100 тысяч и выезд в ЕС.
Также отмечается, что подозреваемого задержали в селе Черное Балашихинского района Подмосковья. В настоящее время проводятся следственные действия.
Напомним, ранее Служба безопасности сообщила о подозрении Кириллову за массовое применение запрещенного химического оружия против Сил обороны на востоке и юге Украины.
Также сообщалось, что генерал армии РФ Кириллов заявлял о подготовке ВСУ "спецоперации" с применением "боевых комаров".
Утром 17 декабря стало известно, что начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник ликвидированы в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве.
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Це не анекдот, - це плакат 1949 року. Кацапи кругом свого Пушкіна пхали.
Переклад з узбецької, - "Пушкін - гордість нашої країни".
Убіл вчєра вєлосіпєдом!
- Вєлосіпєдом? Єрунда!
Самокатом- ето да!..." (с)
У нас відосики вже в крові?
Добре якщо це все красиве кіно, щоб заплутати свиносруських... І зробити з них дибілів. Але бачучи ситуацію на фронті, я б не говорив, що вони дибіли...
я давно не вірю в теплу ванну... Оскільки вода в ній гріється від багаття знизу...
Так начинаются войны против другой страны.
скоріш за все схопили першого попавшого чоловіка щоби відзвітувати
про свою роботу 🙁
А арестович и буданга + еще и таджики