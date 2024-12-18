США заранее не знали об операции по ликвидации российского генерала Кириллова, - Госдепартамент
США подтверждают, что ликвидированный в Москве генерал-лейтенант Игорь Кириллов причастен ко многим зверствам и использованию химического оружия против украинских воинов.
Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Я могу сказать вам, что Соединенные Штаты не знали об этом заранее и не были причастны", - сказал он.
По словам Миллера, покойник был причастен ко многим зверствам и использованию химического оружия против украинских военных.
"Это то, что США ранее публично оценивали, что российские военные под его руководством использовали вещества... нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия", - добавил представитель Госдепа.
Напомним, ранее Служба безопасности сообщила о подозрении Кириллову за массовое применение запрещенного химического оружия против Сил обороны на востоке и юге Украины.
Также сообщалось, что генерал армии РФ Кириллов заявлял о подготовке ВСУ "спецоперации" с применением "боевых комаров".
Утром 17 декабря стало известно, что начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник ликвидированы в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве.
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Ще ніхто не звинувачував,а вони вже виправдовуються...
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как корреспондент узнал что устройство "самодельное"? Он присутствовал при изготовлении? Видел как ребятки своими руками опускали бавовну в соответсвующий раствор? А что если устройство не самодельное, а заводского выпуска?С таким же успехом можно написать что взрывная часть серийного выпуска, например, выпущено заводом "Укроркофобмаш", проверять это всё равно никто не будет. Такие сообщения генерируются с целью сформировать мнение, что атака "могла быть" "самодельной", то есть устроена какими то радикалами, а раз радикалы, то значит это террористы.И далее эта цепочка привязывается к понятию "Украина". Слово "терроризм" в отношении события упомянул и идиот Подоляк, заявив что это событие "не террористическое". Однако обыватель запомнит только связку Украина-терроризм, а частица (НЕ) выпадет из головы. Это я о применениии слов-триггеров, независимо от того, в каком смысле они сказаны, утвердительном или отрицательном. Если о ком-то говорить что он не вор несколько сот раз, например "ці руки нічого не крали" - то рано или поздно этот человек будет представляться вам именно как вор. И такими словами заполнено всё информационное поле. Простейший пример - "переговоры", "КОМПРОМИСС" Это означает в мозгах обывателей что Украина имеет якобы одинаковую степень вины с противником.Даже не важно состоятся они или нет. Поэтому прежде чем открыть рот и произнести слово - подумайте, не являетесь ли вы самодельным ретранслятором вражеской пропаганды.
"Під час допиту він пояснив, що його завербували українські спецслужби. За їхнім завданням він прибув у Москву й отримав саморобний вибуховий пристрій", - ідеться в повідомленні.
Затриманий нібито розповів, що прикріпив вибухівку до самоката біля будинку генерала, а в орендований автомобіль встановив камеру, щоб транслювати вибух замовникам у Дніпро. Бомбу активували дистанційно.
Виконавцю обіцяли за ліквідацію високопоставленого окупанта $100 тис. і виїзд в одну з європейських країн, пише СК РФ.