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Госдепартамент США (1791) ликвидация (3141) москва (3044)

США заранее не знали об операции по ликвидации российского генерала Кириллова, - Госдепартамент

Ліквідовано генерала Кирилова

США подтверждают, что ликвидированный в Москве генерал-лейтенант Игорь Кириллов причастен ко многим зверствам и использованию химического оружия против украинских воинов.

Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я могу сказать вам, что Соединенные Штаты не знали об этом заранее и не были причастны", - сказал он.

По словам Миллера, покойник был причастен ко многим зверствам и использованию химического оружия против украинских военных.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский генерал Кириллов и его помощник исчезают в пламени взрыва. ВИДЕО

"Это то, что США ранее публично оценивали, что российские военные под его руководством использовали вещества... нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия", - добавил представитель Госдепа.

Напомним, ранее Служба безопасности сообщила о подозрении Кириллову за массовое применение запрещенного химического оружия против Сил обороны на востоке и юге Украины.

Также сообщалось, что генерал армии РФ Кириллов заявлял о подготовке ВСУ "спецоперации" с применением "боевых комаров".

Утром 17 декабря стало известно, что начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник ликвидированы в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве.
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Топ комментарии
+17
Тому вона і вдалася !
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18.12.2024 06:42
+15
Які боягузливі...
Ще ніхто не звинувачував,а вони вже виправдовуються...
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18.12.2024 07:11
+11
Так воно добре, що ви не знали. А то б виліз би якийсь саліван і все зіпсував.
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18.12.2024 07:23
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18.12.2024 06:24 Ответить
самокат
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18.12.2024 06:38 Ответить
кіло тротилу зробили свою справу
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18.12.2024 06:39 Ответить
1,5
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18.12.2024 08:06 Ответить
Тому вона і вдалася !
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18.12.2024 06:42 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2024/12/18/7489610/ У Ростові вночі було чути вибухи - росЗМІ
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18.12.2024 06:43 Ответить
General killed in Moscow a legitimate target, says Ukraine -ВВС
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18.12.2024 06:50 Ответить
Ізраїль тихо курить осторонь
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18.12.2024 06:59 Ответить
Напевно операція планувалася ще влітку, який придурок на самокаті зимою катається.
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18.12.2024 07:10 Ответить
в нас всі взимку катаються
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18.12.2024 07:17 Ответить
Які боягузливі...
Ще ніхто не звинувачував,а вони вже виправдовуються...
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18.12.2024 07:11 Ответить
Так воно добре, що ви не знали. А то б виліз би якийсь саліван і все зіпсував.
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18.12.2024 07:23 Ответить
Мабуть і Єрмак не знав.
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18.12.2024 07:28 Ответить
А треба було оголошення публікувати?
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18.12.2024 07:34 Ответить
Очередной парашной свинособаке достался переходящий приз.
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18.12.2024 07:36 Ответить
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18.12.2024 09:22 Ответить
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18.12.2024 13:16 Ответить
Навіть Гітлер не застосовував хімічну зброю на фронті, а Америка навіть ні пари з вуст ,коли пуйло ,вами вирощене, почав це робити. Тому заспокойтесь , SHOW MUST GO ON!!!
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18.12.2024 07:41 Ответить
Гітлер не застосовував отруйні речовини тому, що Америка його попередила що заллє у відповідь весь Рейх іпритом під зав'язку
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18.12.2024 13:25 Ответить
Ну це навряд чи. Америка взагалі забила на ту війну, яка відбувалась в Європі. Їх війна відбувалась на Тихому океані з Японією. Про Європу американці згадали в 44-ому, коли побачили ,що сталін ось-ось її захопить. Приблизно так само Америка і в цій війні себе поводить.
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18.12.2024 15:04 Ответить
самоКат
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18.12.2024 08:08 Ответить
Знає двоє ....знає свиня
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18.12.2024 08:38 Ответить
і цікаво, єрмачина теж не знав!
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18.12.2024 08:49 Ответить
Такой бесславный конец ждет всех, кто убивает украинцев", - сказал собеседник ВВС. По его словам, самодельное взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с домом Кириллова(С) DW.
===
как корреспондент узнал что устройство "самодельное"? Он присутствовал при изготовлении? Видел как ребятки своими руками опускали бавовну в соответсвующий раствор? А что если устройство не самодельное, а заводского выпуска?С таким же успехом можно написать что взрывная часть серийного выпуска, например, выпущено заводом "Укроркофобмаш", проверять это всё равно никто не будет. Такие сообщения генерируются с целью сформировать мнение, что атака "могла быть" "самодельной", то есть устроена какими то радикалами, а раз радикалы, то значит это террористы.И далее эта цепочка привязывается к понятию "Украина". Слово "терроризм" в отношении события упомянул и идиот Подоляк, заявив что это событие "не террористическое". Однако обыватель запомнит только связку Украина-терроризм, а частица (НЕ) выпадет из головы. Это я о применениии слов-триггеров, независимо от того, в каком смысле они сказаны, утвердительном или отрицательном. Если о ком-то говорить что он не вор несколько сот раз, например "ці руки нічого не крали" - то рано или поздно этот человек будет представляться вам именно как вор. И такими словами заполнено всё информационное поле. Простейший пример - "переговоры", "КОМПРОМИСС" Это означает в мозгах обывателей что Украина имеет якобы одинаковую степень вины с противником.Даже не важно состоятся они или нет. Поэтому прежде чем открыть рот и произнести слово - подумайте, не являетесь ли вы самодельным ретранслятором вражеской пропаганды.
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18.12.2024 09:04 Ответить
За підозрою в убивстві начальника військ радіаційного, хімічного й біологічного захисту армії країни-агресора генерал-лейтенанта Ігоря Кириллова та його помічника затримали громадянина Узбекистану 1995 року народження. Про це 18 грудня https://sledcom.ru/news/item/1938359/ заявив Слідчий комітет РФ.

"Під час допиту він пояснив, що його завербували українські спецслужби. За їхнім завданням він прибув у Москву й отримав саморобний вибуховий пристрій", - ідеться в повідомленні.

Затриманий нібито розповів, що прикріпив вибухівку до самоката біля будинку генерала, а в орендований автомобіль встановив камеру, щоб транслювати вибух замовникам у Дніпро. Бомбу активували дистанційно.

Виконавцю обіцяли за ліквідацію високопоставленого окупанта $100 тис. і виїзд в одну з європейських країн, пише СК РФ.
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18.12.2024 09:59 Ответить
Як тільки Україна щось зробить, Америка починає злякано верещати "ми тут ні до чого!". Так тупо.
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18.12.2024 09:59 Ответить
Ну, слава Богу! Незнаття убезпечує від ескалації.
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18.12.2024 10:14 Ответить
Кацапам тепер треба починати боятися кожного таджицько-киргизького двірника. Бо в держаку лопати чи мітли, яка стоїть попід стіною може бути закладена вибухівка.
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18.12.2024 10:51 Ответить
можно павтарить

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18.12.2024 10:59 Ответить
Раніше, ще до 2022, я пару разів викладав тут цю картинку, але модератор незмінно її видаляв. Хоча я в коментарі зазначав, що це японське художнє мистецтво, а оригінал перебуває у Британському музеї. Але, що годиться для музею, не завжди дозволено для Цензора.

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18.12.2024 14:11 Ответить
в цій картинкі два два світа два способи життя і кінець завжди один
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18.12.2024 15:10 Ответить
 
 