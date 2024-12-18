США заранее не знали об операции по ликвидации российского генерала Кириллова, - Госдепартамент

США подтверждают, что ликвидированный в Москве генерал-лейтенант Игорь Кириллов причастен ко многим зверствам и использованию химического оружия против украинских воинов.

Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я могу сказать вам, что Соединенные Штаты не знали об этом заранее и не были причастны", - сказал он.

По словам Миллера, покойник был причастен ко многим зверствам и использованию химического оружия против украинских военных.

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"Это то, что США ранее публично оценивали, что российские военные под его руководством использовали вещества... нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия", - добавил представитель Госдепа.

Напомним, ранее Служба безопасности сообщила о подозрении Кириллову за массовое применение запрещенного химического оружия против Сил обороны на востоке и юге Украины.

Также сообщалось, что генерал армии РФ Кириллов заявлял о подготовке ВСУ "спецоперации" с применением "боевых комаров".

Утром 17 декабря стало известно, что начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник ликвидированы в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве.