В 24-й ОШБ "Айдар" заявляют об угрозе прорыва оборонительной линии на Кураховском направлении. КАРТА

Кураховское направление оказалось под угрозой из-за интенсивных атак российских оккупационных войск.

Об этом в телеграмме сообщил командир взвода 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман", информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг перебросил часть резервов с Покровского направления.

"Основной акцент делают на прорывах линий техникой, отрезание позиций и образование клещей", - пишет командир.

По его словам, украинская пехота истощена из-за круглосуточных боев. Ситуация с боеприпасами к артиллерии и минометам также усложняет оборону.

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Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении враг десять раз штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Тихое и Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Загрызово и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Новоегоровки, Грековки, Тернов, Твердохлебово и Надии.

На Северском направлении 34 боестолкновения состоялось вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Часова Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 12 атак неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовых и наступательных действия агрессора вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Даченское, Зеленое, Песчаное и Новооленевка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 32 атаки. Оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Старых Тернов, Сонцовки, Зари, Курахово и Успеновки.

На Времевском направлении противник совершил 35 штурмов наших позиций в районах Сухих Ялов, Разлива, Зеленовки, Константинопольского, Трудового, Нового Комара, Новоселки и Макаровки. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

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