В 24-й ОШБ "Айдар" заявляют об угрозе прорыва оборонительной линии на Кураховском направлении. КАРТА
Кураховское направление оказалось под угрозой из-за интенсивных атак российских оккупационных войск.
Об этом в телеграмме сообщил командир взвода 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман", информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, враг перебросил часть резервов с Покровского направления.
"Основной акцент делают на прорывах линий техникой, отрезание позиций и образование клещей", - пишет командир.
По его словам, украинская пехота истощена из-за круглосуточных боев. Ситуация с боеприпасами к артиллерии и минометам также усложняет оборону.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении враг десять раз штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Тихое и Волчанск.
На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Загрызово и Лозовой.
На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Новоегоровки, Грековки, Тернов, Твердохлебово и Надии.
На Северском направлении 34 боестолкновения состоялось вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Часова Яра и Ступочек.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 12 атак неподалеку Торецка и Щербиновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовых и наступательных действия агрессора вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Даченское, Зеленое, Песчаное и Новооленевка.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 32 атаки. Оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Старых Тернов, Сонцовки, Зари, Курахово и Успеновки.
На Времевском направлении противник совершил 35 штурмов наших позиций в районах Сухих Ялов, Разлива, Зеленовки, Константинопольского, Трудового, Нового Комара, Новоселки и Макаровки. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.
Пожалуйста, подождите...