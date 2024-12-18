В России участников войны против Украины будут готовить для власти и госкомпаний

В России запустили программы подготовки и набора участников войны против Украины в органы власти и государственные компании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую Правду"

Такие инициативы возникли после заявления президента РФ Владимира Путина во время съезда партии "Единая Россия", где он призвал создавать соответствующие программы на региональном уровне.

По словам рашистов, цель этих мер - помочь ветеранам вернуться к "привычной жизни" и способствовать их карьерному росту. В частности, с марта 2024 года в РФ действует программа "Время героев", участники которой уже получили высокие должности, например, представитель президента в Уральском округе Артем Жога или и.о. губернатора Тамбовской области Евгений Первышов.

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Регионы активно подхватывают инициативу

В Санкт-Петербурге программу обещают запустить в ближайшее время, в Смольном - с весны 2025 года. Нижегородская область начнет обучение в январе 2025 года по курсам управления, оценки потенциала и определения траекторий развития. В Подмосковье программа начнется с 2025 года и будет включать обучение по направлениям "Общественный активист", "Управленец", "Профильный специалист" и "Предприниматель".

На Ставрополье решили организовать для ветеранов "наставничество" от краевых министров и руководителей предприятий, а также стажировку после завершения обучения.

Напомним, что в сентябре этого года с началом учебного года Россия ввела и финансировала новый модуль военной подготовки. Модуль является частью новой программы "Основы безопасности и обороны Отечества" для детей в возрасте от 15 до 18 лет.

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