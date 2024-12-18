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Новости Война
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В России участников войны против Украины будут готовить для власти и госкомпаний

У Росії учасників війни проти України готуватимуть для влади та держкомпаній

В России запустили программы подготовки и набора участников войны против Украины в органы власти и государственные компании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую Правду"

Такие инициативы возникли после заявления президента РФ Владимира Путина во время съезда партии "Единая Россия", где он призвал создавать соответствующие программы на региональном уровне.

По словам рашистов, цель этих мер - помочь ветеранам вернуться к "привычной жизни" и способствовать их карьерному росту. В частности, с марта 2024 года в РФ действует программа "Время героев", участники которой уже получили высокие должности, например, представитель президента в Уральском округе Артем Жога или и.о. губернатора Тамбовской области Евгений Первышов.

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Регионы активно подхватывают инициативу

В Санкт-Петербурге программу обещают запустить в ближайшее время, в Смольном - с весны 2025 года. Нижегородская область начнет обучение в январе 2025 года по курсам управления, оценки потенциала и определения траекторий развития. В Подмосковье программа начнется с 2025 года и будет включать обучение по направлениям "Общественный активист", "Управленец", "Профильный специалист" и "Предприниматель".

На Ставрополье решили организовать для ветеранов "наставничество" от краевых министров и руководителей предприятий, а также стажировку после завершения обучения.

Напомним, что в сентябре этого года с началом учебного года Россия ввела и финансировала новый модуль военной подготовки. Модуль является частью новой программы "Основы безопасности и обороны Отечества" для детей в возрасте от 15 до 18 лет.

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Топ комментарии
+5
О! Нормально... А паралельно розвернуть програму "Лебенсборн"... ("Джерело життя"", наскільки мені переклали). Ця програма була розвернута гітлерівцями під час ІІ Світової - для покращення демографічної ситуації в країні. Відповідно до неї, кожна здорова німкеня, яка бажала народить дитину "для рейху", могла це зробить з будь-яким здоровим німцем. Перевага надавалася "істинним арвйцям", "світловолосим голубооким бестіям", "героям війни". Народжених дітей можна було залишить собі (тоді жінка отримувала від держави матеріальну допомогу. А можна було залишить у пункті "Лебенсборну" - тоді дитина передавалася у дитбудинок та вирощувалася державними органами опіки...
Путін же, разом з своєю "шоблою", останні роки тільки про "улучшение демаграфическай ситуации" і "талдичить"... То, якщо він копіює "Третій Рейх" у всьому - чому-б і в цьому приклад не взять?
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18.12.2024 12:50
+2
А в нас , про долю ветеранів , хтось щось думає ?
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18.12.2024 12:37
+2
Та кацапи дурні, треба, як у нас- у владу-агентуру мацкви, наркоманів, друзів по сцені і просто дебілів, як мілованов
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18.12.2024 13:02
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А в нас , про долю ветеранів , хтось щось думає ?
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18.12.2024 12:37 Ответить
О! Нормально... А паралельно розвернуть програму "Лебенсборн"... ("Джерело життя"", наскільки мені переклали). Ця програма була розвернута гітлерівцями під час ІІ Світової - для покращення демографічної ситуації в країні. Відповідно до неї, кожна здорова німкеня, яка бажала народить дитину "для рейху", могла це зробить з будь-яким здоровим німцем. Перевага надавалася "істинним арвйцям", "світловолосим голубооким бестіям", "героям війни". Народжених дітей можна було залишить собі (тоді жінка отримувала від держави матеріальну допомогу. А можна було залишить у пункті "Лебенсборну" - тоді дитина передавалася у дитбудинок та вирощувалася державними органами опіки...
Путін же, разом з своєю "шоблою", останні роки тільки про "улучшение демаграфическай ситуации" і "талдичить"... То, якщо він копіює "Третій Рейх" у всьому - чому-б і в цьому приклад не взять?
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18.12.2024 12:50 Ответить
Якщо вірити Невзорову (таке собі джерело), там збираються йти далі, в напрямку банків генетичного матеріалу учасників сєвєо і примусовного запліднення цим матеріалом зечок.
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18.12.2024 13:07 Ответить
це ж будуть виродки у всіх сенсах цього слова
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18.12.2024 13:32 Ответить
І ето прєкрасно.
Спеціально виведена порода, як орки у "Володарі перснів". Злобні, тупі, аморальні, жадібні та живучі. Коли багато, ідеальна штурмова піхота. Тому на росії зараз "рожальная істєріка". Орків має бути незліченно. Це працює, доведено.
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18.12.2024 13:36 Ответить
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18.12.2024 14:02 Ответить
генна інженерія, але така порода без підтримки нормальними незабрудненими генами довго не протягне, перше покоління буде бухати і наркоту вживати і від того дохнути, плюс конфлікти і війни, а наступні вже ні на що не будуть придатні і так само вимирати плюс від хвороб. Почитай Георгія Клімова, "Князь міра сего" і інші, досить цікаві теорії. правда він там ще євреїв недолюблює, мені так видалось, але не настільки як гітлер і інші назі.
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18.12.2024 14:31 Ответить
Не інженерія, а селекція. У русні такі ж генні технології, як і гіперзвукові. Тому свиню з собакою можуть схрестити лише природнім шляхом, що і робиться активно.
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18.12.2024 14:32 Ответить
Навчать читати, рахувати, користуватися виделкою і пришлють керувати савєцькай Українай після капітуляції.
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18.12.2024 12:54 Ответить
Та кацапи дурні, треба, як у нас- у владу-агентуру мацкви, наркоманів, друзів по сцені і просто дебілів, як мілованов
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18.12.2024 13:02 Ответить
Ці z-дебіли остаточно доконають *********. І зроблять це в рази швидше за корумпованих чиновників *****.
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18.12.2024 13:07 Ответить
Готовая кандидатура и уже не на фронте.
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18.12.2024 13:09 Ответить
І що, документи йому теж так швидко переробили, ще й з урахуванням дії закону про екстремізм? За паспортом він Максим, тому повернеться на есвео, да і *** с нім.
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18.12.2024 14:36 Ответить
Только сперва очко заштопают. Или наоборот, расширят.
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18.12.2024 16:37 Ответить
Щось я у ці історії з картинок не вірю. Колись дивився краєм ока передачу про ці переходи, так там щоб кобеля на суку зовнішньо пререшити, або навпаки, потрібна тривала гормональна терапія. Щось відрізати і пришити - лише частина справи. Бо ендокринна система у чоловіків і жінок по-різному працює, просто операцію зробити - вийде інвалід.
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18.12.2024 16:43 Ответить
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18.12.2024 13:18 Ответить
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18.12.2024 13:21 Ответить
 
 