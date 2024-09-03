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Новости
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Россия готовит школьников к войне, - британская разведка

Росія готує школярів до війни

С началом учебного года Россия вводит и финансирует новый модуль военной подготовки. Модуль является частью новой программы "Основы безопасности и обороны Отечества" для детей в возрасте от 15 до 18 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в разведывательном отчете Министерства обороны Великобритании.

Как отмечается в отчете, курс состоит из 11 модулей, которые требуют 68 учебных часов. Курс будет охватывать ряд тем, в частности общевойсковой бой и ознакомление со стрелковым оружием. Он направлен на "формирование ценностных ориентаций, приобретение знаний и умений, обеспечивающих готовность к выполнению конституционного долга по защите государства".

Сообщается, что программа направлена на создание более милитаризованного общества, ориентированного на безопасность.

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Так, новая молодежная стратегия, которую правительство одобрило в августе 2024 года, направлена на повышение престижа военной службы, воспитание патриотизма и гражданской ответственности, но прежде всего - на моральную и физическую подготовку подростков допризывного возраста к военной службе.

Кроме того, увеличивается количество летних лагерей для детей, которые занимаются разнообразной военной деятельностью.

В стратегии отмечается, что за последние 30 лет молодежные ценности изменились от коллективизма к индивидуализму и от этатизма к космополитизму. Утверждается, что идеологический экспансионизм геополитических конкурентов России привел к ослаблению традиционных ценностей и росту индивидуализма. Новая стратегия направлена на то, чтобы повернуть этот процесс вспять, и милитаризация молодежи является неотъемлемой частью этого процесса.

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Великобритания (4947) дети (6489) разведка (4171) школа (3012)


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Пох. Нехай здохнуть
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03.09.2024 15:08 Ответить
Будуть наблюдать як росте поповнення маньяків ..
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03.09.2024 15:09 Ответить
этот поезд в огне
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03.09.2024 15:16 Ответить
Так вони з ясел починають дітлашні автоматики роздавати. Там же ж тотальний неадекват!
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03.09.2024 15:16 Ответить
Ох, і факт аж від самоі британської розвідки
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03.09.2024 15:27 Ответить
Самий молодший россіянин, якого призвали через військомат до армії був 14річним. В свої 14 років він так захотів постріляти в українців, що просто кушати не міг, і попер до війська добровольцем. Дивно, але його призвали. В першому бою його закабзоніл наш снайпер. На похоронах був присутній мер Тули і багато інших нацистів. Відео є на ютубі.
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03.09.2024 15:27 Ответить
наших дітей теж із садочка привчати, що кацапи- смертельні вороги, щоб не топились через 20 років у Тисі
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03.09.2024 15:28 Ответить
Україна теж повинна готувати. Це війна на багато поколінь.
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03.09.2024 15:31 Ответить
А может это лишь психическая промывания мозгов родителей чтобы внушать им что война это нармально.

Возможно по этому запретели разных сект пару лет назад чтобы у путина небыло конкурентов про промыванию мозгов.

В Венгрий и других демократических стран которые имеет близкие отношение с китаем или россий не понимают что автократия это болезнь которая превращает людей в животных
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03.09.2024 15:57 Ответить
 
 