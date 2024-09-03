С началом учебного года Россия вводит и финансирует новый модуль военной подготовки. Модуль является частью новой программы "Основы безопасности и обороны Отечества" для детей в возрасте от 15 до 18 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в разведывательном отчете Министерства обороны Великобритании.

Как отмечается в отчете, курс состоит из 11 модулей, которые требуют 68 учебных часов. Курс будет охватывать ряд тем, в частности общевойсковой бой и ознакомление со стрелковым оружием. Он направлен на "формирование ценностных ориентаций, приобретение знаний и умений, обеспечивающих готовность к выполнению конституционного долга по защите государства".

Сообщается, что программа направлена на создание более милитаризованного общества, ориентированного на безопасность.

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Так, новая молодежная стратегия, которую правительство одобрило в августе 2024 года, направлена на повышение престижа военной службы, воспитание патриотизма и гражданской ответственности, но прежде всего - на моральную и физическую подготовку подростков допризывного возраста к военной службе.

Кроме того, увеличивается количество летних лагерей для детей, которые занимаются разнообразной военной деятельностью.

В стратегии отмечается, что за последние 30 лет молодежные ценности изменились от коллективизма к индивидуализму и от этатизма к космополитизму. Утверждается, что идеологический экспансионизм геополитических конкурентов России привел к ослаблению традиционных ценностей и росту индивидуализма. Новая стратегия направлена на то, чтобы повернуть этот процесс вспять, и милитаризация молодежи является неотъемлемой частью этого процесса.

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