Росія готує школярів до війни, - британська розвідка

З початком навчального року Росія запроваджує і фінансує новий модуль військової підготовки. Модуль є частиною нової програми "Основи безпеки та оборони Вітчизни" для дітей віком від 15 до 18 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розвідувальному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Як зазначається у звіті, курс складається з 11 модулів, які потребують 68 навчальних годин. Курс охоплюватиме низку тем, зокрема загальновійськовий бій та ознайомлення зі стрілецькою зброєю. Він спрямований на "формування ціннісних орієнтацій, набуття знань і вмінь, що забезпечують готовність до виконання конституційного обов’язку щодо захисту держави".

Повідомляється, що програма спрямована на створення більш мілітаризованого суспільства, орієнтованого на безпеку.

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Так, нова молодіжна стратегія, яку уряд схвалив у серпні 2024 року, спрямована на підвищення престижу військової служби, виховання патріотизму та цивільної відповідальності, але насамперед – на моральну та фізичну підготовку підлітків допризовного віку до військової служби.

Крім того, збільшується кількість літніх таборів для дітей, які займаються різноманітною військовою діяльністю.

У стратегії зазначається, що за останні 30 років молодіжні цінності змінилися від колективізму до індивідуалізму та від етатизму до космополітизму. Стверджується, що ідеологічний експансіонізм геополітичних конкурентів Росії призвів до послаблення традиційних цінностей і зростання індивідуалізму. Нова стратегія спрямована на те, щоб повернути цей процес назад, і мілітаризація молоді є невід’ємною частиною цього процесу.

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