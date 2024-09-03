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Росія готує школярів до війни, - британська розвідка

Росія готує школярів до війни

З початком навчального року Росія запроваджує і фінансує новий модуль військової підготовки. Модуль є частиною нової програми "Основи безпеки та оборони Вітчизни" для дітей віком від 15 до 18 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розвідувальному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Як зазначається у звіті, курс складається з 11 модулів, які потребують 68 навчальних годин. Курс охоплюватиме низку тем, зокрема загальновійськовий бій та ознайомлення зі стрілецькою зброєю. Він спрямований на "формування ціннісних орієнтацій, набуття знань і вмінь, що забезпечують готовність до виконання конституційного обов’язку щодо захисту держави".

Повідомляється, що програма спрямована на створення більш мілітаризованого суспільства, орієнтованого на безпеку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ТОТ Луганщини росіяни організували новий ідеологічний рух для школярів "Отряд первых"

Так, нова молодіжна стратегія, яку уряд схвалив у серпні 2024 року, спрямована на підвищення престижу військової служби, виховання патріотизму та цивільної відповідальності, але насамперед – на моральну та фізичну підготовку підлітків допризовного віку до військової служби.

Крім того, збільшується кількість літніх таборів для дітей, які займаються різноманітною військовою діяльністю.

У стратегії зазначається, що за останні 30 років молодіжні цінності змінилися від колективізму до індивідуалізму та від етатизму до космополітизму. Стверджується, що ідеологічний експансіонізм геополітичних конкурентів Росії призвів до послаблення традиційних цінностей і зростання індивідуалізму. Нова стратегія спрямована на те, щоб повернути цей процес назад, і мілітаризація молоді є невід’ємною частиною цього процесу.

Читайте: Росіяни перетворили школи на ТОТ на осередки пропаганди, - Центр нацспротиву

Автор: 

Велика Британія (5571) діти (5063) розвідка (3858) школа (2206)


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Пох. Нехай здохнуть
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03.09.2024 15:08 Відповісти
Будуть наблюдать як росте поповнення маньяків ..
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03.09.2024 15:09 Відповісти
этот поезд в огне
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03.09.2024 15:16 Відповісти
Так вони з ясел починають дітлашні автоматики роздавати. Там же ж тотальний неадекват!
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03.09.2024 15:16 Відповісти
Ох, і факт аж від самоі британської розвідки
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03.09.2024 15:27 Відповісти
Самий молодший россіянин, якого призвали через військомат до армії був 14річним. В свої 14 років він так захотів постріляти в українців, що просто кушати не міг, і попер до війська добровольцем. Дивно, але його призвали. В першому бою його закабзоніл наш снайпер. На похоронах був присутній мер Тули і багато інших нацистів. Відео є на ютубі.
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03.09.2024 15:27 Відповісти
наших дітей теж із садочка привчати, що кацапи- смертельні вороги, щоб не топились через 20 років у Тисі
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03.09.2024 15:28 Відповісти
Україна теж повинна готувати. Це війна на багато поколінь.
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03.09.2024 15:31 Відповісти
А может это лишь психическая промывания мозгов родителей чтобы внушать им что война это нармально.

Возможно по этому запретели разных сект пару лет назад чтобы у путина небыло конкурентов про промыванию мозгов.

В Венгрий и других демократических стран которые имеет близкие отношение с китаем или россий не понимают что автократия это болезнь которая превращает людей в животных
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03.09.2024 15:57 Відповісти
 
 