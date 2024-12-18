Минобороны Украины запустило информационное окно "Арсенал" для производителей вооружения

Министерство обороны Украины ввело новый информационный ресурс для отечественных производителей вооружения и военной техники.

Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники МОУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Специалисты Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники МОУ подготовили важную информацию для производителей ВВТ. В частности, относительно алгоритма кодификации новых образцов ВВТ, проведения Типовых испытаний, внесения изменений в Технические условия и тому подобное. Эта информация собрана на сайте Минобороны в рубрике "Арсенал". Кроме того, здесь размещены образцы документов и пошаговые действия производителя для подготовки необходимого пакета технической документации", - отметили в управлении.

Министерство отмечает, что Украине необходимо усиливать собственное производство ВВТ, в частности для удовлетворения потребностей Сил обороны, и планирует содействовать производителям на всех этапах этого процесса.

Ранее Минобороны сообщало, что только за первые 9 месяцев 2024 года кодифицировано более 900 образцов ВВТ, из которых более 600 - продукция украинского производства.

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