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Минобороны (9046) техника (1712)

Минобороны Украины запустило информационное окно "Арсенал" для производителей вооружения

Міноборони покращило умови оборонних контрактів для українських виробників

Министерство обороны Украины ввело новый информационный ресурс для отечественных производителей вооружения и военной техники.

Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники МОУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Специалисты Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники МОУ подготовили важную информацию для производителей ВВТ. В частности, относительно алгоритма кодификации новых образцов ВВТ, проведения Типовых испытаний, внесения изменений в Технические условия и тому подобное. Эта информация собрана на сайте Минобороны в рубрике "Арсенал". Кроме того, здесь размещены образцы документов и пошаговые действия производителя для подготовки необходимого пакета технической документации", - отметили в управлении.

Министерство отмечает, что Украине необходимо усиливать собственное производство ВВТ, в частности для удовлетворения потребностей Сил обороны, и планирует содействовать производителям на всех этапах этого процесса.

Ранее Минобороны сообщало, что только за первые 9 месяцев 2024 года кодифицировано более 900 образцов ВВТ, из которых более 600 - продукция украинского производства.

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Все запускають, запускають, запускаєть і знов шось запускають та запускають. Коли випускати почнете? Вітчізняний ВПК на 30% завантажено.
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18.12.2024 12:55 Ответить
Якась фігня. Чому не єАрсенал+?
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18.12.2024 12:56 Ответить
І шо? Тепер усі 120-мм міни будуть нормальними?
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18.12.2024 12:57 Ответить
басалаєву у вікно краще б запустили. Не інформаційне, реальне. І десь з поверху повище.
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18.12.2024 13:02 Ответить
Що тільки не придумають, тільки щоб реальною роботою не зайнятись!

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18.12.2024 13:10 Ответить
 
 