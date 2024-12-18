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Зеленский (19064) переговоры (4781)

Украина должна быть сильной перед любыми дипломатическими переговорами, - Зеленский

Зеленський: Україна має бути сильною перед будь-якими дипломатичними перемовинами

Украина должна иметь сильную позицию к любым дипломатическим переговорам.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для Le Parisien, информирует Цензор.НЕТ.

Президент отметил, что не важно, с кем ведутся переговоры, а в каком состоянии находится страна: "Вопрос не с кем ты разговариваешь - вопрос, в каком состоянии ты. Ты в сильной позиции в переговорах, или ты в неопределенной позиции, или ты в слабой позиции", - сказал он.

Зеленский отметил, что Украина пока не имеет достаточной поддержки от партнеров, чтобы занять сильную позицию на переговорах. "Мы не считаем, что мы в слабой позиции для переговоров, но также не считаем, что мы в сильной позиции", - добавил он.

Президент также отметил необходимость дипломатии, которая позволит Украине достичь справедливого завершения войны. Он обратил внимание на угрозы России по использованию ядерного оружия и важность международной поддержки в этот сложный период.

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Топ комментарии
+2
От шо значить лікувальний канабієс - з ранку, від цензора - зеленский - у нас нема сил щоб.... Зараз - ми маємо бути сильними. За чий рахунок бути сильними - кв95 - ні, голова сбу баканов - ні, міністр оборони адвокат - ні, секретар рнбо - ветеринар - знов ні, презедент нетрадіційний гравець на фано - знов - ні. Так хто?
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18.12.2024 15:18
+1
Так от чому ЗЄ зливає по 2-3 населених пункти на день кацапам і не знижує мобілізаційний вік попри нестачу людей на фронті.

Це все, щоб Шапітолій був сильнішим.
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18.12.2024 15:25
+1
Від того, що ти будеш кожен день квакати "сила", сили в тебе не прибавиться. Як там твій стабілізований фронт, га? Залужний тобі був поганий, який стримував кацапів? Ну-ну.
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18.12.2024 15:51
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От шо значить лікувальний канабієс - з ранку, від цензора - зеленский - у нас нема сил щоб.... Зараз - ми маємо бути сильними. За чий рахунок бути сильними - кв95 - ні, голова сбу баканов - ні, міністр оборони адвокат - ні, секретар рнбо - ветеринар - знов ні, презедент нетрадіційний гравець на фано - знов - ні. Так хто?
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18.12.2024 15:18 Ответить
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18.12.2024 15:21 Ответить
Достатньо того, що це на Джокері цитують мутного Карася.
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18.12.2024 15:26 Ответить
Та отож-то й воно...
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18.12.2024 15:31 Ответить
"Ми не вважаємо, що ми в слабкій позиції для перемовин, але також не вважаємо, що ми в сильній позиції", - додав він..." - сойдемся посерединє...
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18.12.2024 15:25 Ответить
Так от чому ЗЄ зливає по 2-3 населених пункти на день кацапам і не знижує мобілізаційний вік попри нестачу людей на фронті.

Це все, щоб Шапітолій був сильнішим.
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18.12.2024 15:25 Ответить
Ти вже мобілізувався?
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18.12.2024 16:34 Ответить
Від того, що ти будеш кожен день квакати "сила", сили в тебе не прибавиться. Як там твій стабілізований фронт, га? Залужний тобі був поганий, який стримував кацапів? Ну-ну.
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18.12.2024 15:51 Ответить
Смішно слухати цього недоумка про дипломатію, який її абсолютно не розуміє, від слова абсолютно. Оцінку квартально-зеленої дипломатії можна дати старим анекдотом: Рабінович помер на роботі, надіслали самого дипломатичного Хаймовича, щоб повідомити про це його дружину. Хаймович стукає у двері і питає - чи тут живе вдова Рабинович? Вона відповідає - ви помилилися, я не вдова, у мене є чоловік, на що він вигукує - хер у тебе є чоловік.
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18.12.2024 15:56 Ответить
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18.12.2024 15:58 Ответить
План посилення вже готовий?
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18.12.2024 16:08 Ответить
 
 