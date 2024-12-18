Украина должна быть сильной перед любыми дипломатическими переговорами, - Зеленский
Украина должна иметь сильную позицию к любым дипломатическим переговорам.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для Le Parisien, информирует Цензор.НЕТ.
Президент отметил, что не важно, с кем ведутся переговоры, а в каком состоянии находится страна: "Вопрос не с кем ты разговариваешь - вопрос, в каком состоянии ты. Ты в сильной позиции в переговорах, или ты в неопределенной позиции, или ты в слабой позиции", - сказал он.
Зеленский отметил, что Украина пока не имеет достаточной поддержки от партнеров, чтобы занять сильную позицию на переговорах. "Мы не считаем, что мы в слабой позиции для переговоров, но также не считаем, что мы в сильной позиции", - добавил он.
Президент также отметил необходимость дипломатии, которая позволит Украине достичь справедливого завершения войны. Он обратил внимание на угрозы России по использованию ядерного оружия и важность международной поддержки в этот сложный период.
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Це все, щоб Шапітолій був сильнішим.