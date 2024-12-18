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НАТО (8643) помощь (7441) Сибига (221) Рамштайн (109)

Сейчас Украина выходит на такой уровень отношений с НАТО, который предполагает усиление координации помощи, - Сибига

Сибіга прокоментував перехід лідерства у форматі Рамштайн до НАТО від США

На пути к членству в НАТО Украина выходит на такой уровень отношений с Североатлантическим Альянсом, который естественным образом приведет к усилению координации военной помощи нашему государству.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной с австралийской коллегой Пенни Вонг пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отвечая на вопрос, действительно ли рассматривается механизм передачи лидерства в формате "Рамштайн" от США к НАТО, глава украинской дипломатии напомнил, что формат "Рамштайн" был создан в первые месяцы после начала полномасштабного вторжения для обеспечения непрерывности поставок оружия Украине.

С НАТО мы сейчас достигаем такого уровня отношений на пути к членству в Альянсе, который, естественно, будет перерастать и в усиление координации. Поэтому это процессы неотъемлемые, связанные с дальнейшим продвижением Украины на пути к членству в НАТО, к реализации наших евроатлантических стремлений", - подчеркнул Сибига.

Министр добавил, что "Рамштайн" проявил себя как чрезвычайно действенный, поскольку позволял четкого планирования для Украины и координации действий союзников по укреплению нашей обороноспособности.

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Напомним, ранее сообщалось, что Североатлантический Альянс взял на себя координацию западной военной помощи Украине от США, как и планировалось.
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Посилення координації допомоги - це ого-го, це майже рівень "досягли значного прогресу на шляху до початку переговорів про запрошення у НАТО"
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18.12.2024 15:17 Ответить
Сибіга стільчик підготував при дЄрмаку посидіти при обговоренні..?
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18.12.2024 15:21 Ответить
На кортах можно. Или на черенке лопаты.
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18.12.2024 15:47 Ответить
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18.12.2024 15:40 Ответить
Так Потужно, аж невыносимо
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18.12.2024 15:46 Ответить
А нам потрібно посилення допомоги, чи достатньо посилення координації допомоги?
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18.12.2024 16:41 Ответить
Усиление координации помощи со стороны НАТО, это значит убирают слабое звено США. Европейцы что то знают о будущей помощи от Америки и поэтому берут это на себя.
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18.12.2024 17:55 Ответить
 
 