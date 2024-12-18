Сейчас Украина выходит на такой уровень отношений с НАТО, который предполагает усиление координации помощи, - Сибига

На пути к членству в НАТО Украина выходит на такой уровень отношений с Североатлантическим Альянсом, который естественным образом приведет к усилению координации военной помощи нашему государству.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной с австралийской коллегой Пенни Вонг пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отвечая на вопрос, действительно ли рассматривается механизм передачи лидерства в формате "Рамштайн" от США к НАТО, глава украинской дипломатии напомнил, что формат "Рамштайн" был создан в первые месяцы после начала полномасштабного вторжения для обеспечения непрерывности поставок оружия Украине.

С НАТО мы сейчас достигаем такого уровня отношений на пути к членству в Альянсе, который, естественно, будет перерастать и в усиление координации. Поэтому это процессы неотъемлемые, связанные с дальнейшим продвижением Украины на пути к членству в НАТО, к реализации наших евроатлантических стремлений", - подчеркнул Сибига.

Министр добавил, что "Рамштайн" проявил себя как чрезвычайно действенный, поскольку позволял четкого планирования для Украины и координации действий союзников по укреплению нашей обороноспособности.

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Напомним, ранее сообщалось, что Североатлантический Альянс взял на себя координацию западной военной помощи Украине от США, как и планировалось.