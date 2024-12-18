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Европа (1619) миротворцы (969) война в Украине (1209)

Европа может отправить до 100 тысяч военных в Украину в случае прекращения огня, - Reuters

Європа може відправити до 100 тисяч військових в Україну

Страны Европы обсуждают отправку войск в Украину в случае прекращения огня или мирного соглашения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.

Журналисты отмечают, что все из-за того, что Дональд Трамп четко дал понять, что он не будет отправлять военных США в Украину.

В Европе лидеры настаивают на увеличении военной и экономической помощи Украине, и не видят признаков готовности Путина к переговорам.

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"Однако за кулисами некоторые официальные лица обдумывают, как европейские страны могут обеспечить гарантии безопасности для Украины, в частности с помощью сил в десятки тысяч солдат на украинской земле. Такие силы повысят риск прямой конфронтации с Россией и растянут европейские войска, чьи запасы оружия были истощены из-за помощи Украине и которые привыкли в значительной степени полагаться на поддержку США", - пишет издание.

Чиновники заявили Reuters, что крупные европейские страны, такие как Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания, могут сформировать основную часть сил.

Один из украинских чиновников, знакомый с дискуссиями, считает, что силы сдерживания могут быть сформированы коалицией примерно из пяти-восьми стран.

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Некоторые аналитики предполагают, что целесообразным будет отправка около 40 тыс. военных. Представитель европейской службы безопасности на условиях анонимности сказал, что может потребоваться до 100 000 военных.

Также обсуждается мандат миссии. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что это должно происходить под эгидой ООН, однако некоторые чиновники выступают против, ведь РФ является постоянным членом Совбеза ООН.

По словам аналитиков, европейцам также, вероятно, придется убедить Соединенные Штаты как-то присоединиться к инициативе, по крайней мере помочь с разведкой и тому подобное.

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Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

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Топ комментарии
+8
Хіба кацапи здатні припинити вогонь? Воно припиняє лише тоді коли здохне.
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18.12.2024 15:33
+7
головне вчасно то буде, бо воювати ж не треба вже буде 😂
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18.12.2024 15:30
+4
а нахіба вони тут потрібні в разі припинення вогню??? чи хтось вважає що вони не повтікають, якщо знов палахне?
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18.12.2024 17:22
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"... або...." - відчуваєте різницю?
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18.12.2024 15:29 Ответить
Трошки демографію тут поліпшать
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18.12.2024 15:29 Ответить
головне вчасно то буде, бо воювати ж не треба вже буде 😂
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18.12.2024 15:30 Ответить
Хіба кацапи здатні припинити вогонь? Воно припиняє лише тоді коли здохне.
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18.12.2024 15:33 Ответить
Уявляю як туди українки потягнуться ахаха.
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18.12.2024 15:36 Ответить
тоді потрібно присилати афроамериканців геїв-військових щоб було рівноправ'я.
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18.12.2024 15:38 Ответить
Дівчат запліднювати? Нахіба вони після припинення вогню?
Пивасом заправляться, цигарками затаряться.
Сільські дівчата їх в облогу візьмуть.
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18.12.2024 15:39 Ответить
Військові, які не збираються воювати - безглузді.
Крім того, будь-які миротворці вводяться тільки за погодженням обох сторін. І рашка ніколи на це не погодиться.
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18.12.2024 15:44 Ответить
Якщо на неї натиснуть економічно в них не буде вибору, вся ******* зброя в раші із західних компонентів і їх військовий бюджет тримається на продажі заходу ресурсів.

А щодо іншого, то є сенс тому що проти них не буде уже провокацій, як це було раніше на розмежувальній лінії, коли ОБСЕ нічого не бачило.
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18.12.2024 15:57 Ответить
мандат такої місії в Європі,виконання Україною "оманського плану куйла-зеленського " ,на окупацію української території , без ніяких гарантій безпеки для України і її народу .
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18.12.2024 15:45 Ответить
Ефективного економічного тиску ніколи не буде. А якби був, то і війна б закінчилася і миротворці були б не потрібні
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18.12.2024 17:42 Ответить
Відсутність ефективного економічного тиску з бокуСША,ЄС , та країн НАТО,на світового рашистського злочинця і вбивця українського народу,та й багатьох інших народів вказує на їхні підкилимні домовленнності, котрі і є вказівником на відсутність ефективності економічного тиску.
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18.12.2024 18:30 Ответить
Це не таємні домовленості, а небажання втрачати прибуток - звичайна жадібність плюс інерція і лінь. Ситуацію може змінити тільки робота з громадською думкою. Треба купувати рекламний час на основних євроканалах - це окупиться в мільйон разів!
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18.12.2024 19:02 Ответить
Ситуацію може змінити тільки робота з громадською думкою. Треба купувати рекламний час на основних євроканалах - це окупиться в мільйон разів!- Що куримо, або яке це має відношення до попереднього допису???-"""Ефективного економічного тиску ніколи не буде."""
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18.12.2024 19:43 Ответить
То нехай з собою прихватять по 10 саджанців на кожного.За одно виконають план ЗЄлика про 1000000 дерев.)
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18.12.2024 15:46 Ответить
потужності виснажених воєнною роботою ЗСУ може не вистачити охороняти ще й миротворців з Європи..
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18.12.2024 15:59 Ответить
Ще цих дармоїдів годувати??!!!
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18.12.2024 17:07 Ответить
а нахіба вони тут потрібні в разі припинення вогню??? чи хтось вважає що вони не повтікають, якщо знов палахне?
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18.12.2024 17:22 Ответить
Что только не может Европа? За три почти года. Европа-Европа---,,вот из гардеропа показалась жопа,,!
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18.12.2024 22:19 Ответить
Хай поки в Курській області облаштовуються, а там видно буде.
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19.12.2024 00:06 Ответить
Основне питання, яке дасть зрозуміти корисність таких військ - місце їх дислокації:

- під Львовом?
- під Києвом?
- чи на нулі, вздовж лінії фронту?
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19.12.2024 03:01 Ответить
 
 