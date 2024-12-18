Европа может отправить до 100 тысяч военных в Украину в случае прекращения огня, - Reuters

Страны Европы обсуждают отправку войск в Украину в случае прекращения огня или мирного соглашения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.

Журналисты отмечают, что все из-за того, что Дональд Трамп четко дал понять, что он не будет отправлять военных США в Украину.

В Европе лидеры настаивают на увеличении военной и экономической помощи Украине, и не видят признаков готовности Путина к переговорам.

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"Однако за кулисами некоторые официальные лица обдумывают, как европейские страны могут обеспечить гарантии безопасности для Украины, в частности с помощью сил в десятки тысяч солдат на украинской земле. Такие силы повысят риск прямой конфронтации с Россией и растянут европейские войска, чьи запасы оружия были истощены из-за помощи Украине и которые привыкли в значительной степени полагаться на поддержку США", - пишет издание.

Чиновники заявили Reuters, что крупные европейские страны, такие как Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания, могут сформировать основную часть сил.

Один из украинских чиновников, знакомый с дискуссиями, считает, что силы сдерживания могут быть сформированы коалицией примерно из пяти-восьми стран.

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Некоторые аналитики предполагают, что целесообразным будет отправка около 40 тыс. военных. Представитель европейской службы безопасности на условиях анонимности сказал, что может потребоваться до 100 000 военных.

Также обсуждается мандат миссии. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что это должно происходить под эгидой ООН, однако некоторые чиновники выступают против, ведь РФ является постоянным членом Совбеза ООН.

По словам аналитиков, европейцам также, вероятно, придется убедить Соединенные Штаты как-то присоединиться к инициативе, по крайней мере помочь с разведкой и тому подобное.

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Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

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