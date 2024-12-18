РФ готова рассмотреть любые предложения США, чтобы вернуть "относительную нормальность" в отношения, - МИД России

Заместитель главы МИД страны-агрессора России Сергей Рябков отреагировал на информацию о том, что возможный спецпредставитель США по вопросам войны в Украине Кит Келлог может посетить Москву или Киев.

Его заявление цитирует российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Москва готова рассмотреть любые предложения Вашингтона по возвращению отношений между странами в нормальное русло.

"Мы, безусловно, любые обращения на эту тему, как и на другие темы, касающиеся необходимости хотя бы относительной нормальности, вернуть в отношения между Москвой и Вашингтоном, будем рассматривать. Но графики, маршруты - это все вопросы не сегодняшнего и не завтрашнего дня", - сказал Рябков.

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В то же время Рябков сообщил, что пока Кремль не располагает никакой информацией о том, когда Келлог может посетить Россию с визитом.

"У нас нет никакого понимания, во-первых, о графике вступления в должность генерала Келлога, на ту должность, которую ему обрисовал как направление его деятельности избранный президент Трамп. И, тем более, у нас нет ни малейших номинальных импульсов о том, какими могут быть его намерения с точки зрения налаживания контактов", - добавил представитель МИД РФ.

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Напомним, что недавно назначенный спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что готовятся визиты, которые осуществит команда новоизбранного президента США, чтобы выслушать мнения Москвы и Киева относительно завершения войны.

Позже стало известно, что Кит Келлог посетит Киев и несколько других европейских столиц в начале января 2025 года.