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РФ готова рассмотреть любые предложения США, чтобы вернуть "относительную нормальность" в отношения, - МИД России

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков

Заместитель главы МИД страны-агрессора России Сергей Рябков отреагировал на информацию о том, что возможный спецпредставитель США по вопросам войны в Украине Кит Келлог может посетить Москву или Киев.

Его заявление цитирует российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Москва готова рассмотреть любые предложения Вашингтона по возвращению отношений между странами в нормальное русло.

"Мы, безусловно, любые обращения на эту тему, как и на другие темы, касающиеся необходимости хотя бы относительной нормальности, вернуть в отношения между Москвой и Вашингтоном, будем рассматривать. Но графики, маршруты - это все вопросы не сегодняшнего и не завтрашнего дня", - сказал Рябков.

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В то же время Рябков сообщил, что пока Кремль не располагает никакой информацией о том, когда Келлог может посетить Россию с визитом.

"У нас нет никакого понимания, во-первых, о графике вступления в должность генерала Келлога, на ту должность, которую ему обрисовал как направление его деятельности избранный президент Трамп. И, тем более, у нас нет ни малейших номинальных импульсов о том, какими могут быть его намерения с точки зрения налаживания контактов", - добавил представитель МИД РФ.

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Напомним, что недавно назначенный спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что готовятся визиты, которые осуществит команда новоизбранного президента США, чтобы выслушать мнения Москвы и Киева относительно завершения войны.

Позже стало известно, что Кит Келлог посетит Киев и несколько других европейских столиц в начале января 2025 года.
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Топ комментарии
+8
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18.12.2024 16:23
+5
Предложение США: «собирайте свои манатки и уматывайте на границы 2012 года!»
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18.12.2024 16:13
+4
Орвел дає чітку відповідь
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18.12.2024 16:17
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Правила форума Совет форумчан
До чого цей світ докотився...🥴
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18.12.2024 16:11 Ответить
Орвел дає чітку відповідь
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18.12.2024 16:17 Ответить
уйобу..е нах.. з планети Земля
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18.12.2024 16:12 Ответить
Предложение США: «собирайте свои манатки и уматывайте на границы 2012 года!»
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18.12.2024 16:13 Ответить
А краще 1991-го.
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18.12.2024 16:17 Ответить
У границ 1991 года есть разночтения в 2012 границы были уже устаканены!
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18.12.2024 16:19 Ответить
Та і Трамп не проти. Лише "украінскій вопрос" вирішити треба, бо заважає знайти нарешті спільну мову.
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18.12.2024 16:15 Ответить
Пропозиція - піздуйте з України, потвори! Але, звісно, Трамп так їм не скаже.
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18.12.2024 16:20 Ответить
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18.12.2024 16:23 Ответить
Нафіг з України, плюс репарації, лише тоді можете сподіватися на нормалізацію
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18.12.2024 16:26 Ответить
Вся історія це змова великих країн щоб гнобити маленькі. Завдання маленьких стравлювати великих один на одного. Інакше сам станеш жертвою.
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18.12.2024 16:28 Ответить
Кишеньковий песик жуйла Рябко вже починає трохи скиглити після стусана хазяїна. Це добрий знак! Нічого, скоро й хазяїн заскиглить.
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18.12.2024 16:28 Ответить
Людоед мамой клянется (которую он сожрал) что будет вести себя прилично только откройте дверь и пустите его в свой дом
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18.12.2024 16:33 Ответить
Пі'дори тупо маніпулюють рудим індюком. Типу попєрєдніки спортили відносини на рівному місці, а зараз наладім і ти будеш маладец. Може ще й прємію міру дадуть. А воно й раденьке, про "друга Валодью" щебече.

Такий гріт еген шо сльози з очей...
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18.12.2024 16:41 Ответить
На коліна тварюки.
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18.12.2024 16:50 Ответить
Ну вот и чудненько! Первое предложение, ********* в границы 1648 года. Начнем оттуда.
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18.12.2024 18:26 Ответить
Що вони придурюються?! Пропозиція одна - нах з України!
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18.12.2024 18:50 Ответить
цілком недоговороздатні ждуть перемовин
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18.12.2024 19:03 Ответить
 
 