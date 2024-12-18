Служба безопасности Украины сообщила о подозрении 10 военнослужащим Вооруженных сил России, которые принимали участие в боевых действиях на восточном фронте Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Согласно материалам дела, двое из подозреваемых вступили в ряды оккупантов в 2022 году и работали медиками в составе так называемых "1-й Славянской бригады" и "5-й ОМСБр". Сначала они оказывали медицинскую помощь раненым российским захватчикам, но впоследствии были переведены для участия в боевых действиях под Торецком и Курахово. Они были захвачены в плен украинскими военными после интенсивных боев.

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Также среди задержанных - командир отделения разведки 7-й ОМСБр и оператор ПТУР 1 мотострелковой бригады. Один из них перешел на сторону оккупантов еще в 2014 году, когда участвовал в боевых действиях против сил АТО. Впоследствии он служил в составе штурмовой группы на Торецком направлении. Другой задержанный занимался эвакуацией погибших и раненых. Во время боестолкновения он был ранен и попал в плен.

Также были задержаны двое захватчиков, которые служили в составе 9-й ОМСБр и занимались подвозом боеприпасов и провизии. Один из них позже стал оператором БПЛА танкового батальона. Задержание произошло недалеко от Нью-Йорка во время выполнения боевых задач.

Один из задержанных, уроженец Крыма, стал штурмовиком 67-й мотострелковой дивизии, а при попытке прорыва линии обороны ВСУ на Лиманском направлении был захвачен в плен. Также трое жителей оккупированной Луганщины, которые воевали на должностях саперов, стрелков и гранатометчиков, были задержаны во время штурмов на Бахмутском направлении.

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Все фигуранты дела были уведомлены о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена);

ч. 7 ст. 111-1 (добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, созданных на временно оккупированной территории, и/или в вооруженных формированиях государства-агрессора).

Злоумышленникам грозит до 15 лет заключения. Материалы уголовных производств переданы в суд для рассмотрения по существу. Расследование проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

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