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Военные могут подать через Армія+ рапорт на возвращение на службу после СОЧ, - Черногоренко

рапорт в Армія+ на повернення із СЗЧ

В среду, 18 декабря, в приложении "Армія+" заработал функционал, который позволит военнослужащему подать рапорт на восстановление на службе после самовольного оставления части (СОЧ).

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, пишет "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что соответствующая возможность в "Армія+" была запущена, поскольку был принят новый закон, согласно которому, если военнослужащий по собственной инициативе возвращается на военную службу после самовольного оставления части, то его действия декриминализируются.

Согласно закону, этот военный не несет никакой ответственности и имеет возможность быстро интегрироваться в военную службу.

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"Мы сделали функционал в "Армія+" - это единственное мобильное приложение для наших военнослужащих, уже имеем полмиллиона верифицированных военных в этом приложении - для того, чтобы военнослужащий мог инициировать рапорт на возвращение на службу после СОЧ и смог оперативно восстановиться на службе, вернуть себе социальные гарантии, вернуть себе заработную плату и дальше уже в таком статусе вернуться именно в ту воинскую часть, которую он хочет выбрать, где он хочет служить", - рассказала заместитель министра.

По ее словам, после подачи рапорта и его обработки военный получит сообщение о прибытии в новую воинскую часть батальона резерва.

"В течение 24 часов военный получает сообщение, что он должен прибыть в новую воинскую часть батальона резерва, их - 17. Это именно те места, где быстро восстановят нашего военного на службе. Собственно, это временный пункт, из которого он дальше может перевестись в ту воинскую часть, которую считает релевантной для себя, где он доверяет командиру, где он доверяет побратимам и может быть мотивированным. То есть 72 часа на рассмотрение рапорта, 24 часа - на прибытие в батальон резерва и уже из резервной части он, опять же, через "Армія +" подает рапорт на перевод в свою целевую воинскую часть", - пояснила чиновница.

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Кроме этого, Черногоренко отметила, что к военнослужащему, который подал рапорт, никакие санкции применяться не будут.

"Если человек возвращается из СОЧ впервые, к нему не применяются никакие санкции. Более того, для человека гарантированно и быстро будут проведены все мероприятия реинтеграции, восстановление на службе, все социальные выплаты и так далее. То есть это очень важно для быстрого возвращения на службу",- добавила замминистра.

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Топ комментарии
+3
Відразу видно людину, пороху не нюхавшу, диванного Героя.
Причини СЗЧ бувають різні. Подивився б я на тебе, пробудь ти три роки на нулі.
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18.12.2024 17:14
+1
Треба в Дії подати заявку на вкладці "еГерой"
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18.12.2024 17:04
+1
Хтось сам на себе статтю навісить ? Тобто - сам документально підтвердить , що був в СЗЧ ?
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18.12.2024 17:04
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Може їи ще "Героя України" автоматично видавати?
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18.12.2024 17:00 Ответить
Треба в Дії подати заявку на вкладці "еГерой"
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18.12.2024 17:04 Ответить
"еХерой"
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18.12.2024 17:05 Ответить
Відразу видно людину, пороху не нюхавшу, диванного Героя.
Причини СЗЧ бувають різні. Подивився б я на тебе, пробудь ти три роки на нулі.
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18.12.2024 17:14 Ответить
Та ну - то відмазки різні, а в основі - дії дезертира!
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18.12.2024 17:20 Ответить
Я розумію що тобі стати дезертиром не загрожує, бо хрін ти взагалі воювати підеш.
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18.12.2024 17:46 Ответить
Так, я - не дезертир!
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18.12.2024 17:51 Ответить
Ага. Просто ухилянт.
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18.12.2024 18:16 Ответить
На відміну від вас із французським прапором - я в Україні.
Так, що, хто із нас двох ухилянт!?
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18.12.2024 18:19 Ответить
Він абсолютно правий. Гумор - гумором, але причина в основному одна - відсутність демобілізації. Не нюхали пороху - не давайте свої "експертні" висновки
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18.12.2024 18:29 Ответить
А я не казав, що я експерт, я громадянин.
І не ухилянт із франції!
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18.12.2024 18:44 Ответить
Пан про Старлінк чув?
А взагалі- жартую.Я зараз не на фронті. Хоча, зі Старлінку всі не з українськими прапорцями . Просто європейський пакет дешевший ніж український. Там скидки. Насправді я зараз на реабілітації, з першого дня війни на фронті. А позавчора зчепився з одним 47 річним пенсіонером- мєнтом і нас обох забанили.
Так що ухилянт тут саме ти.
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18.12.2024 18:59 Ответить
Та ну, тут тоді всі були б із "дешевшого пакету".
Тут банять на 3 дні - так шо свої байки про "позавчора" іншим розказуй!
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18.12.2024 19:17 Ответить
Навіщо їм це робити, тисячі тих СЗЧесників зараз перебувають дома ,числяться на передовій ,а їхню платню отримуюь комбати. Комбати стають мільйонерами ,а Україна втрачає території. Така плата за вкорінення корупції на генному рівні.
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18.12.2024 20:25 Ответить
Хтось сам на себе статтю навісить ? Тобто - сам документально підтвердить , що був в СЗЧ ?
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18.12.2024 17:04 Ответить
Побудував будиночок командиру. Випив. Прив'язали до хреста. Втік. Плдав заявку - я нічого не забув? 🤭🤭
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18.12.2024 17:11 Ответить
На хресті багато будиночків не збудуєш?
Як мінімум стуканути треба (із доказами) і в пресу теж!
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18.12.2024 17:22 Ответить
Дезерирам та ухилянтам треба звикати слухати https://www.youtube.com/@chervonogradband/videos український шансон!
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18.12.2024 17:40 Ответить
Буде рішення суду стосовно конкретної особи - будете називати її "дезертиром"
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18.12.2024 18:30 Ответить
Та ні - без дозволу залишити - вже дезертир!
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18.12.2024 18:43 Ответить
Багатьом будуть потрібні адвокати...
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18.12.2024 18:39 Ответить
"Служи дурачок - получишь значок". (народна приказка)
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18.12.2024 19:13 Ответить
 
 