Военные могут подать через Армія+ рапорт на возвращение на службу после СОЧ, - Черногоренко

В среду, 18 декабря, в приложении "Армія+" заработал функционал, который позволит военнослужащему подать рапорт на восстановление на службе после самовольного оставления части (СОЧ).

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, пишет "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что соответствующая возможность в "Армія+" была запущена, поскольку был принят новый закон, согласно которому, если военнослужащий по собственной инициативе возвращается на военную службу после самовольного оставления части, то его действия декриминализируются.

Согласно закону, этот военный не несет никакой ответственности и имеет возможность быстро интегрироваться в военную службу.

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"Мы сделали функционал в "Армія+" - это единственное мобильное приложение для наших военнослужащих, уже имеем полмиллиона верифицированных военных в этом приложении - для того, чтобы военнослужащий мог инициировать рапорт на возвращение на службу после СОЧ и смог оперативно восстановиться на службе, вернуть себе социальные гарантии, вернуть себе заработную плату и дальше уже в таком статусе вернуться именно в ту воинскую часть, которую он хочет выбрать, где он хочет служить", - рассказала заместитель министра.

По ее словам, после подачи рапорта и его обработки военный получит сообщение о прибытии в новую воинскую часть батальона резерва.

"В течение 24 часов военный получает сообщение, что он должен прибыть в новую воинскую часть батальона резерва, их - 17. Это именно те места, где быстро восстановят нашего военного на службе. Собственно, это временный пункт, из которого он дальше может перевестись в ту воинскую часть, которую считает релевантной для себя, где он доверяет командиру, где он доверяет побратимам и может быть мотивированным. То есть 72 часа на рассмотрение рапорта, 24 часа - на прибытие в батальон резерва и уже из резервной части он, опять же, через "Армія +" подает рапорт на перевод в свою целевую воинскую часть", - пояснила чиновница.

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Кроме этого, Черногоренко отметила, что к военнослужащему, который подал рапорт, никакие санкции применяться не будут.

"Если человек возвращается из СОЧ впервые, к нему не применяются никакие санкции. Более того, для человека гарантированно и быстро будут проведены все мероприятия реинтеграции, восстановление на службе, все социальные выплаты и так далее. То есть это очень важно для быстрого возвращения на службу",- добавила замминистра.

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