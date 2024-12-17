В "Армия+" стартовал опрос относительно женской и мужской формы для военнослужащих: в нем 15 вопросов

В приложении "Армия+" стартовал новый опрос для военнослужащих. Он касается женской и мужской формы для военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве рассказали, что хотят узнать, насколько женская и мужская форма является удобной, качественной и отвечает потребностям военных.

В опросе 15 вопросов. Также военные могут оставить свои предложения, чтобы сделать одежду еще более удобной и износостойкой.

Опрос стартовал 17 декабря отдельно для мужчин и женщин. Он продлится 14 дней. Результаты лягут в основу подготовки обновленных образцов одежды для военнослужащих и будущих закупок.

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"Каждый опрос в "Армия+" приводит к конкретным изменениям в нашей армии. На сегодня полмиллиона военнослужащих зарегистрировались в приложении. А это значит, что мы имеем полмиллиона мнений, которые могут помочь реформировать армию к лучшему. Это огромная сила, которая своими голосами сегодня может влиять на решение завтра",- рассказала заместитель министра Екатерина Черногоренко.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны проводит полевые испытания демисезонной формы для женщин.

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