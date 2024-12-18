Украина просила США предоставить лицензии на производство Patriot

Украина неоднократно просила Соединенные Штаты предоставить лицензии на производство систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы закрыть украинское небо от воздушных атак России.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью французскому изданию Le Parisien, информирует Цензор.НЕТ.

Сколько раз я говорил, честно вам скажу, из США, я очень просил: "Дайте нам лицензии на производство Patriot". И, вроде бы, никто не против. Никто ни разу мне не сказал: "Нет, мы вам не дадим". Но до сих пор мы ничего не получили", - отметил глава государства.

По его словам, Украина неоднократно объясняла своим союзникам, что для того, чтобы иметь сильную украинскую армию, необходимо сделать так, чтобы военные не волновались за безопасность своих семей в тылу.

Солдаты должны думать о фронте и враге, а в тылу все должно быть защищено современными системами ПВО, подчеркнул Зеленский.

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Ранее Зеленский заявлял, что Украине нужно дополнительно 10-12 систем Patriot, чтобы окончательно закрыть небо от российских воздушных атак.