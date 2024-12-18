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Зеленский (19064) ПВО (2495) помощь (7441) США (24862) Patriot (251) война в Украине (1209)

Украина просила США предоставить лицензии на производство Patriot

Зеленський розповів, що просив США надати ліцензії на виробництво Patriot

Украина неоднократно просила Соединенные Штаты предоставить лицензии на производство систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы закрыть украинское небо от воздушных атак России.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью французскому изданию Le Parisien, информирует Цензор.НЕТ.

Сколько раз я говорил, честно вам скажу, из США, я очень просил: "Дайте нам лицензии на производство Patriot". И, вроде бы, никто не против. Никто ни разу мне не сказал: "Нет, мы вам не дадим". Но до сих пор мы ничего не получили", - отметил глава государства.

По его словам, Украина неоднократно объясняла своим союзникам, что для того, чтобы иметь сильную украинскую армию, необходимо сделать так, чтобы военные не волновались за безопасность своих семей в тылу.

Солдаты должны думать о фронте и враге, а в тылу все должно быть защищено современными системами ПВО, подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Украине нужно еще 10-12 Patriot, чтобы окончательно закрыть небо, - Зеленский

Ранее Зеленский заявлял, что Украине нужно дополнительно 10-12 систем Patriot, чтобы окончательно закрыть небо от российских воздушных атак.
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Топ комментарии
+28
Ви міни спочатку робити навчіться, зєлєні криводупі створіння.
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18.12.2024 17:06
+21
Так пока одно криворожское недорозумение , при помощи умственно отсталын НЕ попало на банковую. В Украине была разработана система ПВО Кильчень. Но идиты решили что авфальто будет лучше отбиваться.
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18.12.2024 17:09
+13
Він що, ідіот?
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18.12.2024 17:09
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Правила форума Совет форумчан
Ви міни спочатку робити навчіться, зєлєні криводупі створіння.
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18.12.2024 17:06 Ответить
Петріоти простіші в в-ві. Хіба нє?
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18.12.2024 17:09 Ответить
100%
Цеж не отвір у залязяці певного розміру зробити!
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18.12.2024 17:29 Ответить
Пля... Шо там тої електроніки?! Що в холодильнику!
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18.12.2024 17:40 Ответить
Міг би відразу просити станок, який друкує долари. Щоб відразу було видно яке воно поц.
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18.12.2024 18:29 Ответить
ДЄніс (пиши вже Дєніс) і інші диванні розумники,, не зелені роблять ракети і зброю, за яких ви голосували. В Україні супер спеціалісти і народ. чого лізете сюди зі своїм лайном.
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18.12.2024 18:57 Ответить
Стосовно мого вибору-19 ви страшенно помилились.
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19.12.2024 08:58 Ответить
Так він не для себе просить, а щоб передати кацапам. Бо все нове, що в нас з'являлося через місяць, а то і раніше було в кацапів. Чи хтось вірить в антимайданну команду ОПи, де кожен має російський, а половину паспортів інших країн, особливо тієї, яка не видає своїх громадян? Робіть залишену попередниками систему ППО ПРО "Кільчень".
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18.12.2024 19:24 Ответить
Лапша на уши ЗЕ- виборцам "він працює". Где, кто будет производить в Украине такую сложнейшую вещь? Лет 30 назад- да, могли, но все! Негде и некому.
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18.12.2024 22:14 Ответить
"Нептуни" хтось зробив, і "Кільчень" теж розробляли до недавнього, а то цілий комплекс, аналог "Петріота". Але людей, які могли, щодня все менше, і нових немає, от що погано. Розумні в ІТ, спритні у комерційний менеджмент. Ніхто не хоче нестабільних копійчин у держкомпанії, яка дихає на ладан, і за межами якої твої навички проєктування ракет хіба що на ринку решту відраховувати ************.
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19.12.2024 09:01 Ответить
Ось Трамп надасть - може
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18.12.2024 17:06 Ответить
А потім дожене та ще надасть.

MIM-104 Patriot (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94:%D0%90%D0%9D%D0%93%D0%9B укр. «Пе́тріот»)https://uk.m.wikipedia.org/wiki/MIM-104_Patriot#cite_note-3 [a] - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 зенітний ракетний комплекс (ЗРК), основний ЗРК https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Армії США, який виробляє американський оборонний підрядник https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Raytheon_Technologies Raytheon Technologies.

Жодна країна не має такої ліцензії. Цю зброю США виробляють виключно самі.
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18.12.2024 17:16 Ответить
Постріли до міномета не вдається але патріоти вдадуться. патріоти то простіші в в-ві то. Нє?
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18.12.2024 17:08 Ответить
він елементарних речей не розуміє
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18.12.2024 17:08 Ответить
Він не хфілосов, він оратор! Його діло ******* багато. А подоляк потім нехай ламає голову пояснює що той мав на увазі
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18.12.2024 17:41 Ответить
Він що, ідіот?
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18.12.2024 17:09 Ответить
Єрмак каже що ні.
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18.12.2024 17:10 Ответить
Так это уже давно НЕ вопрос .
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18.12.2024 17:11 Ответить
Плює на руку, яка дає.
Тепер нова методичка у шістки пуйла Зелі. У всьому винні США та захід.
Зеля не винний, він не працює на пуйла, ага...
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18.12.2024 17:13 Ответить
Ні, він школу та інститут прогулював. Просто не розуміє що і як. А Ермак заборонив пояснювати!
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18.12.2024 17:30 Ответить
Так пока одно криворожское недорозумение , при помощи умственно отсталын НЕ попало на банковую. В Украине была разработана система ПВО Кильчень. Но идиты решили что авфальто будет лучше отбиваться.
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18.12.2024 17:09 Ответить
Це не просто система ППО, а щей ПРО. І коштує 5 систем Кільчені, як один Петріот. І дальність - обнаруження цілей - 400 км, враження 280 км. У Петріота ці показники значно меньші. І ви праві - гнида все зупинив, хоча МО схвалила та виділила кошти на подальшу розробку та випробування ще у 18 році. У 22 році вже можливі і бути на озброєнні ЗСУ. Мудрили вирішили - асфальт та воплі зеленского - закрийте нам небо.
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18.12.2024 17:50 Ответить
Именно так . ОЧЕНЬ продвинутый комплекс , способный работать по большому спектру целей . ПОЛНОСТЬЮ украинского производства , что очень важно. Система может закрывать 500 км фронта .
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18.12.2024 18:10 Ответить
Українці талановиті люди - люди а не супергерої , Райтеон розробляє і виробляє комплекси ЗРК від початку їх їх появи а у нас подібного досвіду немає ( нагадаю для таких як шо САМ ТІ розробляли компанії декількох країн Європи в яких є виробництва всіх компонентів тих ЗРК і які мають доступ до технологій НАТО - такшо хватить розказувати байки тре реалістом бути і не варто забувати про кривизну Землі і шо літаків ДРЛО в нас ніту ).
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18.12.2024 18:39 Ответить
Тоді подивіться ось відео від розробників Кільчені - https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ
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18.12.2024 18:45 Ответить
Ви шо дітвак шо вірить у байки чи шо - Райтеон також заявляв шо перші моделі Періотів гарантовано будуть збивати балістичні ракети . Правда Буря в пустелі показали шо вони казали правду - так вони казали правду відсотків так на 10 або менше ( тобто ефективність перехопляня була ніяка тому і зявилися спеціальні ракети перехоплювачі для балістичних ракет в наступних версіях Петріотів ).
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18.12.2024 18:53 Ответить
Ви погано уявляєте, як працює ЗРК великого радіусу дії.
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18.12.2024 18:57 Ответить
Так само працює як і близького - РЛС виявляє ціль ракети летять в напрямку цілі ( звісно є ЗРК які не мають РЛС і наводяться на тепло - але виж напевно про це знаєте ).
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18.12.2024 19:03 Ответить
В нас є власний ЗРК ДНІПРО. Він пройшов успішні випробування в кінці 2018. На його виробництво клоуни не дали жодної копійки. Фінансуйти уроди власне виробництво. Чому три з половиною роки війни оборонка знаходится без грошей?
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18.12.2024 17:10 Ответить
І не отримаєш, бо ти агент пуйла, як і твій Єрмак, Татаров, ітд... всю документацію на Патріот відразу передасте пуйлу.
Здохни, зелений виродок разом зі своїм господарем пуйлом.
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18.12.2024 17:10 Ответить
Мав би хоч трохи клепки в голові, зрозумів би - тобі вже ніхто не довіряє.
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18.12.2024 17:11 Ответить
Б****ь! Зірковий телепень! Тоі вже краще американцям продати технологію Путіну - так хоч гроші великі отримають.
А Бубочка вже хай просить безплатно у Путіна - може й дасть шось, хоч звіздюліну...
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18.12.2024 17:11 Ответить
Патріоти? Та ви міни (!) не здатні зробити, імбецили!
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18.12.2024 17:13 Ответить
Тавишо???!!!
А як там виробництво "Ірокезів" в Одесі?

Шапітолій прості мінометні міни робити не може, щоб не накосячити.
Петріоти їм виробляти дайте... А ху-ху не хо-хо, довбойоби тупі.
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18.12.2024 17:13 Ответить
А може міни / робили агенти ФСБ ? Ходить же Бойко спокійно по Раді
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18.12.2024 17:14 Ответить
Ми просимо завідомо нездійсненне-нам не дають. Клован "вмиває руки". Профіт. Ох і обмудок.
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18.12.2024 17:13 Ответить
Зе, повертаєм ЯО. Що це за цирк з будапештским меморандумом ? На хера віддали літаки та ракети раше? Майно Кучми і Кравчука націонализувати , продати і на ці гроши робити ЯО.

форумчане , бережить українців - Україні потрібно захистити небо ‼️‼️‼️
‼️
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18.12.2024 17:13 Ответить
Допустим, Украина создала ЯО и средства доставки. Дальше что?
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18.12.2024 19:38 Ответить
Дальше усі будуть знати що Україна має ЯО. Україну приймуть в Раду Безпеки
І Україна усім буде показувати - ось ЯО , не лізьте к нам бо буде БО.
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18.12.2024 22:45 Ответить
У Израиля, у Пакистана есть ЯО - их приняли в Собез? Отож...
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19.12.2024 18:10 Ответить
Софа, ты и в ядерном оружии разбираешься? Ну хоть не позорься.
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18.12.2024 22:18 Ответить
Чого це я позорюсь ? Я нагадую усім , ЩО УКРАЇНУ ВЗУЛИ З ЇЇ АРСЕНАЛОМ. А зараз НИЩАТЬ міста і націю.
так що не позортесь ви зі своїм примітивним баченням ситуації
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18.12.2024 22:42 Ответить
Нам не дадуть, бо не довіряють, що Єрмакі не повезуть зразки у Москву.
А от чехам ліценцзію можуть надати.
Це був би ідеальний вихід - чехи нічого обмежувати не будуть.
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18.12.2024 17:15 Ответить
Никому они лицензию не дадут.
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18.12.2024 19:32 Ответить
Идиот и предатель в одном флаконе.
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18.12.2024 17:15 Ответить
Так Патріот від Орєшніка не захистить - треба своє розробляти!
Він застарів!

І, взагалі, технології, навіть на побутову техніку - ніхто не роздає у світі ніколи!
(Тільки як дуже великий виняток!)
Це як віддати курку, що несе золоті яйця!
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18.12.2024 17:16 Ответить
Роздають ліцензії шей як - просто ви того не знаєте , а про своє то вже не смішно - європейці обєдналися шоб випустити ЗРК рівня Петріота а ви хочете шоб Україна самотужки потягнула подібне ( а про перевершити Петріот це шось з чимось - і до речі Петріот тепероішній то не Петріоти початку 80 бо вони постійно модернізуються ).
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18.12.2024 18:34 Ответить
Ізраїль розробив європейці розробили, і всі вони використовують стандартизовані ракети для своїх комплексів ППО які виготовляються у штатах.
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18.12.2024 19:10 Ответить
Ракети від САМ ТІ не ті самі шо в Петріотів - і ракети для Петріотів випускає Японія ( як і власні ЗРК ).
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18.12.2024 19:18 Ответить
пздц,вопщє педалі попутала лошадь.
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18.12.2024 17:16 Ответить
ладно этот чёрт тупой, но уже и у Литвина кукуха поехала, чуют свою кончину
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18.12.2024 17:16 Ответить
Треба бути повним ідіотом, щоб шайці Фіделя довірити якісь воєнні технології.

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18.12.2024 17:17 Ответить
щоб завтра конструкторська і технологічна документація лежала в москві?
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18.12.2024 17:18 Ответить
🤡 Нахальне зелене чмо , ти вже давно нелегітимне ніщо ...іди ...
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18.12.2024 17:21 Ответить
Вальдья, а шо сталось, після твого приходу до влади, з контрактом між Україною та Турціей від 2017 року, на розробку та виробництво зрк середній дальністі, яки повинні були встати на бойове чергування в Україні в 2021 році? Не тирозірвпв контракт а гроши ******* у асфальт по ціні втричи дорожче чім риносна ціна?
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18.12.2024 17:21 Ответить
Мда нічого сказати а в тебе матеріально технічна база на це є чи ляпати язиком це те
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18.12.2024 17:22 Ответить
Отака локшина на вуха мудрому наріду. Знов Штати та ЄС погані. Знов відмовили Боневтіку. Мудри нарід кляне поганих союзників, а найвеличніший лідОр на цьому фоні грає роль "харошева"... Тобто треба просити те, що заздалегідь неможна швидко виконати, або взагалі неможна виконати з тих чи інших причин і тут же відмова транслюється через ЗМІ, причому без пояснень причин відмови. І ніхто не каже мудрому наріду, що нахіба нам виготовляти ті ракети для Петріотів, якщо ми не маємо ані таких технологічних ліній, ані спеціалістів, навчених на них працювати. І ніхто не каже мудрому наріду, що в нас вже є свої розробки ракетної техніки, які ми самі можемо виготовляти, але ж ні, тут все стоїть на місці та не рухається. Є аналог Петріотів - наша система Кільчень, яку ще в 2019 Южмаш тазом з КБ Луч пропонували зе-лідОру та його ОПє розпочати виготовляти, бо документація на той момент вже була готова. Кільчень в 3 рази дешевший за Петріот і може одразу нищити або 12 крилатих ракет, або 6 балістичних ракет. Тоді Южмашу було відмовлено, бо треба було класти асфальт. Чому зараз не поновити програму Кільчень? Чому не масштабувати вже наявні розробки ракет та реактивних дронів? Бо це не цікаво, цікаво ніхєра не робити, мародерити мільярдами баксів гроші, які нам дають партнери і в той же час цих партнерів у чомусь звинувачувати. Ця ЗЕлена хуцпа вже стала символом квартального шапітолія і від цього вже воротить всіх. Саме тому нам і зменшують допомогу.
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18.12.2024 17:23 Ответить
Всі ці висери від зєлі,розраховані на безмозглих зебілів!
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18.12.2024 17:24 Ответить
США неодноразово просила"зепоцріота " звільнити рашистську агентуру,передати корупціонерів в США "зебуїн" "рояльне" причандалля забив
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18.12.2024 17:27 Ответить
....якби менше крали та брехали, та якби на верхівці влади не було персонажів з сумнівною репутацією ,то було б більше довіря від партнерів...
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18.12.2024 17:28 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨
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18.12.2024 17:29 Ответить
ще не всі кроти перебиті
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18.12.2024 17:31 Ответить
Це план такий. Робити з України посміховисько. Саме тому воно лазить в світері на важливих зустрічах. Саме тому призначає послами всяких фріків і шалав. Тому воно веде себе як хамло. Це ворог.
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18.12.2024 17:36 Ответить
дурачок чи прикидаєшся?

всі знають, що твій ахан Єрмак - агент підараші, і ти ще просиш ліцензію (know how та технології) ******** зброї?!?!?

це навіть борзіше, ніж тупо грошей вимагати
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18.12.2024 17:38 Ответить
уова, ніхто тобі це не дасть - бо є такий приклад - коли ти вилучив клістрони з частин ППО у шести областях і вони перебували на складах дбр, під керівництвом труби, то всі їх номери через тиждень були вже відомі фсб рф. Відчуваєшь.
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18.12.2024 17:55 Ответить
Якби дали ліцензію то що? Виробництво петріотів передбачає розвинуту виробничу інфраструктуру, вже мовчу про вартість за один комплекс $мільярд+. Україна не зможе їх виробляти в найближчій перспективі тому що НЕ ЗМОЖЕ. Це просто тупий вкид зеленого виродка направлений на маргиналізацію України. Із серії, Байден, чому ми не в НАТО, і де наші томагавки.
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18.12.2024 18:08 Ответить
Ну от нашо мудрили обрали ідіота котрий не розуміє шо окрім - Дайте. Закрийте. Є ще рівень виробництва і можливісті техпроцесів на обладненні. Ну не будуть жеж знов всі токарні роботи, наприклад, виробляти на універсалах. Вже є багато обладнання котре працює на осі Вінді.
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18.12.2024 18:42 Ответить
Мета зеленського з 2019 - щоб Україна стала губерією моськовії. Тому й "треба просто перестати стріляти". Тому й у 2019 було закрито фінансування оборонної промисловості. Тому й був размінован к 2022 Чонгар. Тому й був за добу захоплен моськовією весь південь України.
Тому й передати ліцензії на виробництво Patrіot мародерам зеленського - то є передати їх до моськовії.
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18.12.2024 18:39 Ответить
Що воно меле, яку дурню його потужні йому пишуть? В його голові мірки сцени. Ліцензію на Петріот йому давай для передачі в Москву
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18.12.2024 18:49 Ответить
Лідор мародерить і лапшу вішає Українцям кожен день
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18.12.2024 18:52 Ответить
***** собі о це так заявочка ))
країна яка не може виробляти міни буде виробляти по ліцензії надсекретні комплекси ППО.
Ех козир, думав американці дійсно такіє тупіє як його колега по цеху задорнов розповідав.
А свої системи ППО хто тобі забороняє виготовляти, ті що КБ ЛУЧ розробляв....
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18.12.2024 19:06 Ответить
Знову винні США. Не забувайте лохи 73%, Боневтік ніколи не винен!!! Коли вилучали клістрони із наших систем ППО і пепредавали кацапам їх номера, був винен не Боневтік, а США. Коли розмінували Чонгар і відвели війська також винні США. Вони також винні, що Володя Боневтік призначив тих, хто виробив 100 тисяч бракованих мін.
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18.12.2024 19:27 Ответить
Ахах.... Я бы начал с микроволновки, затем ПЦР - анализатор, а там уже можно и про процессор подумать, а лет через 30 браться за пэтриоты... . И дело не в глупых украинцах, а в том, что ничего из необходимого для производства высокотехнологичного оружия Украина не производит.
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18.12.2024 19:35 Ответить
Нарід, якої лапші вам на вуха ще не вистачає?
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18.12.2024 20:17 Ответить
Сволота. В Україні повносвоїх ракетних розробок для запуску у вирбництво. Дурне свято вірить, що всі дурніші за нього.
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18.12.2024 20:40 Ответить
Передоз.
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18.12.2024 20:54 Ответить
На нари вилупка безтолкового!
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18.12.2024 21:21 Ответить
Він ідіот, от скажіть? Хто буде надавати щось зрадникам та кротам, щоб оце все завтра обслуговувало рашку?
Європа прекрасно розуміє хто такий Зеленський та його 5-6 менеджерів, це населення наше не розуміє кого наобирали , навіть сотні тисяч загиблих не допомагають прозріти
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19.12.2024 12:52 Ответить
 
 