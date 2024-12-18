Украина просила США предоставить лицензии на производство Patriot
Украина неоднократно просила Соединенные Штаты предоставить лицензии на производство систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы закрыть украинское небо от воздушных атак России.
Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью французскому изданию Le Parisien, информирует Цензор.НЕТ.
Сколько раз я говорил, честно вам скажу, из США, я очень просил: "Дайте нам лицензии на производство Patriot". И, вроде бы, никто не против. Никто ни разу мне не сказал: "Нет, мы вам не дадим". Но до сих пор мы ничего не получили", - отметил глава государства.
По его словам, Украина неоднократно объясняла своим союзникам, что для того, чтобы иметь сильную украинскую армию, необходимо сделать так, чтобы военные не волновались за безопасность своих семей в тылу.
Солдаты должны думать о фронте и враге, а в тылу все должно быть защищено современными системами ПВО, подчеркнул Зеленский.
Ранее Зеленский заявлял, что Украине нужно дополнительно 10-12 систем Patriot, чтобы окончательно закрыть небо от российских воздушных атак.
Пожалуйста, подождите...
Цеж не отвір у залязяці певного розміру зробити!
MIM-104 Patriot (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94:%D0%90%D0%9D%D0%93%D0%9B укр. «Пе́тріот»)https://uk.m.wikipedia.org/wiki/MIM-104_Patriot#cite_note-3 [a] - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 зенітний ракетний комплекс (ЗРК), основний ЗРК https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Армії США, який виробляє американський оборонний підрядник https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Raytheon_Technologies Raytheon Technologies.
Жодна країна не має такої ліцензії. Цю зброю США виробляють виключно самі.
Тепер нова методичка у шістки пуйла Зелі. У всьому винні США та захід.
Зеля не винний, він не працює на пуйла, ага...
Здохни, зелений виродок разом зі своїм господарем пуйлом.
А Бубочка вже хай просить безплатно у Путіна - може й дасть шось, хоч звіздюліну...
А як там виробництво "Ірокезів" в Одесі?
Шапітолій прості мінометні міни робити не може, щоб не накосячити.
Петріоти їм виробляти дайте... А ху-ху не хо-хо, довбойоби тупі.
форумчане , бережить українців - Україні потрібно захистити небо ‼️‼️‼️
‼️
І Україна усім буде показувати - ось ЯО , не лізьте к нам бо буде БО.
так що не позортесь ви зі своїм примітивним баченням ситуації
А от чехам ліценцзію можуть надати.
Це був би ідеальний вихід - чехи нічого обмежувати не будуть.
Він застарів!
І, взагалі, технології, навіть на побутову техніку - ніхто не роздає у світі ніколи!
(Тільки як дуже великий виняток!)
Це як віддати курку, що несе золоті яйця!
🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨🤨
всі знають, що твій ахан Єрмак - агент підараші, і ти ще просиш ліцензію (know how та технології) ******** зброї?!?!?
це навіть борзіше, ніж тупо грошей вимагати
Тому й передати ліцензії на виробництво Patrіot мародерам зеленського - то є передати їх до моськовії.
країна яка не може виробляти міни буде виробляти по ліцензії надсекретні комплекси ППО.
Ех козир, думав американці дійсно такіє тупіє як його колега по цеху задорнов розповідав.
А свої системи ППО хто тобі забороняє виготовляти, ті що КБ ЛУЧ розробляв....
Європа прекрасно розуміє хто такий Зеленський та його 5-6 менеджерів, це населення наше не розуміє кого наобирали , навіть сотні тисяч загиблих не допомагають прозріти