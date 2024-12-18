Путин уменьшает удары по Украине в тот момент, когда ВСУ начинают бить по территории РФ, - Зеленский

Диктатор РФ Владимир Путин уменьшает удары по Украине в тот момент, когда Киев начинает бить по территории России.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Parisien, сообщает Цензор.НЕТ.

"Безусловно, Россия и бьет, и будет бить и дальше по распределительным станциям, и будет бить также по газохранилищам и тому подобное. Ну, будем защищать, как можем", - сказал глава государства.

В то же время он рассказал об эффекте от ударов Сил обороны по территории РФ.

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"Потому что Путин уменьшает удары по Украине в тот момент, когда ты начинаешь бить по территории РФ. Он очень боится, что его общество будет этим недовольно. Он очень боится, что он может потерять электричество и газоснабжение. С такими варварами надо действовать понятными для него методами",- заявил президент.

Зеленский также отметил, что Украине нужно больше систем противовоздушной обороны, больше построения физической защиты, а также больше дальнобойных возможностей для военных.

К слову, вопрос дальнобойности для ВСУ будет одним из основных во время встречи Зеленского с лидерами ЕС в Брюсселе.

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