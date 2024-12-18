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Путин уменьшает удары по Украине в тот момент, когда ВСУ начинают бить по территории РФ, - Зеленский

Зеленський про далекобійність

Диктатор РФ Владимир Путин уменьшает удары по Украине в тот момент, когда Киев начинает бить по территории России.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Parisien, сообщает Цензор.НЕТ.

"Безусловно, Россия и бьет, и будет бить и дальше по распределительным станциям, и будет бить также по газохранилищам и тому подобное. Ну, будем защищать, как можем", - сказал глава государства.

В то же время он рассказал об эффекте от ударов Сил обороны по территории РФ.

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"Потому что Путин уменьшает удары по Украине в тот момент, когда ты начинаешь бить по территории РФ. Он очень боится, что его общество будет этим недовольно. Он очень боится, что он может потерять электричество и газоснабжение. С такими варварами надо действовать понятными для него методами",- заявил президент.

Зеленский также отметил, что Украине нужно больше систем противовоздушной обороны, больше построения физической защиты, а также больше дальнобойных возможностей для военных.

К слову, вопрос дальнобойности для ВСУ будет одним из основных во время встречи Зеленского с лидерами ЕС в Брюсселе.

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Топ комментарии
+7
"Захищати, як можемо"?! Тупориле гундосе лайно! За 3 роки вже можна було аналог шахедів розробити і винести на хєр усю стратавіа разом з заводами і складами! Але ти, падло зрадницьке, ні хріна не зробив!
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18.12.2024 17:42
+6
***** зменшує удари в ті моменти, коли од дєрьмака інфа не прийшла. таких моментів дуже й дуже мало. але інколи патріотично настроєним підпільникам у владі вдається приховати інфу й обійти його контроль.
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18.12.2024 17:49
+5
"З такими варварами треба діяти зрозумілими для нього методами". Ты так и действовал: закатывал в асфальт ракетные программы, отводил войска, разминировал, шаттлы запускал. Теперь попробуй обстреляй парашу гундосыми шашлычками- может тогда тебя попустит.
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18.12.2024 17:46
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По аеродрому міллєрову щось полетіло.
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18.12.2024 17:36 Ответить
Пану Зеленському здається мало? Він хоче більшого?
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18.12.2024 17:40 Ответить
"Захищати, як можемо"?! Тупориле гундосе лайно! За 3 роки вже можна було аналог шахедів розробити і винести на хєр усю стратавіа разом з заводами і складами! Але ти, падло зрадницьке, ні хріна не зробив!
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18.12.2024 17:42 Ответить
Зо 100 Паляниць кацапів би остудило - нє?
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18.12.2024 17:45 Ответить
Паляниця - це піар дрон. Використовуют виключно що би продинамити тухлий рейтинг янетряпки.
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18.12.2024 17:50 Ответить
"З такими варварами треба діяти зрозумілими для нього методами". Ты так и действовал: закатывал в асфальт ракетные программы, отводил войска, разминировал, шаттлы запускал. Теперь попробуй обстреляй парашу гундосыми шашлычками- может тогда тебя попустит.
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18.12.2024 17:46 Ответить
***** зменшує удари в ті моменти, коли од дєрьмака інфа не прийшла. таких моментів дуже й дуже мало. але інколи патріотично настроєним підпільникам у владі вдається приховати інфу й обійти його контроль.
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18.12.2024 17:49 Ответить
На нари мудака!
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18.12.2024 21:18 Ответить
Мне одному кажеться, что всё с точностью до наоборот? Такое если ляпнуть в Харькове---прибьют там же.
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18.12.2024 22:16 Ответить
 
 