Шольц примет участие во встречах с Зеленским в Брюсселе: речь пойдет о поддержке Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц присоединится к встрече политиков ЕС и НАТО с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эта встреча состоится в Брюсселе, вечером 18 декабря.

Об этом во время брифинга заявил заместитель спикера федерального правительства Вольфганг Бюхнер, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам спикера, Шольц примет участие в неформальном совещании руководителей отдельных государств ЕС и президента Украины Владимира Зеленского по приглашению генерального секретаря НАТО.

"Во время встречи речь пойдет о поддержке Украины", - сказал Бюхнер.

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В то же время он не уточнил конкретные пункты ожидаемого разговора.

Кроме этого, спикер напомнил слова Шольца о том, что сейчас не время для спекуляций о возможности участия немецких солдат в миротворческой миссии в Украине в случае достижения режима прекращения огня.

Также он напомнил позицию Берлана, что ничто относительно Украины не может решаться без Украины.

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