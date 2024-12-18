На Волыни работники ТЦК вывозят мужчину на носилках из больницы и "бусифицируют". Лубинец обратился в ГБР и прокуратуру. ВИДЕО

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец получил обращение от женщины из Волынской области, которая пожаловалась на работников Ковельского городского ТЦК и СП. Они нанесли ее мужу телесные повреждения, "бусифицировали" из больницы и отвезли в военкомат.

Об этом омбудсмен сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Что известно об инциденте?

Жена пострадавшего рассказала Лубинцу, что представители Ковельского городского ТЦК нанесли ее мужу телесные повреждения, после чего он попал в больницу. А тогда прямо из медучреждения его принудительно доставили в Луцкий МТЦК и СП.

По словам Лубинца, его представитель сразу выехал в областной ТЦК для выяснения обстоятельств. Однако военнослужащие не выполняли требований представителя и не предоставили возможности пообщаться с удерживаемым.

"Даже после приезда полицейских, которых вызвал мой представитель, работники Волынского ОТЦК и СП и Луцкого МТЦК и СП не предоставили возможности пообщаться с удерживаемым мужчиной, а сообщили, что его вывезли в воинскую часть", - рассказывает омбудсмен.

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Омбудсмен обратился в ГБР и прокуратуру

Лубинец отметил, что действия работников Волынского областного и Луцкого городского ТЦК в отношении его представителя противоречат закону. Их можно квалифицировать по ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины - вмешательство в деятельность государственного деятеля.

Поэтому об этом факте у омбудсмена сообщили Волынскую областную прокуратуру и направили заявление в Государственное бюро расследований.

"Когда стоит вопрос прав человека, не может быть никаких преград для уполномоченных на это должностных лиц! За каждое препятствование будет надлежащая ответственность! Я не позволю пренебрегать правами человека в правовом государстве", - добавил он.

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