На Волыни работники ТЦК вывозят мужчину на носилках из больницы и "бусифицируют". Лубинец обратился в ГБР и прокуратуру. ВИДЕО
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец получил обращение от женщины из Волынской области, которая пожаловалась на работников Ковельского городского ТЦК и СП. Они нанесли ее мужу телесные повреждения, "бусифицировали" из больницы и отвезли в военкомат.
Об этом омбудсмен сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Что известно об инциденте?
Жена пострадавшего рассказала Лубинцу, что представители Ковельского городского ТЦК нанесли ее мужу телесные повреждения, после чего он попал в больницу. А тогда прямо из медучреждения его принудительно доставили в Луцкий МТЦК и СП.
По словам Лубинца, его представитель сразу выехал в областной ТЦК для выяснения обстоятельств. Однако военнослужащие не выполняли требований представителя и не предоставили возможности пообщаться с удерживаемым.
"Даже после приезда полицейских, которых вызвал мой представитель, работники Волынского ОТЦК и СП и Луцкого МТЦК и СП не предоставили возможности пообщаться с удерживаемым мужчиной, а сообщили, что его вывезли в воинскую часть", - рассказывает омбудсмен.
Омбудсмен обратился в ГБР и прокуратуру
Лубинец отметил, что действия работников Волынского областного и Луцкого городского ТЦК в отношении его представителя противоречат закону. Их можно квалифицировать по ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины - вмешательство в деятельность государственного деятеля.
Поэтому об этом факте у омбудсмена сообщили Волынскую областную прокуратуру и направили заявление в Государственное бюро расследований.
"Когда стоит вопрос прав человека, не может быть никаких преград для уполномоченных на это должностных лиц! За каждое препятствование будет надлежащая ответственность! Я не позволю пренебрегать правами человека в правовом государстве", - добавил он.
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Десь на такому ж рівні розвитку Україна зараз.
а кажуть у нас воювати нікому
Тому не будьте ідіотами , і активно захищайтеся, бо втрачати вже нема , чого.♧♧♧♧♧♧♧
Уклоністи це непотріб та сіруни,сидять під спідницею у жінки та серуть....
а фсбєшні криси тут підгавкують проти тцк, факт,
Уклоністів в штрафний батальон, за баланду риють окопи..
хватить ховатися за спинами бійців, уклоністи хєрові...
ТЦК СП м. Ковель, агов, Ви де?! Тут ще двоє хочуть бусифікуватись. Якійсь омбудсмен та його кодло дармоїдів!!! Негайно виїздіть. На "0" їх!!
То, виходить, Путін правий чи просто "випередив час"???
Чи просто Зеленський Володимир в.о. Президента - це агент Кремля?...
у кого ще очі засліплені?.
В'ячеслав Чорновіл