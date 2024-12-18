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На Волыни работники ТЦК вывозят мужчину на носилках из больницы и "бусифицируют". Лубинец обратился в ГБР и прокуратуру. ВИДЕО

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец получил обращение от женщины из Волынской области, которая пожаловалась на работников Ковельского городского ТЦК и СП. Они нанесли ее мужу телесные повреждения, "бусифицировали" из больницы и отвезли в военкомат.

Об этом омбудсмен сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Что известно об инциденте?

Жена пострадавшего рассказала Лубинцу, что представители Ковельского городского ТЦК нанесли ее мужу телесные повреждения, после чего он попал в больницу. А тогда прямо из медучреждения его принудительно доставили в Луцкий МТЦК и СП.

По словам Лубинца, его представитель сразу выехал в областной ТЦК для выяснения обстоятельств. Однако военнослужащие не выполняли требований представителя и не предоставили возможности пообщаться с удерживаемым.

"Даже после приезда полицейских, которых вызвал мой представитель, работники Волынского ОТЦК и СП и Луцкого МТЦК и СП не предоставили возможности пообщаться с удерживаемым мужчиной, а сообщили, что его вывезли в воинскую часть", - рассказывает омбудсмен.

Также читайте: В Украине стало меньше случаев физической "бусификации", - Лубинец

Омбудсмен обратился в ГБР и прокуратуру

Лубинец отметил, что действия работников Волынского областного и Луцкого городского ТЦК в отношении его представителя противоречат закону. Их можно квалифицировать по ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины - вмешательство в деятельность государственного деятеля.

Поэтому об этом факте у омбудсмена сообщили Волынскую областную прокуратуру и направили заявление в Государственное бюро расследований.

"Когда стоит вопрос прав человека, не может быть никаких преград для уполномоченных на это должностных лиц! За каждое препятствование будет надлежащая ответственность! Я не позволю пренебрегать правами человека в правовом государстве", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За 2024 год поступило почти 4 тысячи жалоб на действия ТЦК и СП, - Лубинец

Скандал із ТЦК на Волині: Лубінець розкритикував протиправні дії
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Топ комментарии
+40
А які ж вгодовані ТЦКуни. Відразу помітно що поранені інваліди на реабілітації! І мусорів щось замало на одного бусіфікованого. І взагалі, нащо Лубінець пірить кацапськеІПСО?
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18.12.2024 19:59
+32
Переводжу з політичного на людський - єдине що схвилювало Лубінця, що в ТЦК та СП охаміли наскільки, що фактично послали на три букви його самого. Права людини? Та фіг з ними. Страшніше інше - втрутились в його діяльність і не дали зімітувати роботу! А що далі? Бусифікують самого Лубінця?
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18.12.2024 19:57
+27
Тупо взвод ухилянтів на одного комбайнера.
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18.12.2024 20:07
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В мене є питання до ухилянта.
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18.12.2024 21:03 Ответить
Ти з якого окопа строчиш? Чи з ширінки єрмака-подоляка?
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18.12.2024 21:20 Ответить
Ж девіз таких як ти:"баби не дають, а я не придатний, відправити всіх на фронт тоді може від "голоду" від якоїсь і перепаде"
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18.12.2024 21:25 Ответить
До того ухилянта,що на відео,який на Стецька схожий?
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18.12.2024 23:20 Ответить
Свобода і демократія - це коли щось підписане як "Літій Неоненко" може на українському сайті гидити Україну і закликати до капітуляції, щоб прийшов руССкій мір.
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19.12.2024 15:54 Ответить
бусифікації нема - ******* чи шо
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18.12.2024 21:00 Ответить
Люди, та не будьте наівними: Зеленський дав карт-бланш Сирському і ніхто нічого з бусифікацією робити не стане. Все списують на «бо у нас війна». Ну типу ж можна. А то шо ми боролися з росією, а вона вже тут - це нікого не смущає
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18.12.2024 21:03 Ответить
Прямо як африканці у 18-19 ст. своїх у рабство віловлювали і продавали.
Десь на такому ж рівні розвитку Україна зараз.
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18.12.2024 21:10 Ответить
Яке рабство. Двері ТЦК завжди широко відкриті для відвідувачів.
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18.12.2024 21:15 Ответить
Є пропозиція. Заради справедливості хочу внести пропозицію: для того, щоб не було суперечок і образ з приводу тцк і "ухилянтив", пропоную; -Коли ТЦК виписує повістку або везе зупинену ними людину, то тоді один із них йде воювати (віддавати борг батьківщині) разом з ним. І так по черзі всі ТЦКашники йдуть із тими, кого вони везуть у військкомат. А наступний ними зупинений стає таким самим ТЦКашником і так у порядку черги. Висновок: - тоді всі розумітимуть, що ті, хто їх тягне у військкомат, будуть віддавати свій обов'язок у захисті країни разом з тими, хто їх туди закликав.
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18.12.2024 21:11 Ответить
В ТЦК зараз самі ветерани. Вони вже були на фронті.
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18.12.2024 21:16 Ответить
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18.12.2024 21:19 Ответить
Вони повинні вже відпочивати, бо я бачу бугаїв які далі свого спортзалу ні куди не рухаються. Подивиться хто зараз здає на права, одні жінки. Всі чоловіки сідять по хатам.
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18.12.2024 21:34 Ответить
Ветерани битв з власним сумлінням і з пустим мішком, яким їх з закутку навернули.
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18.12.2024 21:59 Ответить
Особливо той круглолиций.
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18.12.2024 23:21 Ответить
по тим колобкам не скажеш.
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19.12.2024 05:47 Ответить
Аж менi смiшно стало...😏
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19.12.2024 08:37 Ответить
Ти часом не з тих ''ветеранів''- тцкунів?
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19.12.2024 08:55 Ответить
Ага, у них навіть посвідчення є...
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19.12.2024 09:58 Ответить
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19.12.2024 11:54 Ответить
нічим це не закінчиться. все піде на тормозах. хоча дивлячись на тих тцкашників їх як раз на фронті і не вистачає. здорові та енергійні
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18.12.2024 21:13 Ответить
Вони там вже були.
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18.12.2024 21:17 Ответить
А як там медкомісія сказала? Придатний чи ні?
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18.12.2024 21:35 Ответить
Так деякі справді були на передку ,деякі десь недалеко,а потім купили собі теплі місця ,щоб подалі від фронту.
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18.12.2024 21:43 Ответить
Это они тебе сами сказали?
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18.12.2024 23:21 Ответить
кремлівському тролю так сказали
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19.12.2024 15:37 Ответить
Тому їх перших потрібно туди повернути. Нехай показують свій хєроїзм на кацапах, а не на беззбройних цивільних
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21.12.2024 14:32 Ответить
це треба узаконити та ти кого призовуть повинні слідкувати та бачити поруч тих хто їх призвав йти захищати країну в ту ж частину що і він.
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18.12.2024 21:21 Ответить
А я хочу служить в одной роте со своей любимой женщиной она мне отказывала долгих 25 лет, но я согласен ходить с ней в разведку!
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18.12.2024 21:27 Ответить
Поправлюсь не в роте, а в паре!
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18.12.2024 21:45 Ответить
кугут із вивихнутим дзьобом розмріявся...
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19.12.2024 11:36 Ответить
Такий енергійний загін може наловити сотні. Цікаво, який у них план, на день, на тиждень, на місяць.
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18.12.2024 21:47 Ответить
Чим бiльше-тим краще...🥺😢😠
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19.12.2024 08:40 Ответить
Я звісно не знаю, що то за чоловік, якого "грузять" як худобу до бусика, але, думаю, що то громадянин України, який би він не був і відноситися так до своїх громадян ніяк не можна, тим більше правоохоонцям та військовим, як себе гордо називають ТЦКуни. А "ухилянтом" його може визнати хіба суд. А ще запитання в іншому, невже для цього неподобства треба аж дев'ятеро бугаїв у формі і невже для них, потужних бравих та навчених хлопців не знайдеться місця на фронті ?! Їх зараз там дуже наша країна потребує!
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18.12.2024 21:25 Ответить
А я смотрю на ютубе видики про американскую полицию так там так крутят и грузят нариков и бухих водителей! Можно было бы и в Украине эту практику внедрить.
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18.12.2024 21:32 Ответить
В Америці підкоряються, а потім сидять у мавпнику. "Імператив презумпції правоти поліцейського" як сказав Аваков.
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18.12.2024 21:54 Ответить
Ничего он не пидкоряются, их электрошокерами успокаивают или пулями, а потом перестрелянных крутят в наручники…
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18.12.2024 21:56 Ответить
А чому вони можуть робити все, що захочуть? Тому що "імператив", підкоряйся або отримай кулю в лоб.
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18.12.2024 22:01 Ответить
Так і поліціянтів стріляють.І так би не крутили там військові цивільних.
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18.12.2024 23:23 Ответить
гарне в тебе прізище-прізвисько: Півень, ще додай - путінський - для повноти
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19.12.2024 15:39 Ответить
А що тобі власне не подобається, Гарік?! Нормальна Українська фамілія, якщо що і Українець в десятку поколінь, як мінімум! При чому тут путінський ?! Що тебе так зачепило в моєму коментарі, що ти на образи перейшов особисті ? Подобається, щоб тебе як худобину в кузов автомобіля кидали, чи що, мазохіст чи силовик ?
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19.12.2024 20:28 Ответить
Скоро з моргу будуть бусифіковувати.
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18.12.2024 21:39 Ответить
На відео інваліди. Моральні. На всю голову.
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18.12.2024 22:02 Ответить
И этот шушвалок лубяный говорит что бусификация заканчивается. От мразь
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18.12.2024 22:08 Ответить
Після війни в усіх підручниках біології. Нові види - тцкун звичайний; тцкун хитрозроблений; тцкун, якого навернули пустим мішком з закутку.
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18.12.2024 22:11 Ответить
Передивився ще раз відео. Скоріш за все в Ковель зайшла ДРГ. На відео кацапи. Перед цим взяли штурмом місцевий барбершоп, А потім й в лікарні наробили справ.
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18.12.2024 22:29 Ответить
біля 10 тіл в камуфляжі без прізвищ.. мусорів тіл 5-6 ..на 1 бусифікованого

а кажуть у нас воювати нікому
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18.12.2024 22:45 Ответить
ТЦК это спецоперация совместно с ОП Зеленского и ФСБ по деморализации украинцев.
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18.12.2024 22:57 Ответить
Хіба не депутати ВР голосували за таку мобілізацію?
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18.12.2024 23:05 Ответить
Виглядає ,так як спланована акція по утилізації населення. ( а якщо щось схоже на щось, то воно тим і є в дійсності)
Тому не будьте ідіотами , і активно захищайтеся, бо втрачати вже нема , чого.♧♧♧♧♧♧♧
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18.12.2024 23:30 Ответить
Коли до цього засратого лубінця скаржаться інваліди війни, яким МО незаконно відмовляється виплачувати одноразову допомогу, то лубінець посилає інвалідів війни на _ер. А от за ухилянта воно одразу вступається.
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19.12.2024 07:46 Ответить
бо ЗЕлупенець
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19.12.2024 15:40 Ответить
державні зелені клоуни захищають уклоністів????
Уклоністи це непотріб та сіруни,сидять під спідницею у жінки та серуть....
а фсбєшні криси тут підгавкують проти тцк, факт,
Уклоністів в штрафний батальон, за баланду риють окопи..
хватить ховатися за спинами бійців, уклоністи хєрові...
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19.12.2024 07:54 Ответить
Якщо ось той уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець разом з якимось там своїм недолугим представником не можуть в двох нічого вдіяти що до бравих ТЦК, то може б тоді і самі мобілізувались? Навіщо вони потрібні? А ні, пліз-пардон, вони очікують на бусифікацію, мабуть хочуть самі відчути отакого екстрім-кайфу
ТЦК СП м. Ковель, агов, Ви де?! Тут ще двоє хочуть бусифікуватись. Якійсь омбудсмен та його кодло дармоїдів!!! Негайно виїздіть. На "0" їх!!
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19.12.2024 08:35 Ответить
Коли вже вибори, після яких Зе і його команду мобілізують і вони підуть звільняти окуповані частини України?
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19.12.2024 08:59 Ответить
"Жирний", напевно, ухилянт був, бо збіглась купа людей, ще й представник ЗЕлупенця.
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19.12.2024 15:16 Ответить
А мені цікавий додік в масці між тцк та поліції- цей стопудово одразу з 0.
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19.12.2024 18:25 Ответить
Це "демократія" по зеленськи! Це країна зелених мрій про диктатуру, деспотизм, поліцейську державу, тоталітаризм, нацизм та фашизм в Україні!!
То, виходить, Путін правий чи просто "випередив час"???
Чи просто Зеленський Володимир в.о. Президента - це агент Кремля?...

у кого ще очі засліплені?.
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20.12.2024 05:13 Ответить
"Хто проти тиранії - встаньте!"
В'ячеслав Чорновіл
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23.12.2024 03:52 Ответить
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