В Украине стало меньше случаев физической "бусификации", - Лубинец
В Украине становится меньше случаев так называемой физической "бусификации", когда нарушаются права военнообязанных мужчин во время проведения мобилизационных мероприятий представителями ТЦК и СП.
Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
Оценивая ситуацию с принудительной мобилизацией в Украине, он отметил, что по сравнению с прошлым годом "она немножко ухудшилась, но не кардинально".
Все меньше и меньше мы видим случаев именно физической "бусификации" - мы это так называем. Где-то уже поняли, что подход такой не работает, но отдельные факты нарушения прав граждан Украины в направлении мобилизации - они остаются. Только за этот год мы получили более четырех тысяч подобных обращений. Это мы даже не считаем, сколько мы предоставили разъяснений, сколько у нас было по телефону общения, мы даже в общую цифру не вкладываем", - сказал омбудсмен.
По его словам, в регионах Украины он проводит закрытые встречи, где присутствуют представители ТЦК и СП, правоохранительных органов и часто - адвокаты.
Кроме того, Лубинец рассказал, что, получая сообщения о нарушении прав граждан Украины в процессе мобилизации, сотрудники Офиса омбудсмена во главе со спецпредставителем выезжают на место.
По его словам, там пытаются получить доступ к гражданину, получают от него информацию об инциденте и дальше решают, как на это реагировать.
"Иногда достаточно того, что появились наши представители - и правонарушения заканчиваются, если они были. У нас были случаи, когда я принимал решение направлять представления, на основании которых были открыты и уголовные производства, и дисциплинарные производства, в том числе результатом стали дисциплинарные взыскания в отношении представителей, работников ТЦК и СП", - добавил Лубинец.
Напомним, ранее представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Киеве и Киевской области Никита Козыренко заявил, что в Украине практически победили "бусификацию".
Позже омбудсмен Дмитрий Лубинец опроверг слова своего представителя.
Пожалуйста, подождите...
1. Стало менше тцкашних бусиків
2. вони просто їздять дорогами і милуються міськими пейзажами
3. Стало менше тих, кого можна відловити
4. ТЦК прикрили доступні лазівки для скарг або на ті скарги все більше насрати
Чи то так, як завжди, " нам соромно, прийнято до уваги" і потім пшик!