В Украине стало меньше случаев физической "бусификации", - Лубинец

В Украине становится меньше случаев так называемой физической "бусификации", когда нарушаются права военнообязанных мужчин во время проведения мобилизационных мероприятий представителями ТЦК и СП.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Оценивая ситуацию с принудительной мобилизацией в Украине, он отметил, что по сравнению с прошлым годом "она немножко ухудшилась, но не кардинально".

Все меньше и меньше мы видим случаев именно физической "бусификации" - мы это так называем. Где-то уже поняли, что подход такой не работает, но отдельные факты нарушения прав граждан Украины в направлении мобилизации - они остаются. Только за этот год мы получили более четырех тысяч подобных обращений. Это мы даже не считаем, сколько мы предоставили разъяснений, сколько у нас было по телефону общения, мы даже в общую цифру не вкладываем", - сказал омбудсмен.

По его словам, в регионах Украины он проводит закрытые встречи, где присутствуют представители ТЦК и СП, правоохранительных органов и часто - адвокаты.

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Кроме того, Лубинец рассказал, что, получая сообщения о нарушении прав граждан Украины в процессе мобилизации, сотрудники Офиса омбудсмена во главе со спецпредставителем выезжают на место.

По его словам, там пытаются получить доступ к гражданину, получают от него информацию об инциденте и дальше решают, как на это реагировать.

"Иногда достаточно того, что появились наши представители - и правонарушения заканчиваются, если они были. У нас были случаи, когда я принимал решение направлять представления, на основании которых были открыты и уголовные производства, и дисциплинарные производства, в том числе результатом стали дисциплинарные взыскания в отношении представителей, работников ТЦК и СП", - добавил Лубинец.

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Напомним, ранее представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Киеве и Киевской области Никита Козыренко заявил, что в Украине практически победили "бусификацию".

Позже омбудсмен Дмитрий Лубинец опроверг слова своего представителя.