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Новости мобилизации
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мобилизация (2613) Лубинец Дмитрий (423) ТЦК (398) война в Украине (1209)

В Украине стало меньше случаев физической "бусификации", - Лубинец

Лубінець каже, що випадків бусифікації в Україні стає менше

В Украине становится меньше случаев так называемой физической "бусификации", когда нарушаются права военнообязанных мужчин во время проведения мобилизационных мероприятий представителями ТЦК и СП.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Оценивая ситуацию с принудительной мобилизацией в Украине, он отметил, что по сравнению с прошлым годом "она немножко ухудшилась, но не кардинально".

Все меньше и меньше мы видим случаев именно физической "бусификации" - мы это так называем. Где-то уже поняли, что подход такой не работает, но отдельные факты нарушения прав граждан Украины в направлении мобилизации - они остаются. Только за этот год мы получили более четырех тысяч подобных обращений. Это мы даже не считаем, сколько мы предоставили разъяснений, сколько у нас было по телефону общения, мы даже в общую цифру не вкладываем", - сказал омбудсмен.

По его словам, в регионах Украины он проводит закрытые встречи, где присутствуют представители ТЦК и СП, правоохранительных органов и часто - адвокаты.

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Кроме того, Лубинец рассказал, что, получая сообщения о нарушении прав граждан Украины в процессе мобилизации, сотрудники Офиса омбудсмена во главе со спецпредставителем выезжают на место.

По его словам, там пытаются получить доступ к гражданину, получают от него информацию об инциденте и дальше решают, как на это реагировать.

"Иногда достаточно того, что появились наши представители - и правонарушения заканчиваются, если они были. У нас были случаи, когда я принимал решение направлять представления, на основании которых были открыты и уголовные производства, и дисциплинарные производства, в том числе результатом стали дисциплинарные взыскания в отношении представителей, работников ТЦК и СП", - добавил Лубинец.

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Напомним, ранее представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Киеве и Киевской области Никита Козыренко заявил, что в Украине практически победили "бусификацию".

Позже омбудсмен Дмитрий Лубинец опроверг слова своего представителя.
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Топ комментарии
+34
А знаєте чому менше? Так...!! Люди на вулицю перестали виходити....
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17.12.2024 20:10
+13
Новорічний Квартал! Анонс!
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17.12.2024 20:09
+11
Лубінець-зелений ******
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17.12.2024 20:13
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Новорічний Квартал! Анонс!
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17.12.2024 20:09 Ответить
А знаєте чому менше? Так...!! Люди на вулицю перестали виходити....
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17.12.2024 20:10 Ответить
Тут чотири варіанти
1. Стало менше тцкашних бусиків
2. вони просто їздять дорогами і милуються міськими пейзажами
3. Стало менше тих, кого можна відловити
4. ТЦК прикрили доступні лазівки для скарг або на ті скарги все більше насрати
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17.12.2024 20:27 Ответить
на скарги срали і сруть і все більше, стало менше виходити, теж факт. але є ще момент, тепер тцкашники самі не запихають людей, їм допомагає поліція, підходять до людей чи зупиняють т.з. типа перевірка документів чи ти порушив ПДР а там дивляться, оба в розшуку і самі везуть в ТЦК, тому той гандон лубінець лукавить.
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17.12.2024 22:11 Ответить
Навіщо насильство, коли йому можливо ще доведеться виконувати командиру роботу у нього по дому, ше якусь шкоду зробить, та прийдетьсяпотім силами іньших добровольців йому клітку майструвати?
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17.12.2024 20:12 Ответить
Та сьогодні бачив,бачив багато.Одне цікаве.Там на ношах запхнули в синенький бусик і така купа здоровенних працівників тцк.Як Стецьки якісь.Може зараз напишу посилання.
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17.12.2024 20:13 Ответить
Лубінець-зелений ******
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17.12.2024 20:13 Ответить
...І побільшало випадків віртуальної???
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17.12.2024 20:14 Ответить
https://x.com/Luganskiy_Twi/status/1868964524285739102 бусифікація
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17.12.2024 20:16 Ответить
жах ...((
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17.12.2024 20:24 Ответить
Та багато є різних відео.А сам я знаю різні історії з перших уст.Там на відео біля десятка здоровенних хлопаків.А скільки їх по Україні працює,то це капець.
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17.12.2024 20:30 Ответить
Ви можете пояснити, що на відео? Я чесно кажучі нічого не зрозумів. Тцкшники прямо із лікарні когось увезли?
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17.12.2024 22:55 Ответить
Напевно.
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17.12.2024 23:28 Ответить
Пздць
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18.12.2024 12:41 Ответить
Там трішки інша ситуація,як пишуть.Його просто побили і так забрали.Це десь на Волині.
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18.12.2024 13:52 Ответить
Та тцкунам до дупи рішення цього смарагдового омбудсмена, причина в тому , що поголів"я для вилову сильно скоротилося і стало значно обережнішим.
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17.12.2024 20:23 Ответить
Шифруються.
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17.12.2024 20:23 Ответить
Чудово. То тцкашників тепер на фронт відправлять?
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17.12.2024 20:25 Ответить
Помітив , що на блокпостах , загалом , зараз мєнти і сбушники стоять ... тцкшників і весперів стало менше
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17.12.2024 20:26 Ответить
Мова йде про тих "ми" , що в паралельній реальності.
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17.12.2024 20:27 Ответить
Вот те на. Та вы ж трындели, что бусификации вообще не существует. Что это всё кацапские аыдумки
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17.12.2024 20:35 Ответить
Дисциплінарне стягнення за незаконне позбавлення волі, викрадення, побиття, якось не комільфо.
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17.12.2024 20:36 Ответить
Це точно! Вона як була в Україні так і є..ПОрушують закони україни, постанови, які самі придумали. У нас в Хмельницьком, кожен день виїзджають бригади щоб ловити людей, на машинах, які волонтери для військових на передок купували....Ходять бугаї здорові, без документів у формі без форми, поліція яка повинна наглядати за дотримуванням прав громадян і самих ТЦК просто спостерігає і дозволяє їм творити беззаконня..І це все знає і Лубінець, і президент, і вся інша влада...і нічого не робить..бо самі такі ж гавнюки і за їхнім погодженням все це відбувається... Хочуть щоб мобіллізація була вибіркова, звичайних людей ловлять а на багатіів чиновників очі закривають... Зробіть гідну зарплату для військових, тоді стільки добровольців зявиться що місця не вистачить..Навіть та дебільна рашка своім найманцям гроші такі пропонує своім оркам що нашим захисникам і не бачилось..так ні вони не хочуть йти таким шляхом..бо красти треба вагонами..а військових і так наловимо...
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17.12.2024 20:37 Ответить
А на уя воно взагалі воно, оте - лубінець ?
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17.12.2024 20:39 Ответить
Якщо Ви центр в Запоріжжі відкриваєте по захисту прав, то виходить що навчились ******и не гірше за президента.
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17.12.2024 20:57 Ответить
Скільки тцкунів посадили за порушення прав людини?
Чи то так, як завжди, " нам соромно, прийнято до уваги" і потім пшик!
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17.12.2024 21:01 Ответить
В Харкові треш, нон-стоп трамбування вже два місяці в посиленому режимі. А у Лубінця поменшало випадків. Він, мабуть, не в цій країні живе.
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17.12.2024 21:54 Ответить
А якщо зменьшити витрати на держапарат та мусорню,ремонти тротуарів,доріг,клумб,квітників,освітлення парковок та парків і направити на підвищення зарплати тим хто дійсно воює,може тоді і не тільки в новинах від бубеньця буде меньше рекрутської повинності.
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17.12.2024 22:10 Ответить
добре, коли таких випадків стає менше
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19.12.2024 17:10 Ответить
 
 