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Новости мобилизации
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"Бусификация" в Украине почти полностью искоренена, - представитель омбудсмена Козыренко

У Лубінця завили, що випадки бусифікації в Україні майже повністю викорінили

В Украине благодаря усилиям омбудсмена "почти полностью" искоренили случаи так называемой "бусификации" - нарушение прав военнообязанных мужчин во время проведения мобилизационных мероприятий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Киеве и Киевской области Никита Козыренко в интервью порталу "UA.NEWS".

По его словам, это "один из самых больших успехов", которого Офис омбудсмена достиг вместе со своими региональными представительствами.

Одним из самых больших успехов, которого мы достигли вместе с региональными представительствами под руководством Дмитрия Лубинца, является почти полное искоренение так называемой "бусификации". Это термин, который используют для описания нарушений прав людей во время мобилизации. Все права человека, который подлежит мобилизации или уже служит, должны быть защищены", - отметил Козыренко.

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Он отметил, что термин "бусификация" некорректно употреблять, если мобилизационные мероприятия проводятся "в соответствии с законодательством" - в присутствии соответствующих органов и с видеофиксацией. Тогда, отмечает Козыренко, права людей соблюдаются.

В то же время представитель Лубинца назвал "нонсенсом" и "недопустимым отношением" применение оружия против человека, "который может быть полезен для нашей армии".

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Напомним, ранее министр обороны Рустем Умеров заявлял, что в Минобороны имеют предложения по реформированию системы мобилизации, чтобы отходить от "болезненных вопросов" "бусификации".

Автор: 

мобилизация (2746) Лубинец Дмитрий (456) Умеров Рустем (509) ТЦК (521)


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Топ комментарии
+52
Брехлива потвора
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04.12.2024 19:57
+23
термін "бусифікація" некоректно вживати, якщо мобілізаційні заходи проводяться "відповідно до законодавства" - у присутності відповідних органів та з відеофіксацією

Лубінець прямо сказав: бусифікація є і нікуди не зникла, але коли поруч стоять менти і це знімається на відео - то це не може називатись бусифікацією.
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04.12.2024 20:01
+19
Ублюдок зеленый!
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04.12.2024 19:59
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Правила форума Совет форумчан
Брехлива потвора
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04.12.2024 19:57 Ответить
Паралельна реальність.
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04.12.2024 20:25 Ответить
Сцянина в очі від найвеличнішого!
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04.12.2024 21:14 Ответить
Майже...
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04.12.2024 19:58 Ответить
Десь я вже чув щось схоже...
А, згадав!
"У нас немає корупції, всі корупціонери виїхали до Монако! Про що взагалі цей Байден каже?" 💩
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04.12.2024 20:57 Ответить
Ну так - це остані "дружні" обіими
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04.12.2024 19:58 Ответить
На слідуючому фото вони вже п"ють на брудершафт
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04.12.2024 20:01 Ответить
Оооо,наконец-то еду в Одессу!*facepalm*
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04.12.2024 19:58 Ответить
Там то тебя и сгрябчают
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04.12.2024 19:59 Ответить
Масахохотала
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04.12.2024 19:58 Ответить
Невже доплату в 30 тис забрали. Бо вони без грошей бусіфікацію не роблять.
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04.12.2024 19:58 Ответить
Ублюдок зеленый!
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04.12.2024 19:59 Ответить
Ты прусак или таракан или крыса продажная всех по себе меряет?
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05.12.2024 10:31 Ответить
Ну якщо він заявив значить це правда
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04.12.2024 19:59 Ответить
Він сьогодні заявив, що в Україні мешкає 36 мільйонів населення. Мабуть, з бика впав.
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04.12.2024 20:03 Ответить
Хто б сумнівався...
що б не сказали зеленчуки - усе правда, клянусь святим марафоном...
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04.12.2024 20:17 Ответить
Цинічна брехня
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04.12.2024 19:59 Ответить
Якщо пан не знає, то визнання людини з букетом хронічних хвороб здоровлю на ВЛК - це теж до "бусифікації" відноситься...
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04.12.2024 19:59 Ответить
бусики владці розікрали! )) проміжна фаза перходу на скутерізацію ))
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04.12.2024 20:00 Ответить
термін "бусифікація" некоректно вживати, якщо мобілізаційні заходи проводяться "відповідно до законодавства" - у присутності відповідних органів та з відеофіксацією

Лубінець прямо сказав: бусифікація є і нікуди не зникла, але коли поруч стоять менти і це знімається на відео - то це не може називатись бусифікацією.
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04.12.2024 20:01 Ответить
Я знаю представник омбудсмена не проживає в Україні і тому йому невідомі українські реалії
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04.12.2024 20:05 Ответить
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04.12.2024 20:06 Ответить
Коли бандити побили, вбили велечезну кількість громадян України, не говорю вже про порушення прав громадян, то ці потвори тільки отелилися.
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04.12.2024 20:13 Ответить
Та Ви Що?
я то думаю,де пропали алєкс-алєкси, мооn і всі решта тцк-боти
це напевно їх звільнили за непотрібністю і перевели в бойові підрозділи?
ну ж тцк тепер непотрібне, А бусіки пацанам передали? нє
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04.12.2024 20:10 Ответить
Нє нє бусики вже на цивільних номерах
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04.12.2024 21:41 Ответить
Цей так званий омбудсмен літає в якомусь нікому не зрозумілому просторі
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04.12.2024 20:10 Ответить
Ложь - намеренное искажение правды. Психологически явление связано с эмоциональными и когнитивными процессами. Человек испытывает вину, страх или возбуждение при лжи. В психотерапии рассматривают как симптом или защитный механизм.

Но особо интересно - кто крышует ТЦК.
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04.12.2024 20:12 Ответить
Не створені для війни мамині вишенки нарешті згадали за слово Гідність і мобілізувалися самостійно. Біля кожного ТЦК стоять черги бажаючих.
В бойових частинах сержанти з МТЗ та РАО не знають, як вдягати та озброювати таку ораву рексів.
Співробітники ТЦК масово пишуть рапорти про перевід в нормальні підрозділи.
Нарешті!

А... нє. Здалося. Вівця не стане вівчаркою.
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04.12.2024 20:15 Ответить
Рексів вам захотілось. Тут уже усіх алкашів мобілізували. Алкоточка збанкрутувала.
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04.12.2024 21:29 Ответить
В бойових частинах доходяги а в тцк твоєму рекси шо шкафи , деякі в дверях пригинаються бо не проходять
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04.12.2024 21:44 Ответить
Мамині вишенки у нас звільнені від мобілізації зебільною владою, бо зазвичай це ті, кому до 25 років...
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04.12.2024 22:54 Ответить
і до 60-ти.
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05.12.2024 06:26 Ответить
От до 60 зазвичай інша причина відмови від мобілізації і доволі об'єктивна - там уже букет вікових хвороб, які ВЛК чомусь не бачить...
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05.12.2024 10:03 Ответить
Рівно місяць назад, 5 листопада, я в Краматорську проходив ВЛК. В усіх лікарів на їх запитання відповів так, що мені написали - НЕОБМЕЖЕНО ПРИДАТНИЙ )))
(ну, якби почав розказувати за усі свої контузії, поранення та вікові болячки- не повернули б в свій рідний підрозділ. А так - два рази зайшов в туу саму річку)
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05.12.2024 10:07 Ответить
Жгі ісчо!
Допоки викорінення бусифікації бороздіт простори бальшого тіатра...
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04.12.2024 20:20 Ответить
можновладци живут свое життя, плебс-свое.....
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04.12.2024 20:21 Ответить
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04.12.2024 20:23 Ответить
Тцк - на фронт
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04.12.2024 20:28 Ответить
Не переймайтеся.
Скоро "слуги" й ЧС по футболу "виграють", й на Сонце "висадяться".
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04.12.2024 20:31 Ответить
Бреше. В Харкові облави на мостах і дорогах в посиленому режимі вже півтора місяці.
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04.12.2024 20:34 Ответить
Сегодня Салтовку перекрыли...
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04.12.2024 20:45 Ответить
В Луцьку те саме.
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04.12.2024 21:30 Ответить
Київ - Харків перекривають
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04.12.2024 21:46 Ответить
Что тут нового появилось. На авто скорой помощи ездят, а вернее скорая стоит, в неё грузят заводят или затаскивают. На обычных авто легковых по гражданке 2 чел высматривают, потом просят документы показать и уже тогда подходит третий в форме. Возле универсамов вечером стоят в гражданке, авто за углом или тут же на стоянке, но близко. Как правило как стемнеет. Вот уже наблюдаю такое с недели две на Н Д. Могут бежать гнаться, если кто успел сообразить что и кто такие. По наглому и борзому. Что по старому осталось, так то что сразу связь по сот тел сразу до утра пропадает. Либо короткий 1 звонок, чтоб сказал что уже загребли. Потом выкл связь. Родня до утра звонит впустую. Одна из самых катастрофических ошибок этой власти---это создание тцк и метод действия! Это почти главная причина нашего медленного поражения в этой войне. Исправить ошибку и тем более что либо менять уже поздно. Слишком наламали дров.
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04.12.2024 21:47 Ответить
Это же каким нужно быть дегенератом, что бы в эту херь поверит? Нужно без конца Телемарафон смотреть!
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04.12.2024 20:37 Ответить
Водночас представник Лубінця назвав "нонсенсом" і "неприпустимим ставленням" застосування зброї проти людини, "яка може бути корисною для нашої армії". Джерело: https://censor.net/ua/n3523467
За логікою того представника виходить, що якщо людина не може бути корисною для армії, то її можна розстріляти.
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04.12.2024 20:44 Ответить
Зетварі. Кончені, брехливі зепотвори. Гориіть у пеклі і на фонарних стовпах.
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04.12.2024 20:52 Ответить
Ну чому зразу стовпах ?? А смарагдові світлофори ?!
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04.12.2024 21:47 Ответить
Брехлор смердюче. А коли мордовороти стрибають через забор у двір і в'яжуть хлопця - це що таке?! Щоб ви виздихали, виб***ки!
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04.12.2024 20:56 Ответить
В нас мало не всі вулиці поперекривали, громадський транспорт ледве рухається через бугаїв з автоматами. Чого глибоко в тилу тиняються з автоматами коли на фронті бракує людей? !
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04.12.2024 21:15 Ответить
Це де таке?
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04.12.2024 22:06 Ответить
Знатно курнув
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04.12.2024 21:16 Ответить
*издить як троцький!
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04.12.2024 21:18 Ответить
Все кацапы, начиная с небздени в ООН и заканчивая последним мамкиным блохером из Великих Обсер рассказывают, что в Украине только так и происходит - силой в бусик и сразу на фронт. Наверное правду творят, раз здесь пересичные подтверждают?
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04.12.2024 21:28 Ответить
Приїжджайте переконайтесь. Тих, кого на кордоні спіймали, зразу на фронт. Решту спочатку на полігон.
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04.12.2024 21:35 Ответить
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04.12.2024 21:43 Ответить
Тріпач.
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04.12.2024 22:11 Ответить
брехливая власть врать что дішать
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04.12.2024 22:48 Ответить
Ха-ха. Брехня повна!
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05.12.2024 00:27 Ответить
Що ще раз говорить про те, шо Сухопутним даний карт-бланш: роби шо хочеш, аби фронт тримавс
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05.12.2024 00:38 Ответить
Я сподіваюсь це сарказм
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05.12.2024 05:57 Ответить
Став свідком. Їхав за кермом, чоловіка витягли насильно з маршрутки на зупинці. Його доля мені невідома. Але так не має бути в правовій державі.
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05.12.2024 14:19 Ответить
Гнилые, как и вся влада в стране.
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05.12.2024 14:51 Ответить
 
 