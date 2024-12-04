"Бусификация" в Украине почти полностью искоренена, - представитель омбудсмена Козыренко

В Украине благодаря усилиям омбудсмена "почти полностью" искоренили случаи так называемой "бусификации" - нарушение прав военнообязанных мужчин во время проведения мобилизационных мероприятий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Киеве и Киевской области Никита Козыренко в интервью порталу "UA.NEWS".

По его словам, это "один из самых больших успехов", которого Офис омбудсмена достиг вместе со своими региональными представительствами.

Одним из самых больших успехов, которого мы достигли вместе с региональными представительствами под руководством Дмитрия Лубинца, является почти полное искоренение так называемой "бусификации". Это термин, который используют для описания нарушений прав людей во время мобилизации. Все права человека, который подлежит мобилизации или уже служит, должны быть защищены", - отметил Козыренко.

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Он отметил, что термин "бусификация" некорректно употреблять, если мобилизационные мероприятия проводятся "в соответствии с законодательством" - в присутствии соответствующих органов и с видеофиксацией. Тогда, отмечает Козыренко, права людей соблюдаются.

В то же время представитель Лубинца назвал "нонсенсом" и "недопустимым отношением" применение оружия против человека, "который может быть полезен для нашей армии".

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Напомним, ранее министр обороны Рустем Умеров заявлял, что в Минобороны имеют предложения по реформированию системы мобилизации, чтобы отходить от "болезненных вопросов" "бусификации".