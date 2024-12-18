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Центр командования НАТО в Германии для координации военной помощи Украине уже работает, - Рютте

Генсек НАТО Рютте про Центр командування Альянсу з координування допомоги Україні

Новое командование НАТО в немецком городе Висбаден уже начало работу по координации западной военной помощи Украине.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Командование НАТО в Висбадене по оказанию помощи в обеспечении безопасности и тренировке для Украины уже работает", - заявил Рютте.

Командование берет на себя координацию помощи от Соединенных Штатов, что имеет целью защитить механизм поддержки от избранного президента США Дональда Трампа, который скептически относится к НАТО, пишет Reuters.

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Агентство добавляет, что с 2022 года координацией поставок западного оружия в Украину занимался Центр управления для координации поставок и оптимизации доставки военной помощи Украине (EUCOM), который возглавляли США. Также координация поставок обсуждалась в формате "Рамштайн".

Теперь же формат "Рамштайн" останется "политическим форумом", а Командование НАТО в Висбадене по оказанию помощи в обеспечении безопасности и тренировки для Украины (NSATU) возьмет на себя реализацию принятых решений во время встреч "Рамштайна".

Ранее сообщалось, что Североатлантический Альянс взял на себя координацию западной военной помощи Украине от США, как и планировалось.

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Це до питання чи рудий вишкеребок зливатиме допомогу США...
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18.12.2024 20:15 Ответить
Новий Рамштайн. Коли вже нарешті відкриєте Другий Фронт проти світової загрози росії-терориста, яка взяла в заручники Україну та брязкає ядерною дубинкою?
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18.12.2024 20:16 Ответить
 
 