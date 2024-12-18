РФ и Украина готовы к мирным переговорам из-за значительных потерь и войны на истощение, - Келлог

Спецпредставитель новоизбранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Украина и Россия готовы к переговорам о мире из-за значительных потерь на фронте с обеих сторон и истощения.

Об этом он сказал в эфире Fox Business, информирует Цензор.НЕТ.

Келлог напомнил, что по данным представителя Минобороны США, Россия теряет до 200 солдат в день.

Также сообщалось, что несколько сотен северокорейских военных были ликвидированы или ранены во время боевых действий на Курщине. При этом, по его словам, украинские войска потеряли около 40% территории, которую они захватили в Курской области РФ.

"Представьте бой в клетке. У вас есть два бойца, и оба хотят остановиться. Вам нужен рефери, чтобы их разделить. И я думаю, что президент Дональд Трамп может это сделать", - сказал Келлог.

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По его словам, нынешняя ситуация на передовой характеризуется "войной на истощение", где соотношение потерь между Украиной и Россией составляет примерно 1 к 5.

После тысячи дней войны, с 350 или 400 тысячами погибших россиян и 150 тысячами погибших украинцев или примерно такими цифрами, обе стороны говорят: 'Возможно, пришло время отступить'", - подчеркнул спецпредставитель Трампа.

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Келлог также сообщил о предстоящей поездке в Киев в январе, однако отметил, что детали визита будут объявлены переходной командой Трампа.

"Мы не можем формировать политику через акт Логана. Но мы можем разговаривать с людьми... любая поездка будет предназначена для сбора информации, а не для определения политики", - добавил спецпосланник.

Что предшествовало?

Напомним, ранее Келлог заявлял о готовности обеспечивать мир через силу.

Недавно назначенный спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что готовятся визиты, которые осуществит команда новоизбранного президента США, чтобы выслушать мнения Москвы и Киева по завершению войны.

Позже стало известно, что Кит Келлог посетит Киев и несколько других европейских столиц в начале января 2025 года.

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