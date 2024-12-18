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РФ и Украина готовы к мирным переговорам из-за значительных потерь и войны на истощение, - Келлог

Кіт Келлог заявив, що Україна та Росія готові до діалогу про мир

Спецпредставитель новоизбранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Украина и Россия готовы к переговорам о мире из-за значительных потерь на фронте с обеих сторон и истощения.

Об этом он сказал в эфире Fox Business, информирует Цензор.НЕТ.

Келлог напомнил, что по данным представителя Минобороны США, Россия теряет до 200 солдат в день.

Также сообщалось, что несколько сотен северокорейских военных были ликвидированы или ранены во время боевых действий на Курщине. При этом, по его словам, украинские войска потеряли около 40% территории, которую они захватили в Курской области РФ.

"Представьте бой в клетке. У вас есть два бойца, и оба хотят остановиться. Вам нужен рефери, чтобы их разделить. И я думаю, что президент Дональд Трамп может это сделать", - сказал Келлог.

Также читайте: РФ готова рассмотреть любые предложения США, чтобы вернуть "относительную нормальность" в отношения, - МИД России

По его словам, нынешняя ситуация на передовой характеризуется "войной на истощение", где соотношение потерь между Украиной и Россией составляет примерно 1 к 5.

После тысячи дней войны, с 350 или 400 тысячами погибших россиян и 150 тысячами погибших украинцев или примерно такими цифрами, обе стороны говорят: 'Возможно, пришло время отступить'", - подчеркнул спецпредставитель Трампа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спецпредставитель Трампа Келлог в январе приедет в Киев, чтобы встретиться с украинским руководством, - Reuters

Келлог также сообщил о предстоящей поездке в Киев в январе, однако отметил, что детали визита будут объявлены переходной командой Трампа.

"Мы не можем формировать политику через акт Логана. Но мы можем разговаривать с людьми... любая поездка будет предназначена для сбора информации, а не для определения политики", - добавил спецпосланник.

Что предшествовало?

Напомним, ранее Келлог заявлял о готовности обеспечивать мир через силу.

Недавно назначенный спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что готовятся визиты, которые осуществит команда новоизбранного президента США, чтобы выслушать мнения Москвы и Киева по завершению войны.

Позже стало известно, что Кит Келлог посетит Киев и несколько других европейских столиц в начале января 2025 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Команда Трампа готовит визиты, чтобы "выслушать" позиции сторон войны в Украине, - Келлог
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Топ комментарии
+15
Ето и есть гениальный план Трампа "мир через силу", притащить Украину силой за стол капитуляции? А Келлога вроде как представляли серьезным военным США, а оно оказывается рефери и сводник
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18.12.2024 20:55
+10
Мильна бульбашка Трамп лопнув, щойно в нього ткнули пальцем кремлівські терористи. Американські шахраї, які виграли президентські вибори, хотіли купити будинок для України, не заплативши за нього грошей. Купити в московських відморозків, які не повелись на розвод.

Бо введення миротворчих військ в Україну радники-"яструби" Трампа пов'язали з т.зв. "мирною угодою між Україною та росією", яку російські фашисти путіна-пєскова відразу інтерпретували як Істамбульську Капітуляцію України з денацифікацією, демілітаризацією та відновлення статус-кво УПЦ МП та росязЫка.

Пихатий, вирощений на преміксах бройлер, здатний потоптатись лапами хіба що по обкладинці журналу "ТІМЕ", а струсити із своєї спинки забіякуватого карликового кремлівського півника, який вчепився своїм оркодзьобом за його гребінь, не зміг.
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18.12.2024 20:45
+10
Тут дохєра ідіотів які чекали "канєц вайни" від буби тепер чекають його від Трампа. А по факту одному треба було прибарахлитися, іншому відпетлять від кримінальних справ.
А ідіоти це паливо для шахраїв...
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18.12.2024 20:53
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А за РФ звідки така впевненість?
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18.12.2024 20:41 Ответить
бо переговори сепаратні ведуть з ними за кулісами. про це вже кремлівські опозиційні інсайдери патякають чуть лі не на третій день після перемоги Рудого на виборах.
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18.12.2024 20:49 Ответить
Про кремлівських лпозиційних інсайдерів дуже цікаво.
Хто це, що це і що ці повії можуть знати, окрім того, де б ще грошиків попросити?
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18.12.2024 20:52 Ответить
вірити їм, то таке собі. може бути свідома деза. послухати варто і співставляти з тим, що час від часу вкидується у відкритий медійний простір. а джерела ці - хенерал свр і прохвесор соловей. ))
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18.12.2024 20:58 Ответить
Це не питання віри. Це питання логіки.

Ці клоуни ні про що. Вони нікуди не вхожі, вони ні на що не впливають. Вони ніхто - використана ганчірка, яку ***** викинуло, як тільки в них відпала необхідність. Стара декорація.

Єдине, що вони можуть - розводити західних гуманістів на гроші, розповідаючи їм казочки.
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18.12.2024 23:12 Ответить
Доповню, - розводити західних гуманістів на гроші, розповідаючи їм казочки про "справєдлівую, дємакратічную рассію будущєго"
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19.12.2024 02:10 Ответить
я вам не про тих клоунів, яких виперли із рашки. тож читайте уважно про кого я писав.
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19.12.2024 12:12 Ответить
Видае бажане за дiйсне
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18.12.2024 20:43 Ответить
Немає диму без вогню. З заяв Трампа теж помітно, що з Буратіно він вже обсмоктав цю тему, а нам просто сцють в очі під час вечірніх казочок.
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18.12.2024 22:48 Ответить
"Будапештський меморандум - 2" !?
Ах, да, преЗедент втомився - пара на шашлик....
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18.12.2024 20:44 Ответить
Мильна бульбашка Трамп лопнув, щойно в нього ткнули пальцем кремлівські терористи. Американські шахраї, які виграли президентські вибори, хотіли купити будинок для України, не заплативши за нього грошей. Купити в московських відморозків, які не повелись на розвод.

Бо введення миротворчих військ в Україну радники-"яструби" Трампа пов'язали з т.зв. "мирною угодою між Україною та росією", яку російські фашисти путіна-пєскова відразу інтерпретували як Істамбульську Капітуляцію України з денацифікацією, демілітаризацією та відновлення статус-кво УПЦ МП та росязЫка.

Пихатий, вирощений на преміксах бройлер, здатний потоптатись лапами хіба що по обкладинці журналу "ТІМЕ", а струсити із своєї спинки забіякуватого карликового кремлівського півника, який вчепився своїм оркодзьобом за його гребінь, не зміг.
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18.12.2024 20:45 Ответить
Вафліст ти наш!
waffling - багато патякати, не надаючи жодної корисної інформації і уникаючи прямих відповідей на питання.
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18.12.2024 20:46 Ответить
Трампу і його команді якось *****, вони будуть робити як хочуть, з позиції сили. І росія піде їм на зустріч. Тільки зелені ви*лядки будуть проти.
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18.12.2024 20:50 Ответить
Серьезно? Какой у ***** серьезный адвокат. Сколько берет?
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18.12.2024 20:51 Ответить
Ето и есть гениальный план Трампа "мир через силу", притащить Украину силой за стол капитуляции? А Келлога вроде как представляли серьезным военным США, а оно оказывается рефери и сводник
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18.12.2024 20:55 Ответить
Любой человек, каким бы он не был в прошлом, если он в команде Трампа, то он как минимум приспособленец и со временем будет повторять за Трампом как обезьяна, чтобы тот не говорил и оправдывать все его решения. То есть станет по факту фанатом Трампа - в самом плохом смысле этого слова. Так же как и в Украине - кто пошёл работать с зелей, неважно кем, тот становится коррупционером, а значит зрадником.
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19.12.2024 02:30 Ответить
Тут дохєра ідіотів які чекали "канєц вайни" від буби тепер чекають його від Трампа. А по факту одному треба було прибарахлитися, іншому відпетлять від кримінальних справ.
А ідіоти це паливо для шахраїв...
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18.12.2024 20:53 Ответить
💯👍
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18.12.2024 21:16 Ответить
Цей дід разом з трампом продає свої хотелкі та наброски на салфетці за дійсність...
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18.12.2024 20:53 Ответить
Та які переговори, які втрати, яке виснаження, зараз вам будь-який дід з Івано-Франківська на півдорозі до Варшави розкаже що треба мобілізувати всіх з 18 років і воювати до руїн кремля.
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18.12.2024 20:56 Ответить
Одинадцять років робили собі кумирів і сподівалися на США, на ЄС, на Місяць і Сатурн. Тепер за нас усі вони вирішуватимуть, як далі бути.
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18.12.2024 20:58 Ответить
походу це чмо не розуміє шо до чого
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18.12.2024 21:01 Ответить
З боку кацапні переговорів нема, вони хочуть капітуляції на їхніх умовах.
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18.12.2024 21:02 Ответить
А нашо рашонацистське лайно залізло в українську клітку?Може рашці просто треба з неї вийти шоб її там не били?
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18.12.2024 21:05 Ответить
Чтоб секономить чистую бумагу можно заключить договор на обратной стороне Будапештского меморандума с гарантиями трех стран. Там правда жопу кто то вытер аж три раза, но как видим наши "союзнички" не брезгливые и распишутся хоть на трупе
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18.12.2024 21:09 Ответить
Які два бійці у клітці? Московія хоч завтра може вийти з цієї клітки і війна закінчиться, а куди виходити Україні???
Цей пришелепко як і його шеф, намагаються поставити знак рівності між агресором та жертвою, та закрити очі на всі злочини які скоїли росіяни.
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18.12.2024 21:10 Ответить
іншими словами - "президент Турції Орбан..." підказав )(уйлоТрампу про що потрібно триндіти.
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18.12.2024 21:12 Ответить
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18.12.2024 21:13 Ответить
це йому єрмак та дімон-флакон доповіли**
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18.12.2024 21:25 Ответить
***, це ж не дитяча шкільна бійка, де розборонили і все. Це війна на виживання. росіяне хочуть нас знищити сьогодні, завтра, через десять років. Ми хочемо жити, то мусимо нищити їх.
Це не шкільна бійка, після якої загоїлися синці. Це тисячі скоєних злочинів проти нас, проти людяності. І за них мають відповісти! Вбивали, гвалтували, грабували, викрадали вивозили дітей, а тепер розійдіться по кутках?
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18.12.2024 21:34 Ответить
ця потвора келог здатна на лише на вилизування і відсмокутвання трампу "я думаю, що президент Дональд Трамп може це зробити"
трамп може лише сдати Україну. На більше він не здатний. То і був його геніальний план за 24 години припинити війну. За наш рахунок
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18.12.2024 21:44 Ответить
Пишуть, що рашисти вчергове збили "дружнім" вогнем власну "вєртушку".

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18.12.2024 21:54 Ответить
За його словами, нинішня ситуація на передовій характеризується "війною на виснаження", де співвідношення втрат між Україною та Росією становить приблизно 1 до 5. Після тисячі днів війни, з 350 або 400 тисячами загиблих росіян і 150 тисячами загиблих українців або приблизно такими цифрами, обидві сторони кажуть: 'Можливо, прийшов час відступити'", - наголосив спецпредставник Трампа. Джерело: https://censor.net/ua/n3525848

Співвідношення втрат між Україною та Росією становить приблизно 1 до 2,3-2,7 (150*2,7=405)
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18.12.2024 22:18 Ответить
"М" - Математика.
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18.12.2024 22:32 Ответить
Прочитайте, йому, Будапештський меморандум, схоже, сам він, вже не може...
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18.12.2024 22:20 Ответить
Я жодного разу не чув, щоб кацапи казали що готові десь відступити. Навпаки, майже щодня лунають заяви про майбутню окупацію Запоріжжя, Херсона, Миколаєва, Одеси.
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18.12.2024 22:26 Ответить
Смешная фраза " горе русских матерей". Где оно это горе. Не слышу. Им плевать. Родную кровиночку забрали ну и чо. Это как у курицы яйцо забрать. Забудет к вечеру уже.
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18.12.2024 22:55 Ответить
А Украіну спитали разом з *********** про мирні переговори?
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19.12.2024 00:02 Ответить
Рускіє матері ,це історичне непорозуміння ...вони раді ,шо їх чоловіче населення, женуть на війну , вони так хоч відпочинуть, від того скотству , яке перевершує їх саміх, як мерзених створінь ...які не мають права голосу та не розуміють світ ,де є любов ...рускіє матері ,це найнижща гілка, розвитку в природі ...
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19.12.2024 00:06 Ответить
На бій у "клітку" бійці заходять добровільно і виснажують себе добровільно. А коли у твою квартиру втомилися грабіжники та вбивці гвалтують і вбивають твою родину то який тут ***** рефері, довбойобе?
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19.12.2024 00:09 Ответить
Він що обкурився, які 150 тис. загиблих? Вот же ж амереканське брехло. Наш президент казав, що у нас загинуло 40 тис. вояків.
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19.12.2024 03:08 Ответить
Це вже зовсім не смішно. Як можна говорити про мир, коли одна сторона - агресор, а інша бореться за своє право на існування?
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19.12.2024 15:51 Ответить
 
 