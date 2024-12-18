РФ и Украина готовы к мирным переговорам из-за значительных потерь и войны на истощение, - Келлог
Спецпредставитель новоизбранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Украина и Россия готовы к переговорам о мире из-за значительных потерь на фронте с обеих сторон и истощения.
Об этом он сказал в эфире Fox Business, информирует Цензор.НЕТ.
Келлог напомнил, что по данным представителя Минобороны США, Россия теряет до 200 солдат в день.
Также сообщалось, что несколько сотен северокорейских военных были ликвидированы или ранены во время боевых действий на Курщине. При этом, по его словам, украинские войска потеряли около 40% территории, которую они захватили в Курской области РФ.
"Представьте бой в клетке. У вас есть два бойца, и оба хотят остановиться. Вам нужен рефери, чтобы их разделить. И я думаю, что президент Дональд Трамп может это сделать", - сказал Келлог.
По его словам, нынешняя ситуация на передовой характеризуется "войной на истощение", где соотношение потерь между Украиной и Россией составляет примерно 1 к 5.
После тысячи дней войны, с 350 или 400 тысячами погибших россиян и 150 тысячами погибших украинцев или примерно такими цифрами, обе стороны говорят: 'Возможно, пришло время отступить'", - подчеркнул спецпредставитель Трампа.
Келлог также сообщил о предстоящей поездке в Киев в январе, однако отметил, что детали визита будут объявлены переходной командой Трампа.
"Мы не можем формировать политику через акт Логана. Но мы можем разговаривать с людьми... любая поездка будет предназначена для сбора информации, а не для определения политики", - добавил спецпосланник.
Что предшествовало?
Напомним, ранее Келлог заявлял о готовности обеспечивать мир через силу.
Недавно назначенный спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что готовятся визиты, которые осуществит команда новоизбранного президента США, чтобы выслушать мнения Москвы и Киева по завершению войны.
Позже стало известно, что Кит Келлог посетит Киев и несколько других европейских столиц в начале января 2025 года.
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Хто це, що це і що ці повії можуть знати, окрім того, де б ще грошиків попросити?
Ці клоуни ні про що. Вони нікуди не вхожі, вони ні на що не впливають. Вони ніхто - використана ганчірка, яку ***** викинуло, як тільки в них відпала необхідність. Стара декорація.
Єдине, що вони можуть - розводити західних гуманістів на гроші, розповідаючи їм казочки.
Ах, да, преЗедент втомився - пара на шашлик....
Бо введення миротворчих військ в Україну радники-"яструби" Трампа пов'язали з т.зв. "мирною угодою між Україною та росією", яку російські фашисти путіна-пєскова відразу інтерпретували як Істамбульську Капітуляцію України з денацифікацією, демілітаризацією та відновлення статус-кво УПЦ МП та росязЫка.
Пихатий, вирощений на преміксах бройлер, здатний потоптатись лапами хіба що по обкладинці журналу "ТІМЕ", а струсити із своєї спинки забіякуватого карликового кремлівського півника, який вчепився своїм оркодзьобом за його гребінь, не зміг.
waffling - багато патякати, не надаючи жодної корисної інформації і уникаючи прямих відповідей на питання.
А ідіоти це паливо для шахраїв...
Цей пришелепко як і його шеф, намагаються поставити знак рівності між агресором та жертвою, та закрити очі на всі злочини які скоїли росіяни.
Це не шкільна бійка, після якої загоїлися синці. Це тисячі скоєних злочинів проти нас, проти людяності. І за них мають відповісти! Вбивали, гвалтували, грабували, викрадали вивозили дітей, а тепер розійдіться по кутках?
трамп може лише сдати Україну. На більше він не здатний. То і був його геніальний план за 24 години припинити війну. За наш рахунок
Співвідношення втрат між Україною та Росією становить приблизно 1 до 2,3-2,7 (150*2,7=405)