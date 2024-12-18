Россиянка Евсеева скупила активы ликвидированных российских банков в Украине, - СМИ

Компания "Спектрум Эссетс", которой владеет гражданка РФ Марина Евсеева, победила в государственном аукционе в Украине, получив в свою собственность активы ликвидированных российских банков на общую сумму 3 миллиарда гривен.

Об этом узнали журналисты проекта "Схемы", передает Цензор.НЕТ.

Участие "Спектрум Эссетс" в аукционе

Журналисты напоминают, что аукцион, на котором победила компания гражданки РФ Евсеевой, состоялся в феврале 2024 года. Тогда Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу сборный пул активов: двух ликвидированных российских банков - "Сбербанка" ("МР Банк") и "Проминвестбанка" - и украинского "Мегабанка".

"Это, главным образом, права требования долгов по старым кредитам на общую сумму 2,8 миллиарда гривен и объекты недвижимости в Одессе и Сумах. За эти активы "Спектрум Эссетс" заплатила 124 миллиона гривен. По правилам торгов каждый участник должен письменно засвидетельствовать, что не имеет отношения к Российской Федерации. Соответствующее письмо перед аукционом подавала и "Спектрум Эссетс": в нем компания "гарантирует и подтверждает", что не связана с государством-агрессором и не принадлежит гражданам РФ", - говорится в расследовании.

Однако, как выяснили "Схемы", информация, поданная "Спектрум Эссетс" для участия в аукционе, не соответствует действительности.

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Имеет ли Евсеева гражданство РФ?

В расследовании говорится, что свое российское гражданство Евсеева скрыла от украинских контролирующих органов, предоставив информацию только об американском. Журналисты также выяснили, что фирмой, которая выиграла аукцион Фонда гарантирования вкладов, по доверенности от Евсеевой управляет Михаил Трубчик, который, кроме американского, имеет гражданство Беларуси и которому СБУ запрещала въезд в Украину, называя представителем "глубоко законспирированной сети спецслужб РФ".

Схемы установили, что сама Евсеева продолжает после начала полномасштабного вторжения посещать Россию, куда с тех пор прилетала не менее 6 раз.

Кроме того журналисты верифицировали действительность российского гражданства владелицы "Спектрум Эссетс" Марины Евсеевой несколькими способами. В частности, подтвердили эти данные с помощью государственного портала РФ - "Госуслуги", а также отыскали ее индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России, привязанный к ее российскому паспорту, через сайт Федеральной налоговой службы РФ. Согласно этим официальным базам данных, оба документа являются действительными.

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На вопрос "Схем" Марина Евсеева ответила, что проживает в США и отказалась от российского гражданства, но по просьбе редакции не смогла предоставить этому документальных подтверждений, как и не объяснила, почему в таком случае в официальных государственных реестрах РФ ее российское гражданство значится действительным. Она также не прокомментировала ни цель своих регулярных поездок в Россию после начала полномасштабной войны, ни тот факт, что заезжала на территорию РФ в 2022-2023 годах она именно по российскому паспорту.

В Фонде гарантирования вкладов журналистам рассказали, что при проверке опирались на данные публичного реестра юридических лиц, где указано, что Марина Евсеева является гражданкой Соединенных Штатов. Также там отметили - если окажется, что покупатель активов скрыл связь с РФ, он должен будет заплатить штраф в размере 100% от цены лота - в данном случае это 124 миллиона гривен - и вернуть полученные на аукционе активы.

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"Еще в начале большой войны украинская власть ввела для граждан РФ ряд ограничений, чтобы предотвратить их влияние на финансовый рынок страны. Кроме участия в государственных торгах, им запрещено взимать долги с украинцев и управлять финансовыми учреждениями. В случае "Спектрум Эссетс" это означает, что, согласно действующим нормам, компания не может распоряжаться полученными на аукционе активами, а именно - правом требования долгов, а также - оперировать в Украине при управлении гражданки РФ", - говорится в расследовании.

В Нацбанке журналистам "Схем" сказали, что о гражданстве РФ Евсеевой до сих пор не знали, ведь в документах, которые "Спектрум Эссетс" предоставляла регулятору, утверждалось, что владелицей компании является гражданка США, не связанная со страной-агрессором. В Нацбанке отметили, что обратились в СБУ за официальной информацией о наличии у Евсеевой паспорта РФ и, если получат этому подтверждение, будут иметь основания отозвать лицензию у "Спектрум Эссетс".

В руководстве "Спектрум Эссетс" есть представитель российских спецслужб

Как выяснили "Схемы", управляющим американской компании Евсеевой Spectrum UA Credit LLC - является Михаил Трубчик. Он родился в Беларуси и до сих пор сохраняет гражданство этой страны, параллельно имея паспорт США.

В июле 2020 года, Служба безопасности Украины запретила Михаилу Трубчику въезд в Украину на три года, заподозрив его в том, что он - представитель "глубоко законспирированной сети спецслужб РФ, которые используют в своей разведдеятельности документы прикрытия граждан США". Но летом 2021 года Окружной административный суд Киева этот запрет отменил.

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"Схемы" обратились в СБУ и спросили, до сих пор ли спецслужба считает Михаила Трубчика связанным с российскими спецслужбами и как там оценивают то, что он вместе с гражданкой России руководит финансовой компанией, которая покупает украинские активы. В СБУ лишь сказали, что имеют право запрещать въезд иностранцам, если видят для этого законные основания, но подчеркнули, что "эти вопросы разглашению не подлежат", сославшись на запрет распространять информацию о своей контрразведывательной деятельности.

Сам Михаил Трубчик сначала сказал журналистам, что готов общаться по видеосвязи, но впоследствии сообщил, что предоставит только письменные ответы.

"У меня есть договоренность с СБУ, которая запрещает мне разглашать любую информацию", - сказал он журналистам.

"Схемы" обратились в СБУ с вопросом, соответствуют ли эти заявления действительности, и ожидают ответа",

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