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Зеленский поздравил Усика с победой: мы украинцы и своего не отдадим

Зеленський привітав Усика з перемогою

Президент Владимир Зеленский поздравил украинского боксера Александра Усика, который победил своего соперника Тайсона Фьюри в бою-реванше.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

"Победа! Такая важная и такая нужная всем нам сейчас. Сохранив чемпионские пояса, Александр доказывает: мы украинцы и своего не отдадим. И как бы трудно ни было - поборемся. Ринг, поле боя или дипломатическая арена - бьемся и своего не отдадим",- написал глава государства.

Напомним, что в ночь на 22 декабря боксер Александр Усик победил своего соперника Тайсона Фьюри в бою-реванше.

Также читайте: Усик победил Фьюри в бою-реванше и защитил чемпионские титулы
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Топ комментарии
+36
Прицепилось гівно до пароплава - ми пливем...
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22.12.2024 02:19
+20
Ти вже пів країни віддав , а те що залишилась розграбував ****** буратіно фсбешне. Як там : " я би умєр но Крим нє атдал би"? Їдь на данбас або на південь і вмирай ****.
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22.12.2024 04:57
+19
Зєля раптом захотів стати українцем...
Це, якби москальська свиня захотіла стати людиною.
Нічого не допоможе.
Все одно прийдеться зеленому клоуну пісюаністу втікати на ''історічєскую родіну''...
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22.12.2024 02:25
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Господи....зміни імідж чел. Чому Залужний поголений і в костюмі?
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22.12.2024 02:14 Ответить
Прицепилось гівно до пароплава - ми пливем...
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22.12.2024 02:19 Ответить
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22.12.2024 10:07 Ответить
Ви, обидва -не українці! На відміну від Усіка.
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22.12.2024 02:23 Ответить
Зєля раптом захотів стати українцем...
Це, якби москальська свиня захотіла стати людиною.
Нічого не допоможе.
Все одно прийдеться зеленому клоуну пісюаністу втікати на ''історічєскую родіну''...
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22.12.2024 02:25 Ответить
Ти прямо як хуьло, він сказав:

"То, что происходит с РПЦ [в Украине], - уникальная вещь. Грубейшая вещь, нарушение прав верующих. Идет растерзание церкви, это как расстрел на глазах у всего мира. И во всем мире предпочитают этого не замечать. Тем, кто это делает, я думаю, это еще аукнется. Они ведь даже не атеисты, те-то во что-то верят, что бога нет. А это не атеисты, а люди вообще без всякой веры, безбожники. Этнические евреи, а кто их видел в синагоге? Их там никто не видел. Они вроде как не православные, потому что в церквях тоже не бывают. Они не приверженцы ислама, потому что и в мечети они вряд ли появляются. Люди без рода без племени, им ничего не дорого, что дорого нам и подавляющей части украинского народа. Удерут когда-то и будут ходить не в церковь, а на пляж»".
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22.12.2024 03:28 Ответить
Где та его историческая родина? Где мама Римма с папой-стипендиатом Стал Зеленской премии пожизненной? Так его и туда вряд ли примут, хоть оно и имеет право по национальности. Не захотят израильтяне с таким говном связываться. На московии? Да, там хранятся презервативы использованные, в Ростове, на Рублевке. Только и там ему вряд ли что светит, напартачило оно из-за своей непроходимой тупизны. Придется где-то искать прибежище, сменив имя, внешность и пол.
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22.12.2024 07:49 Ответить
І не спиться ж, ***...
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22.12.2024 02:30 Ответить
"Ми орали - я і трактор!"
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22.12.2024 03:04 Ответить
А яка заслуга України в перемозі Усика? В іншій країні він не міг би тренуватися?
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22.12.2024 04:05 Ответить
Влада вважає своїх громадян рабами та майном.
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22.12.2024 04:06 Ответить
Ти вже пів країни віддав , а те що залишилась розграбував ****** буратіно фсбешне. Як там : " я би умєр но Крим нє атдал би"? Їдь на данбас або на південь і вмирай ****.
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22.12.2024 04:57 Ответить
"...ми українці..."
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22.12.2024 05:02 Ответить
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22.12.2024 07:50 Ответить
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22.12.2024 05:46 Ответить
прочитав коментарі під відео...в основному скаржаться на Фюрі,який нічого не зробив для досягнення перемоги..--"скучний бій" .."У Фюрі вага і довгі руки"..."непоровоткий".. і багато в тому дусі
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22.12.2024 05:47 Ответить
Але 80 лямів взяв ось його ціль
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22.12.2024 06:00 Ответить
Хто Українці?твоє шобло разом з тобою?
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22.12.2024 06:16 Ответить
Ринг, поле бою чи дипломатична арена - б'ємося і свого не віддамо",- написав глава держави.
Ага!
На дипломатичній арені Вовочка просто нокаутер
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22.12.2024 06:33 Ответить
Ага, українець.... такий як,я китаєць. Чомусь батьків до Ізраїлю відправив
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22.12.2024 07:00 Ответить
В якому саме місці, єврей за національністю, малорос за ментальністю, зеленський українець?
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22.12.2024 07:44 Ответить
звичайний малорос мамаримець й слуга єрмака.
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22.12.2024 07:48 Ответить
Кто там спичрайтер,нужно было говорить: "МЫ победили,МЫ чемпионы,Я и ты старались что бы порадовать людей и МЫ потужно этого достигли".
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22.12.2024 07:49 Ответить
Цікаво, а Усік знов подарує чемпіонський пояс найвеличнішому. Ну раз вже лізнув дупу, не потрібно переривати традицію

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22.12.2024 08:22 Ответить
Так він українець?!
Свого не віддамо і чуже заберемо!?
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22.12.2024 08:44 Ответить
Президент правильно сказав! Мудро! В Україні проживає український народ, українці без вказівки на етнічне походження..!
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22.12.2024 12:37 Ответить
Він все правильно каже, але робить навпаки.
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22.12.2024 12:42 Ответить
Слово "мудро " до цього жи-овского ********,-яким боком?
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22.12.2024 13:09 Ответить
Клоуном був, клоуном і залишився
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22.12.2024 08:57 Ответить
А хто казав ''крим божий''.!
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22.12.2024 09:19 Ответить
Усик буде балатуватись на президента і ішак дуже розраховує, як на свою альтернативу. Один безтолковий розраховує на такого ж самого з однією метою: відмазати ішака і Ко від відповідальності за численні злочини.
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22.12.2024 09:23 Ответить
ще є пінчуковський соросятник притула
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22.12.2024 10:13 Ответить
А як на Усика в 2014-му тут на Цензорі бочку котили? І шо продався кацапам і про те шо він ватник та багато чого ще. Ми все пам'ятаємо... Потім перед виборами в 2019-му розхвалювали Зеленського та ганьбили Порошенка. Тепер чомусь все навпаки... Тільки но ***** почало патякати, що Зеленський нелегітимний як тут же вилізли ті хто його обожнював в 2019-му та почали його ганьбити. Тфу! Я особисто не голосував за Зеленського, а голосував за Порошенка в 2019-му і не змінив своєї думки. Але хто зараз льє воду на мельницю ***** про нелегітимність? Та ті ж самі хто в 2019-му підтримував його. Тільки оті шо зараз кричать про нелегітимність не можуть пояснити, як зараз легітимно провести президентські вибори, щоб їх визнав весь демократичний світ. А просто патякати багато розуму не треба.
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22.12.2024 10:24 Ответить
Ну. скажімо так, до чого тут підтримка ЗЕ та "вода на мельницю *****"? Це, до речі, відбувається і в цілком демократичних державах.

Вибрали Шольца - будь ласка:
"Рейтинг підтримки Шольца та його уряду впав до рекордно низького рівня - опитування" ©

Вибрали Макрона - будь ласка:
"Рівень підтримки президента Франції Емманюеля Макрона серед французьких виборців досяг найнижчої позначки з 2017 року, коли він уперше був обраний на посаду глави держави. " ©

Вибрали Трюдо - будь ласка:
Підтримка Джастіна Трюдо в Канаді майже досягла "дна". Нове опитування Ipsos показало, що більшість канадців переконані в необхідності відставки Джастіна Трюдо до осені.
В опитуванні було виявлено, що 68 відсотків канадців хочуть відставки Трюдо. ©

А про неможливість проведення виборів під час военого стану, так а що до узурпації влади? Це ж пряма залежність. Чим довже Україна воює, тим довше президентство ЗЕ. А це прямий конфлікт інтересів.
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22.12.2024 19:07 Ответить
Та згодний я з вами по всім пунктам абсолютно. А от з останнім ні. Або поясніть мені як їх провести? Як провести передвиборчу агітацію, дебати ну і всі демократичні процедури коли літають ракети, дрони, мільйони виборців за кордоном, мільйони переселених частина з яких не стала на облік, щоб у військо не забрали, частина шифрується з цієї ж причини, сотні тисяч в окопах та т.і.. Як забезпечи явку, спостерігачів іноземних? Як та на які гроші це все робити? Далі, зараз і так суспільство на грані від війни, а ви його пропонуєте занурити у весь передвиборчий хаос? Он вже всякі бойки-шмойки, жЮлі-мулі починають з шпарин вилазити та будуражити суспільство, ТЦКашники себе ведуть не подобаюче. А якщо подумати, а хто повинен воювати? Ну припустимо немає ТЦК, тільки на добровольній основі. На фронті закінчуються солдати, офіцери, а ті хто залишились дивлячись шо твориться в суспільстві скажуть, та нахера воно мені потрібно, чого я повинен гинути коли всяка бидлота здорових як бугаї ховаються, тікають та т.і. І шо тоді? Заходь кацап, гвалтуй жінок дітей, вбивай батьків, грабуй, руйнуй? Поясніть мені? Як провести вибори, щоб їх признав весь цивілізований та демократичний світ?
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22.12.2024 19:27 Ответить
і рига бойко вже лізе і в двері і в вікно
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22.12.2024 10:15 Ответить
Знову піариться на чужій перемозі, кінчена потвора!
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22.12.2024 10:29 Ответить
Ти совковий навіть не єврей, мовчи вже про українця.. А також нагадаю , що Усік - прихильник московського патріархату. Попи московського патріархату відмовляються на похоронах відспівувати полеглих воїнів ЗСУ"..'
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22.12.2024 10:59 Ответить
боксы, футболы и всё остальной подобное такого уровня - тупые спортивные договорняки (зрелища). даже путин с зеленским вступил в договорняк о переделе Украины, то что говорить обе организаторах спортивных мероприятий и букмекерских конторах
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22.12.2024 11:25 Ответить
Президент правильно сказав! Мудро!
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22.12.2024 12:34 Ответить
Жаль что нет Президента.
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22.12.2024 13:58 Ответить
маланєц уже в козаки записався.
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22.12.2024 13:26 Ответить
Рабиновеч говорит " мы, гусские, своих не обижаем" ©
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22.12.2024 13:57 Ответить
Зелений глист лізе без вазеліну.
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22.12.2024 21:21 Ответить
 
 