Зеленский поздравил Усика с победой: мы украинцы и своего не отдадим
Президент Владимир Зеленский поздравил украинского боксера Александра Усика, который победил своего соперника Тайсона Фьюри в бою-реванше.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал главы государства.
"Победа! Такая важная и такая нужная всем нам сейчас. Сохранив чемпионские пояса, Александр доказывает: мы украинцы и своего не отдадим. И как бы трудно ни было - поборемся. Ринг, поле боя или дипломатическая арена - бьемся и своего не отдадим",- написал глава государства.
Напомним, что в ночь на 22 декабря боксер Александр Усик победил своего соперника Тайсона Фьюри в бою-реванше.
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Це, якби москальська свиня захотіла стати людиною.
Нічого не допоможе.
Все одно прийдеться зеленому клоуну пісюаністу втікати на ''історічєскую родіну''...
"То, что происходит с РПЦ [в Украине], - уникальная вещь. Грубейшая вещь, нарушение прав верующих. Идет растерзание церкви, это как расстрел на глазах у всего мира. И во всем мире предпочитают этого не замечать. Тем, кто это делает, я думаю, это еще аукнется. Они ведь даже не атеисты, те-то во что-то верят, что бога нет. А это не атеисты, а люди вообще без всякой веры, безбожники. Этнические евреи, а кто их видел в синагоге? Их там никто не видел. Они вроде как не православные, потому что в церквях тоже не бывают. Они не приверженцы ислама, потому что и в мечети они вряд ли появляются. Люди без рода без племени, им ничего не дорого, что дорого нам и подавляющей части украинского народа. Удерут когда-то и будут ходить не в церковь, а на пляж»".
СталЗеленской премии пожизненной? Так его и туда вряд ли примут, хоть оно и имеет право по национальности. Не захотят израильтяне с таким говном связываться. На московии? Да, там хранятся презервативы использованные, в Ростове, на Рублевке. Только и там ему вряд ли что светит, напартачило оно из-за своей непроходимой тупизны. Придется где-то искать прибежище, сменив имя, внешность и пол.
Ага!
На дипломатичній арені Вовочка просто нокаутер
Свого не віддамо і чуже заберемо!?
Вибрали Шольца - будь ласка:
"Рейтинг підтримки Шольца та його уряду впав до рекордно низького рівня - опитування" ©
Вибрали Макрона - будь ласка:
"Рівень підтримки президента Франції Емманюеля Макрона серед французьких виборців досяг найнижчої позначки з 2017 року, коли він уперше був обраний на посаду глави держави. " ©
Вибрали Трюдо - будь ласка:
Підтримка Джастіна Трюдо в Канаді майже досягла "дна". Нове опитування Ipsos показало, що більшість канадців переконані в необхідності відставки Джастіна Трюдо до осені.
В опитуванні було виявлено, що 68 відсотків канадців хочуть відставки Трюдо. ©
А про неможливість проведення виборів під час военого стану, так а що до узурпації влади? Це ж пряма залежність. Чим довже Україна воює, тим довше президентство ЗЕ. А це прямий конфлікт інтересів.