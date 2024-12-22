Зеленский поздравил Усика с победой: мы украинцы и своего не отдадим

Президент Владимир Зеленский поздравил украинского боксера Александра Усика, который победил своего соперника Тайсона Фьюри в бою-реванше.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

"Победа! Такая важная и такая нужная всем нам сейчас. Сохранив чемпионские пояса, Александр доказывает: мы украинцы и своего не отдадим. И как бы трудно ни было - поборемся. Ринг, поле боя или дипломатическая арена - бьемся и своего не отдадим",- написал глава государства.

Напомним, что в ночь на 22 декабря боксер Александр Усик победил своего соперника Тайсона Фьюри в бою-реванше.

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