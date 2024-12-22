Уничтожены 52 из 103 "Шахедов", 44 дрона - локационно потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 22 декабря 2024 года противник атаковал Украину 103-мя ударными БпЛА типа"Shahed" и беспилотниками других типов. Также был зафиксирован пуск баллистической ракеты Искандер-М из Крыма в направлении Херсонщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 52 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

Из-за активного противодействия Сил обороны 44 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий), один БпЛА полетел в направлении Беларуси.

Последствия атаки

В Херсонской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Житомирской и Киевской областях из-за российской атаки повреждены частные предприятия, многоквартирные дома и имущество граждан, предварительно без жертв, пострадавшим оказывается помощь.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в результате падения обломков вражеского беспилотника на Киевщине произошло возгорание крыши многоэтажки, людей эвакуируют. Впоследствии в ГСЧС показали последствия падения обломков "Шахеда" на многоэтажку в Броварах.