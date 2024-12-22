Рашисты атаковали дроном Берислав: погиб мужчина

Сегодня, 22 декабря 2024 года, в полдень под удар российского БпЛА попал житель Берислава на Херсонщине.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, травмы, несовместимые с жизнью, получил 30-летний мужчина. Он погиб на месте", - говорится в сообщении.

Больше информации о вражеской атаке на город на эту минуту нет.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне за прошедшие сутки атаковали более 30 населенных пунктов Херсонщины: били КАБами и из артиллерии, есть погибшие и раненые.