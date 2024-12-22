Уже 5 миллионов украинцев получили "тысячу Зеленского", - Шмыгаль
По состоянию на воскресенье, 22 декабря, уже 5 миллионов украинцев получили тысячу гривен от государства по программе "Зимова єПідтримка".
Об этом в соцсети Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
Глава Кабмина уточнил, что более 8 миллионов заявок подали через "Дію", и еще почти 2 миллиона - через "Укрпочту". И уже 5 миллионов украинцев получили тысячу гривен от государства.
Кроме этого, Шмыгаль напомнил, что на этой неделе в рамках "Зимова підтримка" начала работать новая государственная программа - "єКнига", которая предусматривает 908 грн каждому украинцу, которому исполнилось 18 лет, на покупку украинских книг.
За первые два дня работы программы поступило более 30 тыс. заявок.
"Тысяча Зеленского"
Напомним, с 1 декабря украинцы могут подавать заявки на выплату "тысячи от Зеленского".
Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу поддержки населения - по 1 тыс. грн на человека.
Впоследствии первый заместитель министра экономики Алексей Соболев заявил, что государственную помощь в размере 1 тыс. грн, которую с декабря смогут получить украинцы, будут начислять на карточку "Национальный кэшбек".
В Кабмине и в правящей партии "Слуга народа" утверждали, что на выплаты потратят средства от международных партнеров, которые не успевают освоить до конца года. Однако впоследствии председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа признала, что на инициированную Зеленским программу потратят остатки средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования, которые образовались в прошлом году и не были использованы Министерством экономики в 2024 году.
В таком случае на финансирование выплат по 1000 гривен направят часть внутренних доходов госбюджета, а не средства международных партнеров, следовательно, эти средства можно было бы потратить на оборону.
Подробнее читайте в материале БизнесЦензора: "Тисяча Зеленського": де візьмуть гроші
Пожалуйста, подождите...
Наголосували - жрите від пуза шо наголосували.
https://youtu.be/tiAwCgvx_vI?si=JMquvnjAyNpZXy_D
Електронне голосування: слуги збожеволіли!
Дехто думав, беручи "вовину тисячу", що сир таки буває дешевий або взагалі "на-шару".
коментувати: це суткі, троє...
ну, не ******* адміни, правду про пороха, ахметова.
За даними ЦВК, за зеленського проголосували 73,22% виборців, тобто 13 мільйонів 495 тисяч виборців.
А - арифметика.
37% избирателей, не пришедших на выборы были не против результатов первого тура выборов.
Обісрали? Обтечіть і знову пишіть, і знову, аж поки не перестануть обсирати.
Розумієте, це життя за принципом курятника:
- Клюй ближнього, сери на нижнього
і дерися до горори,
щоб тебе не всрали. -
даже, якщо то цілих 1000 грн.
програв битву зі своєю жадібністю (бідністью).
Пропоную витратити її на
Новорічні смаколики від РОШЕН!
Це і задовольнить вашу ощадливість і
стане неприємним анекдотом для Зеленського.
Хоча вони собі там нормально кешбек влаштують на пару сотень лямів з мертвих душ.
А вчера тот же самый Зе, насупив бровки, изрек, что Трамп пока еще никто, и он будет звонить президенту Байдену и обсуждать с ним вступление Украины в НАТО и другие вопросы решительной победы. А тут уже республиканцы вместе с Трампом обтекать начали. П-послидовный, как его родной по духу папа Янукович.
А президент Макрон у великого Зе просто Эммануэль, Моня. Друган, вместе писями на рояле играли после официальных мероприятий в Париже.
Как же задолбали эти необучаемые дилетанты! И что, во всей опе с миллиардными бюджетами нет никого, кто бы мог сдержать этот словесный понос тупенького президента?
Президент Зеленский - приговор Украине.