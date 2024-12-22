Уже 5 миллионов украинцев получили "тысячу Зеленского", - Шмыгаль

По состоянию на воскресенье, 22 декабря, уже 5 миллионов украинцев получили тысячу гривен от государства по программе "Зимова єПідтримка".

Об этом в соцсети Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Кабмина уточнил, что более 8 миллионов заявок подали через "Дію", и еще почти 2 миллиона - через "Укрпочту". И уже 5 миллионов украинцев получили тысячу гривен от государства.

Кроме этого, Шмыгаль напомнил, что на этой неделе в рамках "Зимова підтримка" начала работать новая государственная программа - "єКнига", которая предусматривает 908 грн каждому украинцу, которому исполнилось 18 лет, на покупку украинских книг.

За первые два дня работы программы поступило более 30 тыс. заявок.

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"Тысяча Зеленского"

Напомним, с 1 декабря украинцы могут подавать заявки на выплату "тысячи от Зеленского".

Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу поддержки населения - по 1 тыс. грн на человека.

Впоследствии первый заместитель министра экономики Алексей Соболев заявил, что государственную помощь в размере 1 тыс. грн, которую с декабря смогут получить украинцы, будут начислять на карточку "Национальный кэшбек".

В Кабмине и в правящей партии "Слуга народа" утверждали, что на выплаты потратят средства от международных партнеров, которые не успевают освоить до конца года. Однако впоследствии председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа признала, что на инициированную Зеленским программу потратят остатки средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования, которые образовались в прошлом году и не были использованы Министерством экономики в 2024 году.

В таком случае на финансирование выплат по 1000 гривен направят часть внутренних доходов госбюджета, а не средства международных партнеров, следовательно, эти средства можно было бы потратить на оборону.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензора: "Тисяча Зеленського": де візьмуть гроші

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