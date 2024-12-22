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Уже 5 миллионов украинцев получили "тысячу Зеленского", - Шмыгаль

скільки українців отримали тисячу Зеленського

По состоянию на воскресенье, 22 декабря, уже 5 миллионов украинцев получили тысячу гривен от государства по программе "Зимова єПідтримка".

Об этом в соцсети Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Кабмина уточнил, что более 8 миллионов заявок подали через "Дію", и еще почти 2 миллиона - через "Укрпочту". И уже 5 миллионов украинцев получили тысячу гривен от государства.

Кроме этого, Шмыгаль напомнил, что на этой неделе в рамках "Зимова підтримка" начала работать новая государственная программа - "єКнига", которая предусматривает 908 грн каждому украинцу, которому исполнилось 18 лет, на покупку украинских книг.

За первые два дня работы программы поступило более 30 тыс. заявок.

Также читайте: Украина получит новый транш от МВФ на сумму $1,1 млрд, средства пойдут на финансирование важных расходов бюджета, - Шмыгаль

"Тысяча Зеленского"

Напомним, с 1 декабря украинцы могут подавать заявки на выплату "тысячи от Зеленского".

Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу поддержки населения - по 1 тыс. грн на человека.

Впоследствии первый заместитель министра экономики Алексей Соболев заявил, что государственную помощь в размере 1 тыс. грн, которую с декабря смогут получить украинцы, будут начислять на карточку "Национальный кэшбек".

В Кабмине и в правящей партии "Слуга народа" утверждали, что на выплаты потратят средства от международных партнеров, которые не успевают освоить до конца года. Однако впоследствии председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа признала, что на инициированную Зеленским программу потратят остатки средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования, которые образовались в прошлом году и не были использованы Министерством экономики в 2024 году.

В таком случае на финансирование выплат по 1000 гривен направят часть внутренних доходов госбюджета, а не средства международных партнеров, следовательно, эти средства можно было бы потратить на оборону.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензора: "Тисяча Зеленського": де візьмуть гроші

Читайте также: Кабмин перенаправил на "Национальный кэшбек" и "тысячу Зеленского" деньги для разминирования
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Топ комментарии
+26
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22.12.2024 19:41
+19
новорелігійна казка про те, як зєлёний однією тисячею 5 мільйонів нагодував )))
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22.12.2024 19:53
+18
і достроково проголосував за зеленського.
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22.12.2024 19:45
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Правила форума Совет форумчан
Шановні керівники, поділіться а скільки ви отримаєте виплат у кінці року?
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22.12.2024 19:34 Ответить
Відкрийте кордони, це триндець жити в одній країні з 24-долларовими.
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22.12.2024 19:35 Ответить
Бажання сдристнути?
Наголосували - жрите від пуза шо наголосували.
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22.12.2024 19:38 Ответить
ти наголосував, а я при чому?
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22.12.2024 19:39 Ответить
Радии за них - мабуть вже перерахували на допомогу віиськовим
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22.12.2024 19:35 Ответить
Вже зє-шоблою прийняте рішення про Е-голосування через Дію:
https://youtu.be/tiAwCgvx_vI?si=JMquvnjAyNpZXy_D
Електронне голосування: слуги збожеволіли!

Дехто думав, беручи "вовину тисячу", що сир таки буває дешевий або взагалі "на-шару".
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22.12.2024 19:36 Ответить
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22.12.2024 19:41 Ответить
дбли блдь
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22.12.2024 19:38 Ответить
у бутусова коментувати, це звалюватися в бан, за кожну правду!
коментувати: це суткі, троє...
ну, не ******* адміни, правду про пороха, ахметова.
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22.12.2024 19:42 Ответить
кто платит тот их и танцует,хто тебе виноват что ты нищеброд.я сам тут в паузах между ,,ай яй яй ,негиднык,,
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22.12.2024 20:12 Ответить
Дивно, я про Ахметова тут часто критику писав і жодного разу в бані не був...
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22.12.2024 21:44 Ответить
Отримав. Витратив частину на комуналку, частину на мобільний зв'язок. Ще Приват нарахував 10% кешбеку за цю оплату, знявши свій відсоток і знову сплатив частину комуналки.
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22.12.2024 19:42 Ответить
і достроково проголосував за зеленського.
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22.12.2024 19:45 Ответить
Свій голос не продаю, але коли дають, як порядний українець беру все, що дають.
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22.12.2024 19:48 Ответить
нажаль ти його продав.....
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22.12.2024 19:51 Ответить
А ты в Новый год от сосны, от сосны иголочку возьмеш?
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22.12.2024 20:01 Ответить
Якось одразу пригадалось МММ, Льоня Голубков і його крилата цитата, я - не халявщик, я - партнер!
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22.12.2024 19:54 Ответить
Весело читати думки халявника, який втік та живе на виплати з бюджету ЄС.
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22.12.2024 20:26 Ответить
Хабар від смарагдового.
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22.12.2024 19:45 Ответить
За гундосого проголосували 13,5 млн з 30,1 млн виборців. Ще 11 млн просто не прийшли на вибори.
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22.12.2024 19:47 Ответить
Брехня,проголосували 73% від пришедших на вибори,явка на вибори була 63 відсотка,порахуй тепер.Не так вже і багато в Україні дебілів.
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22.12.2024 20:02 Ответить
100500 %
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22.12.2024 20:13 Ответить
Що за маячня? Є ж офіційні дані, що проголосувало у другому турі 13 мільйонів дебілів.
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22.12.2024 21:02 Ответить
Явка виборців становила 61,37%, правом голосу скористалися 18 млн 491 тис. 840 громадян України.
За даними ЦВК, за зеленського проголосували 73,22% виборців, тобто 13 мільйонів 495 тисяч виборців.

А - арифметика.
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22.12.2024 21:14 Ответить
Офіційні дані ЦВК: 13 541 528 виборців, 73,23%
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22.12.2024 21:20 Ответить
Брехня.
37% избирателей, не пришедших на выборы были не против результатов первого тура выборов.
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23.12.2024 00:14 Ответить
третина виборців, які не пішли (і не ходять) на виборчі дільниці були і не за, і не проти результатів першого туру. Такі виборці є у кожні країні, їх у соціумі плюс-мінус третина, і вони називаються https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D1%96%D0%BE%D1%82 ідіотами. Як правило, вони у більшій своїй частині інфіковані патерналізмом у краній його ступені, і до кінця свого життя так і не розуміють, чого їх життя хвилеподібно погіршується, а не постійно покращується.
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23.12.2024 10:30 Ответить
Я розумію, що математика не твоє.
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23.12.2024 06:43 Ответить
П'ять мільярдів в унітаз! А на дрони, реби, зимову гуму для фронту всі збирають по копійкам, як бідним родичам!
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22.12.2024 19:48 Ответить
Вдавися, Зе мерзотник своєю тисячою, іуда смердюча ж*дівська
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22.12.2024 20:04 Ответить
новини про цю 1000 коментувати не має сенсу, щоб не напишеш - все одно обсеруть.
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22.12.2024 19:51 Ответить
В ви не здавайтесь!
Обісрали? Обтечіть і знову пишіть, і знову, аж поки не перестануть обсирати.
Розумієте, це життя за принципом курятника:
- Клюй ближнього, сери на нижнього
і дерися до горори,
щоб тебе не всрали. -
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22.12.2024 19:55 Ответить
Гаразд, тисячу дали - добре, але навіщо піарити це, як велике досягнення? Хай працюють далі, людям зараз не до фанфар.
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22.12.2024 22:10 Ответить
- «Бійся данайців, що приносять дарунки» -
даже, якщо то цілих 1000 грн.
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22.12.2024 19:52 Ответить
ті хто отримують цю 1000, на 20 років добровільно відмовилися від банківської таємниці з передачею усіх даних по рахунках і транзакціях невідомим третім особам, причому умови банк може міняти в односторонньому порядку без повідомлення. Тоб-то і четвертим і пролонгацію і т.і.
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22.12.2024 20:19 Ответить
Ага. Банки, по решению суда передают сведения о транзакциях, невзирая на какие то запреты от клиентов
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23.12.2024 00:18 Ответить
новорелігійна казка про те, як зєлёний однією тисячею 5 мільйонів нагодував )))
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22.12.2024 19:53 Ответить
А скільки не українці вивели з бюджету країни через програму "тисяча володькі"? Га? Денис Шмига.
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22.12.2024 20:03 Ответить
Брехня,всі хто подавав із моїх знайомих заявку на отримання 1000,так її і не получили,все це ще одне пограбування лохторату ригозеленої мразоти,цифри можна малювати які завгодно фіг перефіриш.
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22.12.2024 20:04 Ответить
5 мільйонів..Чи жебраків побільшало чи довбойобів не поменшало.. Все погано.
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22.12.2024 20:05 Ответить
Жадібних людей і алкашні у нас вистачає, але в цьому випадку це просто брехня.
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22.12.2024 20:41 Ответить
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22.12.2024 20:06 Ответить
Тим, хто все ж взяв цю ганебну тишу
програв битву зі своєю жадібністю (бідністью).
Пропоную витратити її на
Новорічні смаколики від РОШЕН!
Це і задовольнить вашу ощадливість і
стане неприємним анекдотом для Зеленського.
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22.12.2024 20:06 Ответить
"Вовина тысяча", я извиняюсь, как мастурбация. Все занимаются, никто не признается
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23.12.2024 00:21 Ответить
оце призначені євреєм Коломойським Зеленський і К витворяють - під час війни , геноциду українців як нації подаровані заходом гроші роздають по приколу навіть Крупа і її синок вже став в чергу а може і отримав 1000 грн..... то що ржати чи плакати накаже 73% отара зелена.
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22.12.2024 20:10 Ответить
да какие 5 миллионов, говори уже шмыгаль 55 миллионов, я сказал
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22.12.2024 20:16 Ответить
Тисяча з бюджету, народні гроші і гроші платників податків США і Євросоюзу. Вовина тисяча в офшорах, Шмигаль це добре знає, але бреше
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22.12.2024 20:16 Ответить
Не хера не зрозумів,шмигаль уже днів 6 назад казав що уже шість лімонів людей отримали,а це вже пьять,не можуть щоб не брихати.
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22.12.2024 20:38 Ответить
Після зламу держреєстрів один лимон відпав. 😁
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22.12.2024 21:45 Ответить
Галімє тренькання державних коштів з наших податків 🟢🤡
Хоча вони собі там нормально кешбек влаштують на пару сотень лямів з мертвих душ.
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22.12.2024 20:39 Ответить
А про злив держреєстрів кацапам нічого не сказав?
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22.12.2024 20:46 Ответить
нет, молчит, но кацапы ему благодарны. Свою " вовину тысячу" он тоже получил
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22.12.2024 20:53 Ответить
1000 грн. це 30 сребників в часи іуди. 73% вже заробили свої сребники?.
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22.12.2024 21:01 Ответить
Тобто, банківські дані 5 мільйонів нікудишек пішли по ***** після останнього зламу держреєстрів через Дію.
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22.12.2024 21:44 Ответить
Эту тыщу можно пололучить только если зарегин в Діє. Иначе никак 🤔
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22.12.2024 21:52 Ответить
Це можна буде легко перевірити, коли на Кацапії викладуть у вільний доступ дані реєстрів, які Хфйодоров просрав, бо був зайнятий не захистом, а кражею грошей з бюджету.
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22.12.2024 22:00 Ответить
Успехи Зедебила в быдлодипломатии просто феноменальные! Несколько недель назад великий Зе ляпнул, что победа президента Трапмпа на выборах есть очень хорошо для Украины, потому что с Трампом Украина быстрее победит московитов, не то, что с Байденом. Тут демократы напряглись и офигели.

А вчера тот же самый Зе, насупив бровки, изрек, что Трамп пока еще никто, и он будет звонить президенту Байдену и обсуждать с ним вступление Украины в НАТО и другие вопросы решительной победы. А тут уже республиканцы вместе с Трампом обтекать начали. П-послидовный, как его родной по духу папа Янукович.

А президент Макрон у великого Зе просто Эммануэль, Моня. Друган, вместе писями на рояле играли после официальных мероприятий в Париже.

Как же задолбали эти необучаемые дилетанты! И что, во всей опе с миллиардными бюджетами нет никого, кто бы мог сдержать этот словесный понос тупенького президента?

Президент Зеленский - приговор Украине.
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22.12.2024 22:08 Ответить
ну и шо ты радуешься.......................................8млн получили а 3млн?как буд то народу по 1000 баксов поддержки роздали!феерический долбодятел которому указывает что делать завхоз зеленого прэзидента...................................................................
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22.12.2024 22:46 Ответить
Как бы нибыло но это позорище от главного дыбилапосыющего/дыбила!как так можно!все кто не в Украине не жалею об их выборе!и не хотят возвращаться!не верьте новостя там одна Пыль в Глаза!дело простое коррупцией никто не занимается потому что они сами такие же!как говорится рыба Гнеёт с головы!Головы Зеленского!!!он же предводитель ***** водитель!!!а знаете что в натуре Клоун!!!если ТампонТрампон уже с ху**лом путиным решили отдать Украину!!!!то всё всей планете полный ДИСКАТЕКА!!!!!!!!!!!С ФЕЕРВЕКАМИ РАКЕТ!!!а в общем всё просто всё ПУСТОТА!!!!!!!!!!
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22.12.2024 23:06 Ответить
 
 